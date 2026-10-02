Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

El entrenamiento de agilidad prepara al sistema nervioso y al cuerpo para responder con control ante imprevistos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rapidez para detenerse, cambiar de rumbo y recuperar el equilibrio forma parte de acciones tan habituales como cruzar una calle, esquivar a otra persona o practicar un deporte. El entrenamiento de agilidad prepara al cuerpo para responder a esos movimientos con control y velocidad, mediante ejercicios breves que pueden incorporarse a una rutina semanal.

Para Steve Stonehouse, entrenador personal y vicepresidente de programación y formación de Body Fit Training, la agilidad depende de la capacidad del cuerpo y del sistema nervioso para desplazarse rápidamente en distintas direcciones. En declaraciones recogidas por GQ, el especialista sostuvo que la vida cotidiana presenta situaciones dinámicas y que el entrenamiento debe contemplar esa exigencia.

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Clif Marshall, director sénior de entrenamiento y formación profesional de D1 Training, aconseja comenzar con dos sesiones semanales. Su propuesta consiste en sumar tres o cuatro ejercicios al final de una rutina de fuerza o acondicionamiento, sin convertir el trabajo de agilidad en una jornada aislada.

La escalera prepara la coordinación y los desplazamientos

La escalera de agilidad, también conocida como escalera de velocidad, suele ser uno de los primeros recursos asociados a este tipo de práctica. Sin embargo, Marshall considera que su función principal es preparar el cuerpo antes de tareas que incluyen frenadas y cambios de dirección.

Stonehouse menciona dos variantes frecuentes: el Icky shuffle y el Ali shuffle. El primero combina desplazamientos rápidos hacia adelante con apoyos dentro y fuera de los espacios de la escalera. El segundo prioriza el movimiento lateral a lo largo de su recorrido.

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La escalera permite practicar desplazamientos frontales y laterales, además de exigir control en la fase de apoyo, estabilidad durante el cambio de peso y generación de fuerza para el siguiente paso. La recomendación es evitar alejarse demasiado de los bordes, porque ese error obliga a realizar saltos adicionales y favorece un balanceo excesivo del tronco.

En los movimientos laterales conviene mantener el centro de gravedad sobre la escalera y evitar inclinar el cuerpo hacia el lado del desplazamiento. Una postura estable favorece una ejecución más eficiente.

Frenar con técnica es el paso previo a los giros rápidos

Antes de trabajar recorridos más complejos, la progresión pone el foco en la desaceleración. Marshall sostiene que una persona debe aprender a reducir la velocidad con técnica antes de intentar un cambio de dirección rápido.

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Los circuitos con conos establecen trayectorias a cinco metros de distancia con ángulos de giro de entre 60 y 90 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este principio se aplica a situaciones deportivas, como superar a un marcador, y a tareas domésticas o recreativas. Una frenada controlada reduce la pérdida de equilibrio y prepara al cuerpo para el siguiente movimiento, según la metodología explicada por el entrenador.

El volumen no es el aspecto central de esta etapa. Marshall advierte que el objetivo es ejecutar cada repetición con precisión, ya que la fatiga puede llevar a compensaciones posturales y a una técnica deficiente. Por eso, las series breves y el descanso suficiente resultan más adecuados que acumular repeticiones sin control.

Los recorridos planificados incorporan cambios de dirección

Una vez consolidada la desaceleración, el entrenamiento puede avanzar hacia circuitos con conos y trayectorias definidas. En esta fase, la persona sabe de antemano hacia dónde debe correr y en qué punto debe girar.

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El ejercicio combina aceleración, frenada, estabilidad y salida en una nueva dirección. Marshall lo define como una forma de agilidad preprogramada, útil para desarrollar el juego de pies, la posición corporal y la confianza en movimientos multidireccionales.

Los conos pueden ubicarse en un cuadrado o en un triángulo. La disposición no es rígida: lo relevante es que haya una distancia aproximada de cinco metros entre las paradas y que los cambios de rumbo formen ángulos de entre 60 y 90 grados. El recorrido debe adaptarse al espacio disponible sin perder las exigencias de frenada y giro.

Las señales externas suman una exigencia cognitiva

La última etapa añade un componente de incertidumbre. En lugar de seguir una ruta conocida, la persona debe reaccionar a una señal de un compañero, que puede indicar un cono, una dirección o el momento de cambiar el desplazamiento.

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Esta modalidad exige una respuesta física y mental. La persona no solo corre y gira: también interpreta un estímulo y decide con rapidez cómo responder. Para Marshall, esa condición se acerca más a lo que ocurre en deportes de ritmo rápido y en imprevistos de la vida diaria.

Durante toda la progresión, los entrenadores recomiendan conservar una postura atlética: cadera baja, pecho elevado, hombros hacia atrás y movimientos eficientes hacia cada punto del circuito. La calidad técnica, y no la cantidad de ejercicios, define el objetivo del trabajo de agilidad.