Arteta prepara al Arsenal para la Champions League: “No quiero que los jugadores y el personal entren en pánico”

Mikel Arteta introdujo demoras voluntarias en los traslados de la pretemporada para habituar al plantel ante imprevistos logísticos (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Guardar

El Arsenal tuvo un arranque de temporada sólido, con resultados que lo mantuvieron entre los equipos de mejor rendimiento en Inglaterra y Europa. Aunque llega a la fecha FIFA con una abultada derrota, el equipo dirigido por Mikel Arteta mostró regularidad en sus primeras presentaciones y sostuvo una dinámica competitiva que alimenta sus aspiraciones en los distintos frentes.

Esa capacidad de respuesta quedó puesta a prueba antes de su debut en la Champions League, frente al Napoli. El plantel sufrió un retraso en el vuelo hacia Italia a raíz de problemas en el control de tráfico aéreo de Londres, por lo que arribó a la localidad napolitana varias horas más tarde de lo previsto. Incluso, el conjunto inglés se vio obligado a suspender la conferencia de prensa que exije la UEFA previo a los partidos.

PUBLICIDAD

Si bien un retraso de unas horas puede ser un problema en un calendario finamente diagramado, Arteta aseguró que el imprevisto no alteró la preparación del grupo gracias a unas técnicas que desarrolló durante la temporada. En los entrenamientos y partidos preparatorios había ensayado situaciones similares, pero sin informarle a los futbolistas. El técnico empleó varias medidas inusuales con la intención de que el equipo aprendiera a adaptarse sin convertir las dificultades logísticas en una excusa.

La modificación en los horarios habituales de las comidas formó parte del plan del entrenador para romper las rutinas del grupo (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Mikel Arteta retrasó los vuelos adrede para preparar al plantel del Arsenal

El retraso del vuelo que trasladó al Arsenal a Italia no alteró la planificación del equipo. El plantel llegó unas tres horas más tarde de lo previsto por problemas en el control de tráfico aéreo de Londres, pero Mikel Arteta sostuvo que había preparado a sus futbolistas para afrontar contratiempos de ese tipo.

PUBLICIDAD

El entrenador español explicó que durante la pretemporada introdujo de forma deliberada obstáculos en la rutina del grupo, sin anticiparles cuándo ocurrirían. Según recogió Sky Sports, modificó traslados hacia los estadios, cambió recorridos y demoró las salidas para que los jugadores tuvieran que adaptarse a imprevistos similares a un atasco de tránsito, una cancelación de vuelo o un tren demorado.

El cuerpo técnico redujo la cantidad de camillas de masaje y elevó la temperatura del vestuario para generar escenarios exigentes (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

“Me encantan esos retos. Intento crearlos en la pretemporada”, afirmó Arteta. “Llegar al estadio muy tarde, cambiar la rutina para que los jugadores tengan que hacer otra cosa. Cuando sucede, y puede suceder, el vuelo puede cancelarse, el tren puede retrasarse, hay mucho tráfico, no quiero que los jugadores y el personal entren en pánico”, agregó el entrenador.

PUBLICIDAD

Las comidas también formaron parte de ese plan. El exjugador Gunner retrasó horarios habituales para obligar al grupo a salir de su esquema previo a los partidos. “Retrasar las comidas, retrasar el transporte, tomar una ruta diferente. Hemos hecho muchas cosas”, detalló el técnico, en declaraciones recogidas por BBC Sport.

El entrenador alteró incluso las condiciones dentro de los vestuarios. Elevó la temperatura, redujo la disponibilidad de camillas de masaje y generó un entorno con menos comodidades. “Hacer que el vestuario sea más caluroso, más exigente, más desafiante, con menos camillas de masaje”, enumeró. La idea era reducir el efecto de la sorpresa el día de un encuentro. “No te quejes ni lo uses como excusa, porque no sirve de nada”, señaló Arteta al explicar la respuesta que espera de sus jugadores ante una dificultad logística.

PUBLICIDAD

Los métodos poco convencionales de Mikel Arteta para el Arsenal

Esta metodología de preparación no es ajena al estilo del director técnico vasco. Con el objetivo de preparar a todos para los obstáculos, llevó la preparación a otro nivel. Antes de una visita al Liverpool, ordenó que durante los entrenamientos sonara a alto volumen “You’ll Never Walk Alone”, el himno asociado a Anfield. La medida, registrada en el documental All or Nothing, buscó familiarizar al plantel con el ruido y la presión que encontraría en el estadio rival.

Los jugadores enfrentaron distintas incomodidades a la hora de entrenar, viajar o incluso comer como medidas de Mikel Arteta (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

El entrenador también utilizó imágenes de los propios futbolistas como herramienta de exigencia. Declan Rice contó que, después de sus dos primeros partidos como titular, fue citado al despacho de Arteta, donde le mostraron un video con sus errores. El mediocampista recordó que el técnico “no estaba nada contento”, según recogió The Telegraph.

PUBLICIDAD

En otra oportunidad, el club contrató a carteristas profesionales para una cena del equipo. Los especialistas se mezclaron entre los asistentes y les quitaron billeteras y otros objetos a los jugadores sin que estos lo advirtieran. Luego, Arteta utilizó el episodio para transmitir una consigna vinculada con la atención y la necesidad de mantenerse alerta, dentro y fuera del campo.

La presencia de Win, una perra labradora, también formó parte de su forma de construir el clima interno. Arteta llevó al animal al centro de entrenamiento como una representación de la idea de familia dentro del grupo. Arteta apeló además a intervenciones simbólicas en el vestuario. Cuando asumió en un plantel atravesado por conflictos internos, convocó a los jugadores a una reunión y volcó muebles, con las sillas caídas como representación del desorden que veía en el equipo.

PUBLICIDAD