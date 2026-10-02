Economía

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 1

El organismo previsional difundió el calendario de pagos, con fechas diferenciadas según la prestación y una actualización del 1,66 % en los haberes y las asignaciones

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ANSES difundió el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de octubre de 2026 mediante un cronograma escalonado que organiza la acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El sistema permite ordenar el flujo de millones de cobros y garantiza que cada prestación siga su propia secuencia.

El calendario oficial de octubre establece fechas diferentes de acuerdo con cada prestación y con el último número del DNI. Los titulares pueden consultar el recibo de haberes en mi ANSES a partir de la fecha de inicio del calendario correspondiente.

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El detalle de fechas varía según la prestación, ya que cada beneficio sigue su propio esquema dentro del cronograma mensual. A continuación, se especifican los días de acreditación para cada tipo de pago correspondiente a los titulares con DNI terminado en 1.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo tendrán el pago acreditado el 9 de octubre. La transferencia se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por el titular.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
Los beneficiarios con DNI terminado en 1 tienen fechas de cobro según la prestación que perciben. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios del SIPA con haberes por encima del mínimo vigente deberán aguardar hasta el 23 de octubre para ver el dinero disponible en su cuenta. Esa fecha es compartida también con los titulares de DNI terminado en 0.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el 9 de octubre.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) percibirán el pago el 13 de octubre.

Asignación Prenatal

Para la Asignación Prenatal, los titulares con DNI terminado en 1 cobrarán el 14 de octubre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 0.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no sigue el esquema de terminación de DNI: se abona el 14 de octubre para la totalidad de las beneficiarias, sin distinción por dígito final del documento. Esa jornada coincide con el primer día del calendario de pago de la prestación.

Genéricas de ANSES 1920
El cronograma de ANSES contempla pagos entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre

Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción)

Las asignaciones de pago único —que comprenden los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción— están disponibles para todos los titulares sin distinción de terminación de DNI en dos períodos. La primera quincena se extiende entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre, mientras que la segunda va del 22 de octubre al 10 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 1 cobrarán el 8 de octubre, fecha que comparten con los documentos terminados en 0. Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona bajo dos modalidades. El Plan 1 se acredita el 22 de octubre para los beneficiarios con DNI terminado en 0, junto con quienes tienen el dígito 1. El Plan 2, correspondiente a septiembre, no distingue por terminación de documento y está disponible entre el 2 de noviembre y el 10 de noviembre para todos los titulares.

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