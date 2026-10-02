Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kiev y volvió a atacar un puente clave de Ucrania: al menos un muerto y dos heridos

Rusia lanzó un ataque contra un puente clave de Kiev

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Al menos una persona murió este viernes en el distrito de Dárnitsia, en Kiev, tras una nueva ola de ataques de Rusia que dañó un edificio residencial y obligó a cerrar total o parcialmente tres puentes sobre el río Dnipro.

“Desgraciadamente, como consecuencia de un ataque enemigo a un edificio residencial del distrito de Dárnitsia ha muerto una persona”, informó la Administración Militar de la capital ucraniana en Telegram. El ataque alcanzó un edificio de 25 pisos en el margen oriental del Dnipro, según la misma fuente. Las autoridades no divulgaron hasta el momento información sobre más víctimas ni sobre el alcance de los daños en la construcción.

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El ataque alcanzó un edificio de 25 pisos en el margen oriental del Dnipro, región de Kiev (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

Las fuerzas rusas también atacaron por segunda vez en menos de 24 horas el puente Pivdeni, que une ambas orillas de Kiev en el sur de la ciudad. La estructura quedó cerrada al tránsito vehicular y al metro. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, explicó que un dron impactó contra elementos de soporte del puente, la calzada y la barrera de protección de las vías del metro.

Otros dos puentes que conectan las dos márgenes de la ciudad quedaron cerrados de forma total o parcial por los ataques nocturnos. Las autoridades locales todavía no precisaron los daños en esas estructuras.

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El jueves, dos drones rusos cayeron cerca del Pivdeni y forzaron un cierre temporal. Los especialistas revisaron entonces los cimientos y autorizaron poco después la reapertura del tránsito rodado, al no detectar afectaciones en esa parte de la estructura.

Vehículos circulan por un puente sobre el río Dnipro tras haber sido alcanzado por un ataque con drones a reacción rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, el 1 de octubre de 2026 (REUTERS/Alina Smutko)

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que las tropas de Rusia tomarán el resto de la región ucraniana de Donetsk bajo control de Kiev antes de los plazos que, según dijo, manejan Ucrania y la Unión Europea. “Nosotros consideramos que esto sucederá mucho antes, teniendo en cuenta la velocidad de avance de nuestras tropas”, afirmó Putin durante su intervención en el Club de Debate Valdái.

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El mandatario señaló que el alto mando ucraniano prevé conservar durante un año y medio el control del 11% restante de la denominada república popular de Donetsk. Además, sostuvo que en Europa sitúan ese horizonte en dos años.

Putin sostuvo que las fuerzas rusas tomaron 1.301 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano solo en septiembre. “Eso es 2,5 veces más que en los meses anteriores”, afirmó. El presidente ruso también aseguró que Moscú busca terminar la guerra “lo antes posible y por medio de negociaciones de paz”.

“Solo es necesario dejar de acusar a Rusia de que no queremos negociar. Y que Ucrania y sus patrocinadores de Occidente, a día de hoy principalmente Europa, tomen una decisión responsable partiendo de las realidades en el terreno”, declaró. Putin afirmó que Kiev y Bruselas deberían aceptar condiciones que Rusia considere admisibles y mencionó como asuntos de discusión los acuerdos humanitarios, el estatus del idioma ruso y el de la Iglesia ortodoxa en Ucrania.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una sesión plenaria del Club de Debate Valdái en Moscú, Rusia, el 1 de octubre de 2026 (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Las cifras de avance territorial difundidas por el Kremlin son cuestionadas o desmentidas con frecuencia por Ucrania, gobiernos occidentales y blogueros militares rusos. El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó que las fuerzas rusas avanzaron 124 kilómetros cuadrados en agosto. Según sus cálculos, si mantuvieran ese ritmo, no lograrían controlar el Donbás antes de 2032.

Putin anunció hace dos semanas la toma de Sviatoguirsk, una ciudad clave para un eventual avance desde el norte hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás. Sin embargo, especialistas advirtieron entonces que las posiciones rusas estaban a varios kilómetros de esa localidad.

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El general ucraniano Andrii Biletski difundió después un video desde las calles de Sviatoguirsk, donde apareció sin casco. Blogueros rusos cercanos al Gobierno corroboraron posteriormente que la ciudad no estaba bajo control de Moscú. El episodio generó críticas entre esos comentaristas, que discrepan sobre si el Estado Mayor entrega información errónea al Kremlin o si el propio Putin divulga datos imprecisos para ocultar la falta de avances en el frente.

“No ganaremos esta guerra si no solucionamos el problema de los partes de guerra”, afirmó el bloguero militar ruso Yuri Podoliaka.

(Con información de EFE)