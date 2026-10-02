Costa Rica rompe una racha negra de 353 días, golea a Nicaragua y busca evitar caer en la Liga B

Bryan Ruiz desde el banquillo tricolor en su primer partido como técnico interino de la Selección Masculina de Costa Rica (Cortesía: Eduardo Chang).

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La Selección Masculina de Fútbol de Costa Rica vivió una jornada crucial y revitalizante el día de ayer, 1 de octubre de 2026. En el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, la “Sele” se impuso de manera contundente con un marcador de 3-0 frente a su similar de Nicaragua, en el marco de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Este resultado significó un respiro clave en el arranque del ciclo de Bryan Ruiz como director técnico interino, además de representar el fin de una pesada sequía deportiva que arrastraba el combinado patrio.

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El triunfo se cimentó gracias a una destacada ráfaga de efectividad en la segunda mitad, tras superar un primer tiempo sumamente disputado y rocoso donde el guardameta local se erigió como la principal figura del cotejo.

Con esta victoria, la tricolor no solo suma sus primeros tres puntos en el torneo regional, sino que reaviva la esperanza de rearmar la cohesión del grupo con miras a sus próximos compromisos inmediatos, empezando por el vital choque contra Haití programado para el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

Durante los primeros 45 minutos, el trámite del partido reflejó una marcada superioridad territorial de Costa Rica, registrando un control de la posesión del balón cercano al 64%. El libreto táctico inicial se centró en hacer daño mediante el juego aéreo y aproximaciones por las bandas.

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Mire cómo Costa Rica amplía su ventaja con una fantástica jugada colectiva. Un pase preciso cruza el área pequeña y encuentra a un compañero en el segundo palo para simplemente empujarla al fondo de la red.

Los reajustes tácticos implementados desde el banquillo por Bryan Ruiz surtieron un efecto inmediato. El cerrojo nicaragüense comenzó a ceder ante la presión visitante y los errores puntuales en la zaga de Managua no tardaron en ser penalizados:

Orlando Sinclair: Rompió la igualdad al culminar de forma certera una de las primeras combinaciones colectivas elaboradas en el inicio del segundo tiempo.

Carlos Mora: Amplió la ventaja en el marcador al sacar provecho de los descuidos defensivos generados por el desespero y el adelanto de líneas de la escuadra local.

Kenyel Michel (90+7′): Decretó el 3-0 definitivo en la última jugada del compromiso, culminando con frialdad un veloz contraataque en pleno tiempo de reposición.

Un factor determinante en el aspecto anímico y futbolístico fue el retorno del experimentado guardameta Keylor Navas a la disciplina tricolor. Tras haber permanecido al margen por discrepancias con el cuerpo técnico anterior, el actual arquero de los Pumas de la UNAM respondió al llamado de emergencia de Ruiz. Su presencia brindó solidez bajo los tres tubos, liderazgo en el vestuario y un impacto positivo reflejado directamente en el resultado en cancha.

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Keylor Navas regresó a la titularidad con Costa Rica, aportando seguridad y liderazgo en el marco tico tras su llamado de emergencia. (Cortesía: Eduardo Chang).

Más allá del marcador, el valor emocional de este triunfo radica en la pesada losa que se quitó de encima el conjunto costarricense. Costa Rica acumulaba exactamente 353 días sin conocer la victoria en un partido oficial. La última alegría registrada se remontaba al 13 de octubre de 2025, fecha en la que derrotó al propio equipo de Nicaragua por 4-1 dentro del marco de las eliminatorias mundialistas.

Posterior a aquel enfrentamiento, la escuadra tica cayó en un profundo bache futbolístico encadenando ocho partidos consecutivos sin ganar, balanceados en seis derrotas y dos empates. Esta racha negativa precipitó cambios en el banquillo y sembró serias dudas sobre el recambio generacional. Romper esta racha adversa en el debut de Bryan Ruiz otorga un margen de tranquilidad sumamente necesario para afrontar lo que resta del calendario competitivo.

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La batalla por no descender: ¿Qué significa caer a la Liga B de la Concacaf?

A pesar de la satisfacción tras el triunfo en Managua, la “Sele” continúa inmersa en una dura batalla por evitar el descenso a la Liga B dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf. Para una selección que históricamente ha sido referente en el área centroamericana, perder la categoría en la competición regional supondría una verdadera catástrofe con implicaciones deportivas, institucionales y económicas a gran escala:

Una infografía de Infobae detalla las consecuencias deportivas, logísticas y económicas que afronta la selección de Costa Rica tras su descenso a la Liga B de la Concacaf. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por todas estas razones, los tres puntos cosechados ante Nicaragua representan un tanque de oxígeno vital para el proyecto de Bryan Ruiz, permitiendo salir momentáneamente de los puestos de peligro directo y conservando en manos propias el destino tricolor de cara al duelo del domingo contra Haití.

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