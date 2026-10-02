Economía

Desde París, Milei auguró que la economía crecerá "7 u 8 por ciento" en caso de resultar reelecto

Tras recibir el premio a “Economista más influyente” del Foro Económico de París, el presidente argentino aseguró que una eventual reelección reduciría el riesgo país y permitiría acelerar el crecimiento, mientras reivindicó las desregulaciones de Federico Sturzenegger ante quejas empresarias

Tras recibir el premio a “Economista más influyente” del Foro Económico de París, el presidente argentino aseguró que una eventual reelección reduciría el riesgo país y permitiría acelerar el crecimiento.
Guardar

El presidente Javier Milei afirmó en París que una eventual reelección permitiría una baja del riesgo país y una aceleración de la actividad económica. “Por lo tanto, en caso de conseguir la reelección (...) se va a desplomar el riesgo país y vamos a acelerar nuestra tasa de crecimiento, seguramente a niveles del 7 u 8 por ciento per cápita, sin ninguna duda”, sostuvo al recibir el premio a “Economista más influyente” del Foro Económico de París, al cierre de la “Argentina Week” celebrada en la capital de Francia.

En su discurso pronunciado en la sede del Automobile Club de France (Automóvil Club de Francia), ubicado frente a la Plaza de la Concordia, el mandatario vinculó esa previsión con la continuidad del equilibrio fiscal y con la reducción del costo de financiamiento. Durante su exposición, defendió el programa económico de su gestión, repasó indicadores que atribuyó a sus políticas y reivindicó el trabajo de su gabinete.

PUBLICIDAD

Milei ató el crecimiento a la continuidad del equilibrio fiscal

Milei dijo que Argentina llegó a su gobierno con una relación deuda-producto de “cien por ciento del PBI” y un riesgo país de 3.000 puntos básicos. Según afirmó, la consolidación fiscal redujo esa proporción al 39 % y llevó el indicador por debajo de los 500 puntos básicos en un tramo de su administración.

“El riesgo país cayó, llegó a ubicarse en niveles debajo del quinientos por ciento, eh, perdón, de quinientos puntos básicos”, expresó. Luego atribuyó el repunte posterior a “los acontecimientos recientes en el mundo” y definió a Argentina como “un activo beta agresivo”.

En esa línea, aseguró que el riesgo asociado a su administración hasta 2027 “está por debajo de los cien puntos básicos”. “En caso de conseguir la reelección, digamos, la economía argentina, se va a desplomar el riesgo país”, insistió, antes de proyectar una expansión per cápita de entre 7 % y 8 %.

PUBLICIDAD

El Presidente planteó que el punto de partida de su estrategia fue el superávit. “Mientras que yo ocupe el, la silla eléctrica que es la presidencia argentina, el equilibrio fiscal seguirá existiendo”, dijo. También destacó que el ajuste se hizo mediante una baja del gasto público y afirmó que la presión fiscal se redujo en tres puntos del PBI.

El Presidente respaldó a Sturzenegger ante las quejas por las desregulaciones

Otro de los pasajes de la exposición estuvo centrado en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Milei sostuvo que su gobierno realizó “dieciocho mil desregulaciones”, a un ritmo de “diecisiete, dieciocho por día”, y presentó esa política como una herramienta para promover el crecimiento.

El Presidente Milei recibe el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente"
El mandatario recibió el premio al economista más influyente durante el cierre de la Argentina Week en la capital francesa.

Según relató, la reacción de sectores alcanzados por esas medidas llegó a su teléfono. “De repente mi teléfono empiezan a entrar cosas y, digamos, y estallaba mi teléfono. Y estaba, digamos, todos se estaban quejando de Federico”, contó. Su respuesta, aseguró, fue: “Qué trabajo maravilloso está haciendo Federico”.

Milei interpretó las críticas como una señal de que se estaban desarmando privilegios. “Es decir, estaba terminando con un montón de curros”, afirmó. Y le dirigió un mensaje al funcionario: “Así que Federico, seguí así, por favor, que me encanta cuando pasa eso”.

El mandatario agregó que existen regulaciones destinadas a crear “cotos de caza”, una expresión que usó para describir normas que, según su mirada, protegen intereses empresariales. “Son regulaciones para encerrar a los argentinos”, sostuvo, y afirmó que otras intervenciones que buscan asimilar mercados concentrados a esquemas competitivos “lo que hace es matar el crecimiento”.

La apertura comercial y la inversión, entre los pilares de su proyección

En su descripción de la estrategia oficial, Milei enumeró tres ejes: protección de la propiedad privada, acumulación de capital humano y apertura de la economía. Señaló que el país debería tener un coeficiente de apertura de 90 % de acuerdo con su PBI per cápita, frente al 30 % actual que mencionó en su discurso.

También aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) reunió cerca de USD 50.000 millones en inversiones aprobadas y más de USD 150.000 millones pendientes de aprobación. Entre los sectores que identificó como impulsores de la actividad mencionó el petróleo, el gas, la minería, el campo, la economía del conocimiento y los proyectos para instalar centros de datos vinculados con inteligencia artificial.

Al cerrar, Milei volvió a destacar a su equipo de gobierno. “Con solo la visión no alcanza”, afirmó. “Mi mayor agradecimiento es a esos gigantes que tengo como ministros, que tengo como gabinete, que son los que están haciendo posible que esa idea se haga realidad”.

Temas Relacionados

Javier MileiParísRiesgo paísDesregulaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina Week: el Gobierno asegura que se lleva de París acuerdos de inversión con empresas por unos USD 27.000 millones

Así lo informó el embajador en Francia, Ian Sielecki. Anuncios de RIGI y otras promesas en la “Ciudad luz”

Argentina Week: el Gobierno asegura que se lleva de París acuerdos de inversión con empresas por unos USD 27.000 millones

Ante empresarios en el Coloquio de IDEA, la CGT consideró que “la representación sindical no debe limitarse sólo a los trabajadores formales”

El cosecretario de la central obrera, Cristian Jerónimo, señaló que es necesario sumar a los informales, ya que el sector registrado es “cada vez más chico”. Además, el gremialista reconoció el superávit y la baja inflacionaria, pero advirtió que no alcanza si no hay un equilibrio social. Respaldo a la sesión para derogar el DNU 70/2023

Ante empresarios en el Coloquio de IDEA, la CGT consideró que “la representación sindical no debe limitarse sólo a los trabajadores formales”

Las potencias del G7 anunciaron la liberación de reservas estratégicas para controlar el precio del barril de petróleo

El presidente Emmanuel Macron dijo que se volcarán al mercado global 100 millones de barriles de crudo y diésel en los meses venideros con el fin de contener el impacto inflacionario derivado de la inestabilidad geopolítica

Las potencias del G7 anunciaron la liberación de reservas estratégicas para controlar el precio del barril de petróleo

Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron 21% en el arranque del acuerdo con el Mercosur

Pesca, carnes bovinas y cítricos lideraron el aumento, mientras otros complejos también marcaron máximos para el período

Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron 21% en el arranque del acuerdo con el Mercosur

El empleo que viene, según los empresarios de IDEA: el avance de la IA, el desafío de formar talentos y la informalidad

Ejecutivos y economistas analizaron las transformaciones que atraviesa el mundo laboral, los cambios en las tareas y las oportunidades que abren sectores dinámicos

El empleo que viene, según los empresarios de IDEA: el avance de la IA, el desafío de formar talentos y la informalidad

DEPORTES

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Independiente recibirá al líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Un diario alemán publicó la lista de los técnicos de selección con mayor salario: el puesto de Scaloni y un argentino en el Top 3

TELESHOW

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

Maxi Ghione recuperó la libertad: cómo sigue la causa por privación ilegítima y tenencia de armas

INFOBAE AMÉRICA

Ministro de Hacienda de El Salvador: “Estamos reorientando recursos que antes iban para temas como armamento y municiones para la Educación”

Ministro de Hacienda de El Salvador: “Estamos reorientando recursos que antes iban para temas como armamento y municiones para la Educación”

Hito en los Países Bajos: logran por primera vez en 20 años una cosecha de arroz

Costa Rica rompe una racha negra de 353 días, golea a Nicaragua y busca evitar caer en la Liga B

¿Vale todo en las elecciones de Brasil? La recta final de la batalla por la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Embajada de EE. UU. felicita a El Salvador tras completar nuevas evaluaciones con el Fondo Monetario Internacional