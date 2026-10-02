Desde París, Milei auguró que la economía crecerá "7 u 8 por ciento" en caso de resultar reelecto

Tras recibir el premio a “Economista más influyente” del Foro Económico de París, el presidente argentino aseguró que una eventual reelección reduciría el riesgo país y permitiría acelerar el crecimiento.

Guardar

El presidente Javier Milei afirmó en París que una eventual reelección permitiría una baja del riesgo país y una aceleración de la actividad económica. “Por lo tanto, en caso de conseguir la reelección (...) se va a desplomar el riesgo país y vamos a acelerar nuestra tasa de crecimiento, seguramente a niveles del 7 u 8 por ciento per cápita, sin ninguna duda”, sostuvo al recibir el premio a “Economista más influyente” del Foro Económico de París, al cierre de la “Argentina Week” celebrada en la capital de Francia.

En su discurso pronunciado en la sede del Automobile Club de France (Automóvil Club de Francia), ubicado frente a la Plaza de la Concordia, el mandatario vinculó esa previsión con la continuidad del equilibrio fiscal y con la reducción del costo de financiamiento. Durante su exposición, defendió el programa económico de su gestión, repasó indicadores que atribuyó a sus políticas y reivindicó el trabajo de su gabinete.

PUBLICIDAD

Milei ató el crecimiento a la continuidad del equilibrio fiscal

Milei dijo que Argentina llegó a su gobierno con una relación deuda-producto de “cien por ciento del PBI” y un riesgo país de 3.000 puntos básicos. Según afirmó, la consolidación fiscal redujo esa proporción al 39 % y llevó el indicador por debajo de los 500 puntos básicos en un tramo de su administración.

“El riesgo país cayó, llegó a ubicarse en niveles debajo del quinientos por ciento, eh, perdón, de quinientos puntos básicos”, expresó. Luego atribuyó el repunte posterior a “los acontecimientos recientes en el mundo” y definió a Argentina como “un activo beta agresivo”.

En esa línea, aseguró que el riesgo asociado a su administración hasta 2027 “está por debajo de los cien puntos básicos”. “En caso de conseguir la reelección, digamos, la economía argentina, se va a desplomar el riesgo país”, insistió, antes de proyectar una expansión per cápita de entre 7 % y 8 %.

PUBLICIDAD

El Presidente planteó que el punto de partida de su estrategia fue el superávit. “Mientras que yo ocupe el, la silla eléctrica que es la presidencia argentina, el equilibrio fiscal seguirá existiendo”, dijo. También destacó que el ajuste se hizo mediante una baja del gasto público y afirmó que la presión fiscal se redujo en tres puntos del PBI.

El Presidente respaldó a Sturzenegger ante las quejas por las desregulaciones

Otro de los pasajes de la exposición estuvo centrado en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Milei sostuvo que su gobierno realizó “dieciocho mil desregulaciones”, a un ritmo de “diecisiete, dieciocho por día”, y presentó esa política como una herramienta para promover el crecimiento.

PUBLICIDAD

El mandatario recibió el premio al economista más influyente durante el cierre de la Argentina Week en la capital francesa.

Según relató, la reacción de sectores alcanzados por esas medidas llegó a su teléfono. “De repente mi teléfono empiezan a entrar cosas y, digamos, y estallaba mi teléfono. Y estaba, digamos, todos se estaban quejando de Federico”, contó. Su respuesta, aseguró, fue: “Qué trabajo maravilloso está haciendo Federico”.

Milei interpretó las críticas como una señal de que se estaban desarmando privilegios. “Es decir, estaba terminando con un montón de curros”, afirmó. Y le dirigió un mensaje al funcionario: “Así que Federico, seguí así, por favor, que me encanta cuando pasa eso”.

El mandatario agregó que existen regulaciones destinadas a crear “cotos de caza”, una expresión que usó para describir normas que, según su mirada, protegen intereses empresariales. “Son regulaciones para encerrar a los argentinos”, sostuvo, y afirmó que otras intervenciones que buscan asimilar mercados concentrados a esquemas competitivos “lo que hace es matar el crecimiento”.

PUBLICIDAD

La apertura comercial y la inversión, entre los pilares de su proyección

En su descripción de la estrategia oficial, Milei enumeró tres ejes: protección de la propiedad privada, acumulación de capital humano y apertura de la economía. Señaló que el país debería tener un coeficiente de apertura de 90 % de acuerdo con su PBI per cápita, frente al 30 % actual que mencionó en su discurso.

También aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) reunió cerca de USD 50.000 millones en inversiones aprobadas y más de USD 150.000 millones pendientes de aprobación. Entre los sectores que identificó como impulsores de la actividad mencionó el petróleo, el gas, la minería, el campo, la economía del conocimiento y los proyectos para instalar centros de datos vinculados con inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Al cerrar, Milei volvió a destacar a su equipo de gobierno. “Con solo la visión no alcanza”, afirmó. “Mi mayor agradecimiento es a esos gigantes que tengo como ministros, que tengo como gabinete, que son los que están haciendo posible que esa idea se haga realidad”.