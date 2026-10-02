Una ex ministra porteña desafió a los empresarios en IDEA en la era de los influencers: “Tienen que jugar una agenda más grande”

María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta (IDEA)

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En el Coloquio de IDEA, María Migliore —exministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña y cofundadora de Popurrí— le exigió al empresariado argentino que amplíe su agenda más allá de los intereses sectoriales y asuma un rol activo frente al desempleo y los costos sociales del modelo de apertura económica. Lo hizo ante un auditorio de ejecutivos reunidos en Mar del Plata bajo el lema de la estabilidad, y fue directa: “Si quieren tener legitimidad social, lo que necesitan es poner sobre la mesa problemas sociales y ser un agente de cambio en cómo resolverlos”.

Migliore, que dejó el gobierno de la Ciudad en 2023 y desde entonces construyó una comunidad de más de 300.000 seguidores en las redes sociales con su proyecto político-cultural Popurrí, aseguró que cree en una voz empresarial unificada y más fuerte que la actual —“más allá de las cámaras empresariales”, aclaró—, pero advirtió que esa voz no puede limitarse a reclamar baja de impuestos o defender los intereses de cada sector.

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“El liderazgo empresarial no tiene que hablar solamente de la baja de impuestos o de lo que le preocupa a cada uno de sus sectores. Eso es parte de la agenda”, dijo. Y agregó: “Si quieren tener legitimidad social, lo que necesitan es poner sobre la mesa problemas sociales y ser ellos un agente de cambio en cómo resolverlos”.

El ejemplo que eligió fue el del propio tema del Coloquio: la estabilidad. Migliore señaló que la apertura comercial que el modelo promueve genera desempleo, y que históricamente las crisis políticas argentinas empezaron por no dar respuesta a ese fenómeno. En ese sentido, reclamó que sean las empresas las que impulsen procesos de reconversión laboral: “A mí me gustaría tener un empresariado fuerte que dijera: ‘¿Qué pasa con todo el desempleo económico? Se reconvierten, hay que darles un subsidio, hay que hacer un proceso de integración laboral en nuestro sector’. Alguien que esté preocupado por eso en el sector privado”.

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“Este gobierno no tiene intención de preocuparse por eso y es un error político muy grande”. Pero aclaró que su argumento no depende de la actitud oficial: “Aunque el gobierno lo hiciera, la voz empresarial es fundamental en todo este proceso”. Para la ex funcionaria, la responsabilidad del sector privado es autónoma y no está condicionada a que el Estado tome la iniciativa primero.

Migliore durante su disertación en el Coloquio de IDEA, donde reclamó que el empresariado asuma una agenda social más amplia (IDEA)

Consultada sobre si cree que esa transformación puede ocurrir, respondió que hay empresarios que están planteando el tema por separado. Lo que falta, según su diagnóstico, es un pensamiento colectivo: “Si vos querés que un modelo económico persista en el tiempo, tenés que resolver eso. No es eso o la estabilización. Para que la estabilización dure hay que resolver ese problema, porque si no es lo que te va a tentar con la sustentabilidad”.

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La influencia, según Migliore, es invitar a pensar, no decirle a otro qué pensar

La exministra también se refirió al concepto de influencia, en un Coloquio donde el rol de los líderes de opinión y las redes sociales ocupó parte del debate. Para Migliore, “la influencia no es decirle a otro qué pensar, es invitarlo a pensar con vos”, y marcó esa distinción como central para entender qué hace Popurrí: tirar ideas a rodar y que distintas personas contribuyan, sin una dirección única.

En esa línea, citó a Argentinos por la Educación como modelo: una iniciativa que no le dice a nadie qué hacer, sino que plantea un problema que interpela a todos. “En eso nos podemos subir todos, importa dónde queremos ir”, señaló.

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Migliore también se detuvo en lo que considera el problema más urgente de la Argentina contemporánea: la salud mental y la soledad. Citó que la tasa de suicidios crece más que la de homicidios, con una concentración en hombres jóvenes, y que la ansiedad y el aislamiento son los desafíos más profundos del presente. “El desafío es reconstruir nuestra vida en común”, concluyó.