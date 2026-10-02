Arnold Schwarzenegger lidera un robo navideño en ‘Misión Bolsa Mágica’

Misión Bolsa Mágica presenta su tráiler.

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Prime Video presentó el primer adelanto y el póster oficial de Misión Bolsa Mágica, una comedia navideña de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger como Santa Claus. La película llegará en exclusiva a la plataforma el 2 de diciembre de 2026, con un lanzamiento previsto en más de 240 países y territorios.

Un robo amenaza la Navidad

La historia comienza con la desaparición de la bolsa roja de Santa, robada por una elfa rebelde interpretada por Awkwafina. El personaje tiene cuentas pendientes y su acción deja en riesgo el reparto de regalos cuando falta poco para la noche más importante del año.

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Ante la urgencia, Santa recurre a un ladrón incluido en su Lista de Traviesos, papel a cargo de Alan Ritchson. El delincuente reúne a un grupo de cómplices con habilidades criminales para recuperar la bolsa antes de Navidad. El plan también recibe la ayuda de elfos y renos.

La película toma la estructura de una historia de atracos: un equipo con capacidades específicas, un objetivo difícil de recuperar y un plazo que se agota. Ese esquema se combina con elementos propios del cine navideño, como las segundas oportunidades, las amistades inesperadas y la necesidad de trabajar en grupo.

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El adelanto presenta así a Santa en una situación alejada del reparto habitual de regalos. En lugar de resolver el conflicto únicamente con magia, debe reclutar a alguien de su propia lista de personas problemáticas y participar en una operación criminal para evitar que la celebración fracase.

Arnold Schwarzenegger vuelve al género navideño

Misión Bolsa Mágica representa el regreso de Schwarzenegger a una producción navideña después de 30 años. Esta vez, el actor ocupa el papel central de Santa Claus dentro de una propuesta que mezcla comedia, acción y una misión contrarreloj.

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Schwarzenegger comparte el liderazgo del elenco con Ritchson, quien interpreta al ladrón encargado de organizar el equipo. Awkwafina aparece como la elfa responsable del robo que activa el conflicto principal.

El reparto incluye además a Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney y Jane Krakowski. También cuenta con la participación de Ken Jeong. Las fuentes difundidas junto con el adelanto todavía no detallan los personajes interpretados por estos actores.

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La elección de Schwarzenegger y Ritchson coloca a dos intérpretes vinculados con papeles de acción al frente de una comedia familiar. La trama aprovecha esa combinación para presentar persecuciones, planificación criminal y situaciones humorísticas alrededor de Santa, sus ayudantes y la bolsa desaparecida.

Misión Bolsa Mágica (Captura de tráiler oficial)

Dirección, guion y estreno en Prime Video

La película está dirigida por Adam Shankman a partir de un guion escrito por Allan Rice. La producción está integrada por Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y el propio Alan Ritchson.

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Prime Video acompañó el primer adelanto con el póster oficial, las dos primeras piezas de la campaña de lanzamiento. La plataforma mantendrá la distribución exclusiva de la película y prevé ponerla a disposición de sus suscriptores en más de 240 países y territorios.

Misión Bolsa Mágica se estrenará el 2 de diciembre de 2026, pocas semanas antes de Navidad.

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