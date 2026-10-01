El FMI ratificó su apoyo al programa de ajuste argentino pero señaló que hay que extender el crecimiento a más sectores

Foto de archivo: El presidente Javier Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo

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(Desde Washington, Estados Unidos) El Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá con Argentina los últimos indicadores negativos del plan de ajuste, antes de aprobar la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas.

Así lo confirmó Julie Kozack, vocera del Fondo, durante su contacto habitual con los medios de comunicación que cubren la agenda cotidiana del FMI.

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-Recientemente se reveló que el PIB se contrajo en Argentina en el segundo trimestre con fuertes caídas en el consumo de los hogares y en la inversión. La actividad económica cayó. El consumo masivo también cayó año tras año. La tasa de pobreza aumentó casi cuatro puntos y la tasa de desempleo también experimentó un ligero aumento. ¿Está preocupado el FMI por estos indicadores? Y con base en ellos, ¿cree que el gobierno argentino debería hacer algún cambio en su programa económico?-, le preguntaron a Kozack.

-Varias de las preguntas que se hicieron obviamente van a ser parte de las discusiones que están teniendo lugar entre el FMI y las autoridades. El impacto potencial en la recaudación fiscal, cosas como esta, serán discutidas entre el Staff y las Autoridades-, contestó Kozack.

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Y añadió:

“Gran parte del enfoque de las discusiones, además de las que ya saben, está realmente en cómo puede Argentina consolidar las ganancias de la estabilización que se ha logrado y ampliar esas ganancias a través de la economía. Y esto va a ser esencial para apoyar, obviamente, una inversión más fuerte. Va a ser importante para apoyar un crecimiento económico duradero. Va a ser importante para apoyar la creación de empleo. Y, en última instancia, todo esto es importante para mejores oportunidades para el pueblo de Argentina, lo cual es, por supuesto, el objetivo final”.

Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional, (Washington, Estados Unidos)

Tras ratificar que el FMI observa con muchísima atención como evolucionan los indicadores macro de la economía nacional, Kozack ratificó el apoyo del Fondo al programa de ajuste.

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Kozack afirmó:

-“Como hemos hablado muchas veces antes, vemos que Argentina ha logrado avances significativos en la restauración de la estabilidad macroeconómica en un entorno muy desafiante con una alta deuda y también lo que había sido una inflación muy alta. Así que hemos visto una gran caída en la inflación durante los últimos años”.

-“Hemos visto un fortalecimiento de la posición externa a medida que se han acumulado reservas. Hemos visto bastante disciplina fiscal, pasando del déficit al superávit fiscal. De modo que toda esta estabilización es importante, y es una base clave para el crecimiento sostenible en Argentina”.

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-“Hay un reconocimiento conjunto entre el FMI y las autoridades argentinas sobre dos cosas en el frente del crecimiento. Una es que el trabajo para fortalecer verdaderamente la resiliencia de Argentina necesita continuar. Y el otro reconocimiento conjunto es que es importante garantizar que el crecimiento, que hasta ahora ha estado muy concentrado en los sectores de energía, minería y agricultura, se amplíe y se distribuya de manera más uniforme entre los sectores de la economía, pero también entre los trabajadores”.

Javier Milei defendió su plan de ajuste durante su discurso en el Argentina Week, (París, Francia)

Las respuestas de Kozack se encuadran en una sucesión de datos negativos que exhibió la economía nacional en las últimas semanas.

En julio, la actividad económica cayó 2,9% frente a junio y el indicador oficial también registró una variación negativa de 1,4% contra el mismo mes del año anterior.

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La caída de julio revirtió la leve mejora de junio y dejó al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su nivel más bajo desde marzo.

El dato negativo refleja que los sectores vinculados al comercio exterior no compensaron el deterioro del consumo interno. Desde esta perspectiva, la economía argentina podría entrar en una “recesión técnica”durante el tercer trimestre.

El cuadro sectorial del Indec mostró que 8 de las 15 ramas de actividad retrocedieron frente a julio de 2025.

La tasa de desocupación aumentó a 7,9%durante el segundo trimestre de 2026 y afectó a 1,73 millones millones de argentinos, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec).

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El índice oficial subió 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y avanzó 0,1 puntos en relación con los primeros tres meses del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, la cifra equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento. Esto implica que hay 2,05 millones de pobres más que hacia fines del año previo y afectó al 24,4% de los hogares.

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En cuanto a la indigencia, también experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en relación al 6,3% que había arrojado en los seis meses anteriores, lo que se traduce en 595.300 nuevos indigentes y alcanzó al 5,6% de los hogares.E

Javier Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno durante la última visita oficial a la ONU, (New York, Estados Unidos)

En los últimos días, el riesgo país alcanzó los 628 puntos básicos, el nivel más alto en seis meses. La fuerte caída en el consumo y un aumento en los niveles de la pobreza, sumada a la posibilidad de una “recesión técnica”, influye en los niveles del riesgo país pese al cumplimiento de las metas del FMI.

A su vez, la inversión registró una caída interanual de 5,4%en agosto, con retrocesos tanto en la construcción como en la compra de maquinaria y equipos. Se trata del décimo retroceso consecutivo. En los primeros ocho meses del año, la contracción acumulada llegó a 7,9%.

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Kozack completó la información sobre Argentina confirmando que las negociaciones para la tercera revisión continuarán en las próximas con la intención de cerrar un Staff Level Agreement (SLA) que se presentaría al board antes que concluya noviembre.