Economía

El FMI ratificó su apoyo al programa de ajuste argentino pero señaló que hay que extender el crecimiento a más sectores

Durante su habitual conferencia de prensa, la vocera Julie Kozack añadió que durante las negociaciones se analizará “el impacto potencial en la recaudación fiscal”, causado por la contracción del PBI en el segundo semestre

l presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva
Foto de archivo: El presidente Javier Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo
Guardar

(Desde Washington, Estados Unidos) El Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá con Argentina los últimos indicadores negativos del plan de ajuste, antes de aprobar la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas.

Así lo confirmó Julie Kozack, vocera del Fondo, durante su contacto habitual con los medios de comunicación que cubren la agenda cotidiana del FMI.

PUBLICIDAD

-Recientemente se reveló que el PIB se contrajo en Argentina en el segundo trimestre con fuertes caídas en el consumo de los hogares y en la inversión. La actividad económica cayó. El consumo masivo también cayó año tras año. La tasa de pobreza aumentó casi cuatro puntos y la tasa de desempleo también experimentó un ligero aumento. ¿Está preocupado el FMI por estos indicadores? Y con base en ellos, ¿cree que el gobierno argentino debería hacer algún cambio en su programa económico?-, le preguntaron a Kozack.

-Varias de las preguntas que se hicieron obviamente van a ser parte de las discusiones que están teniendo lugar entre el FMI y las autoridades. El impacto potencial en la recaudación fiscal, cosas como esta, serán discutidas entre el Staff y las Autoridades-, contestó Kozack.

PUBLICIDAD

Y añadió:

“Gran parte del enfoque de las discusiones, además de las que ya saben, está realmente en cómo puede Argentina consolidar las ganancias de la estabilización que se ha logrado y ampliar esas ganancias a través de la economía. Y esto va a ser esencial para apoyar, obviamente, una inversión más fuerte. Va a ser importante para apoyar un crecimiento económico duradero. Va a ser importante para apoyar la creación de empleo. Y, en última instancia, todo esto es importante para mejores oportunidades para el pueblo de Argentina, lo cual es, por supuesto, el objetivo final”.

Mujer de cabello oscuro con chaqueta roja y botones dorados, sentada frente a una mesa con una tablet y un bolígrafo. Fondo azul con texto internacional
Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional, (Washington, Estados Unidos)

Tras ratificar que el FMI observa con muchísima atención como evolucionan los indicadores macro de la economía nacional, Kozack ratificó el apoyo del Fondo al programa de ajuste.

Kozack afirmó:

-“Como hemos hablado muchas veces antes, vemos que Argentina ha logrado avances significativos en la restauración de la estabilidad macroeconómica en un entorno muy desafiante con una alta deuda y también lo que había sido una inflación muy alta. Así que hemos visto una gran caída en la inflación durante los últimos años”.

-“Hemos visto un fortalecimiento de la posición externa a medida que se han acumulado reservas. Hemos visto bastante disciplina fiscal, pasando del déficit al superávit fiscal. De modo que toda esta estabilización es importante, y es una base clave para el crecimiento sostenible en Argentina”.

-“Hay un reconocimiento conjunto entre el FMI y las autoridades argentinas sobre dos cosas en el frente del crecimiento. Una es que el trabajo para fortalecer verdaderamente la resiliencia de Argentina necesita continuar. Y el otro reconocimiento conjunto es que es importante garantizar que el crecimiento, que hasta ahora ha estado muy concentrado en los sectores de energía, minería y agricultura, se amplíe y se distribuya de manera más uniforme entre los sectores de la economía, pero también entre los trabajadores”.

Javier Milei defendió su plan de ajuste durante su discurso en el Argentina Week, (París, Francia)
Javier Milei defendió su plan de ajuste durante su discurso en el Argentina Week, (París, Francia)

Las respuestas de Kozack se encuadran en una sucesión de datos negativos que exhibió la economía nacional en las últimas semanas.

En julio, la actividad económica cayó 2,9% frente a junio y el indicador oficial también registró una variación negativa de 1,4% contra el mismo mes del año anterior.

La caída de julio revirtió la leve mejora de junio y dejó al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su nivel más bajo desde marzo.

El dato negativo refleja que los sectores vinculados al comercio exterior no compensaron el deterioro del consumo interno. Desde esta perspectiva, la economía argentina podría entrar en una “recesión técnica”durante el tercer trimestre.

El cuadro sectorial del Indec mostró que 8 de las 15 ramas de actividad retrocedieron frente a julio de 2025.

La tasa de desocupación aumentó a 7,9%durante el segundo trimestre de 2026 y afectó a 1,73 millones millones de argentinos, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec).

El índice oficial subió 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y avanzó 0,1 puntos en relación con los primeros tres meses del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, la cifra equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento. Esto implica que hay 2,05 millones de pobres más que hacia fines del año previo y afectó al 24,4% de los hogares.

En cuanto a la indigencia, también experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en relación al 6,3% que había arrojado en los seis meses anteriores, lo que se traduce en 595.300 nuevos indigentes y alcanzó al 5,6% de los hogares.E

Javier Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno durante la última visita oficial a la ONU, (New York, Estados Unidos)
Javier Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno durante la última visita oficial a la ONU, (New York, Estados Unidos)

En los últimos días, el riesgo país alcanzó los 628 puntos básicos, el nivel más alto en seis meses. La fuerte caída en el consumo y un aumento en los niveles de la pobreza, sumada a la posibilidad de una “recesión técnica”, influye en los niveles del riesgo país pese al cumplimiento de las metas del FMI.

A su vez, la inversión registró una caída interanual de 5,4%en agosto, con retrocesos tanto en la construcción como en la compra de maquinaria y equipos. Se trata del décimo retroceso consecutivo. En los primeros ocho meses del año, la contracción acumulada llegó a 7,9%.

Kozack completó la información sobre Argentina confirmando que las negociaciones para la tercera revisión continuarán en las próximas con la intención de cerrar un Staff Level Agreement (SLA) que se presentaría al board antes que concluya noviembre.

Temas Relacionados

FMIJavier MileiKristalina GeorgievaLuis CaputoJulie KozackDonald Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima menos tenso y algunas dudas: Milei se reunió con los gobernadores en París y les agradeció por acompañarlo

El encuentro privados tuvo lugar en un salón de la OCDE. Los mandatarios provinciales aseguraron que se sintieron mucho mejor tratados que en Nueva York

Clima menos tenso y algunas dudas: Milei se reunió con los gobernadores en París y les agradeció por acompañarlo

La soja trae alivio al Gobierno: liquidó USD 3.200 millones en septiembre y aportará otros USD 11.000 millones hasta el verano

Una buena cosecha, precios firmes y una inusual cantidad de producción sin vender a esta altura del año aseguran un ingreso fuerte de divisas para enfrentar la sostenida demanda

La soja trae alivio al Gobierno: liquidó USD 3.200 millones en septiembre y aportará otros USD 11.000 millones hasta el verano

“El pasado te condena y reducir la volatilidad es muy necesario”: la advertencia de BlackRock sobre la Argentina

Pablo Goldberg, del gigante fondo de Wall Street, expuso en el Coloquio de IDEA un análisis crediticio que muestra cómo la historia de defaults y la inestabilidad política le restan tres categorías a la calificación del país

“El pasado te condena y reducir la volatilidad es muy necesario”: la advertencia de BlackRock sobre la Argentina

Argentina Week: dos petroleras de Vaca Muerta hicieron anuncios de inversión y las mineras destacaron el RIGI y se jugaron por Milei

Son PAE y TotalEnergies, que presentarán nuevos proyectos al régimen de grandes inversiones. Karina Milei se reunió con las francesas Eramet y Huttopia

Argentina Week: dos petroleras de Vaca Muerta hicieron anuncios de inversión y las mineras destacaron el RIGI y se jugaron por Milei

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 1 de octubre

El billete al público es ofrecido a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.560. El BCRA compró menos de USD 500 millones en septiembre

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 1 de octubre

DEPORTES

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

Se filtró una imagen del proyecto de la nueva Bombonera que quiere armar Riquelme: el detalle que causó furor

TELESHOW

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

El llamativo video de Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó tras la polémica con La Joaqui: “Yo lo amo a él”

En fotos: la presentación de Mafalda Inmersiva reunió a famosos, artistas y escritores

Barbie Simons tuvo un percance con su look durante su participación en Es mi sueño: “Casi me mato”

INFOBAE AMÉRICA

Super Prime de Caminos del Inca 2026: fecha, horarios, entradas y qué se define en el Kartodromo La Chutana

Super Prime de Caminos del Inca 2026: fecha, horarios, entradas y qué se define en el Kartodromo La Chutana

Murió Rafael Ferrer, el artista puertorriqueño que derritió hielo en el MoMA y desafió al mercado del arte durante seis décadas

El agotamiento como modo de vida en Cuba y la emigración como horizonte inalcanzable para muchos

Más de 12 mil citas de pacientes reprogramadas por conflicto médico en Honduras

Tragedia en Panamá: hallan muertos a dos participantes de un curso de rescate en montaña