El agotamiento como modo de vida en Cuba y la emigración como horizonte inalcanzable para muchos

La cuarta encuesta de Cubadata reveló que la búsqueda de recursos básicos limita la capacidad de planificación en Cuba. REUTERS/Ricardo Arduengo

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La cuarta encuesta de DIARIO DE CUBA, elaborada por Cubadata con 1,551 participantes entre el 22 de julio y el 10 de agosto de 2026, retrató una vida centrada en resolver necesidades básicas, una carga que reduce la capacidad de planificar y refuerza la emigración como expectativa para muchos cubanos.

Conseguir alimentos, agua, electricidad, transporte, medicamentos y otros recursos se superpone al empleo remunerado, las tareas de cuidado y las obligaciones domésticas. La presión cotidiana consume tiempo y energía, además de limitar el descanso, la organización familiar y los proyectos que exceden la urgencia inmediata.

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El 45,2% de quienes respondieron indicó que dedica 10 o más horas diarias, durante una semana típica, a resolver necesidades básicas. Dos de cada tres situaron entre ocho y 10 puntos, en una escala de cero a 10, el agotamiento físico y mental provocado por los problemas diarios.

Un panel digital con dificultades para proyectar el futuro

El estudio, titulado Horizontes en pausa: cargas cotidianas, servicios y proyectos de vida en la Cuba conectada, se basó en un panel online no probabilístico y no ponderado. Dentro de ese universo, la actividad más frecuente durante la semana previa al relevamiento fue “resolver necesidades básicas”.

El 45,2% de los encuestados dedica 10 o más horas diarias a resolver necesidades básicas como alimentos, agua y electricidad. REUTERS/Ricardo Arduengo

Los resultados fueron expuestos por el especialista en análisis estadístico Arístides A. Vara Horna, quien vinculó el desgaste diario con fallas en los servicios, inseguridad alimentaria, dificultades para conseguir medicamentos y restricciones de vivienda. El futuro persiste como aspiración, pero se vuelve más incierto y difícil de organizar.

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La salida de Cuba aparece como una de las respuestas frente a ese horizonte. El 52,9% eligió emigrar como la estrategia personal más realista, aunque solo el 6,9% afirmó que preparaba documentos, recursos o una ruta para concretarla.

La distancia entre ambos porcentajes muestra que la posibilidad de abandonar el país funciona para una parte de los consultados como una imagen de vida posible, sin que ello se traduzca necesariamente en condiciones materiales o trámites para avanzar. La encuesta no describe una emigración automática, sino una brecha entre el deseo de partir y la capacidad concreta de hacerlo.

Cautela política y confianza en la cooperación cercana

La relación con la esfera pública está marcada por la prudencia. El 68,1% estuvo de acuerdo con la idea de que, para vivir tranquilo, es preferible no involucrarse ni hablar de determinados asuntos.

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El 52,9% de los consultados considera la emigración como opción realista, pero solo el 6,9% realiza gestiones concretas para salir del país. REUTERS/Ricardo Arduengo

Esa cautela convive con una valoración de los vínculos comunitarios: el 77% consideró que la colaboración entre vecinos o dentro de la comunidad puede ayudar a mejorar los problemas cotidianos. Las respuestas sugieren una percepción limitada de la capacidad de incidir en asuntos públicos, junto con confianza en las redes de ayuda práctica.

Las expectativas sobre cambios políticos inmediatos también fueron bajas. Durante el período de recolección de respuestas, el 74,9% consideró poco o nada probable que ocurriera una transformación política significativa en las ocho semanas siguientes.

DIARIO DE CUBA anticipó que los resultados serán desarrollados en entregas sobre el tiempo destinado a cubrir necesidades básicas y el agotamiento, la distancia entre imaginar la emigración y prepararla, y la combinación de cautela política, cooperación cotidiana e incertidumbre sobre el rumbo inmediato del país.

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