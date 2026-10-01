Costa Rica extradita a Florida a “Beto”, señalado por el mayor decomiso de metanfetamina sintética

Farid Alberto Morales Araya enfrentará a la justicia de Florida tras la incautación de 49 kilogramos de metanfetamina tipo cristal en Costa Rica. (Foto: El Observador)

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Farid Alberto Morales Araya será extraditado a Florida por una causa relacionada con el decomiso de 49 kilogramos de metanfetamina tipo cristal, la mayor incautación de drogas sintéticas registrada en Costa Rica. El costarricense, de 40 años y conocido como Beto, figura en el expediente como líder de la organización que negociaba las transacciones investigadas.

El traslado será coordinado por la Fiscalía General, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio de Seguridad Pública, que quedó a cargo del dispositivo con varios grupos tácticos. Según CR Hoy, Morales será llevado desde la cárcel de La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría junto con cuatro ciudadanos colombianos que también serán extraditados.

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La solicitud contra Morales provino del Tribunal de Distrito Medio de Florida el 19 de diciembre de 2025. El Tribunal Penal de San José autorizó su entrega el 14 de agosto, de acuerdo con la información publicada por el medio costarricense.

La investigación comenzó con una compra encubierta de un kilogramo

La causa se originó a partir de información de inteligencia entregada por la DEA a la Fiscalía, que abrió una investigación junto con la Policía de Control de Drogas (PCD). Los agentes siguieron a los sospechosos y pactaron de forma encubierta la compra de un kilogramo de metanfetamina tipo cristal, valuado en USD 3,800.

Después de esa primera transacción, los investigadores acordaron la entrega de otros 48 kilogramos. La policía interceptó dos vehículos cuando el grupo se disponía a concretar esa operación y detuvo a tres personas vinculadas con el cargamento.

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El operativo de traslado al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría moviliza a la Fiscalía General, el Ministerio de Seguridad Pública y la DEA. (Foto: CR Hoy)

Uno de los automóviles fue localizado en Tibás y era utilizado para ocultar la droga. El segundo vehículo fue ubicado en San Francisco de Dos Ríos, en el contexto del operativo que permitió incautar el total de 49 kilogramos de metanfetamina.

Morales ya estaba detenido cuando Estados Unidos formuló el pedido de extradición, tras el operativo realizado en mayo del año pasado. La investigación penal iniciada en Costa Rica continuó después de las capturas y luego avanzó la solicitud de la justicia estadounidense.

El expediente atribuye a Morales las negociaciones de la organización

El expediente identifica a Morales como líder de la estructura y como la persona encargada de negociar las transacciones. La investigación analiza el presunto traslado de metanfetaminas hacia Norteamérica por rutas que utilizaban territorio costarricense.

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El colombiano José Franklin Cuesta fue detenido durante el mismo despliegue. Según CR Hoy, cumplía tareas logísticas dentro del grupo y también enfrenta una solicitud de extradición.

Un tercer arrestado, Carlos Herrera Vidal, no fue requerido por autoridades extranjeras. Su situación queda separada del proceso de entrega que involucra a Morales y a otros investigados vinculados con la misma pesquisa.

La extradición a Florida representa una nueva etapa en el expediente contra el costarricense. La justicia estadounidense lo requiere por los hechos relacionados con la operación encubierta, la negociación de la droga y el decomiso efectuado por las autoridades costarricenses.

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La Policía de Control de Drogas y la DEA iniciaron las investigaciones mediante una compra encubierta de un kilogramo de metanfetamina por 3,800 dólares. (Foto: CR Hoy)

Morales será el sexto costarricense extraditado a otra jurisdicción

Con esta entrega, Morales se convertirá en el sexto costarricense extraditado a otra jurisdicción y en el quinto enviado a la justicia de Estados Unidos. Entre los casos previos se encuentran los de Edwin López, alias Pecho de Rata, y el exministro Celso Gamboa, trasladados a Texas.

Johnny Angulo, conocido como John Cadenas, fue extraditado a Italia. En agosto, Gilbert Bell, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano, alias Compadre, fueron enviados a Nueva York.

También esperan definiciones otros expedientes de extradición. Jordie Picado Grijalba, alias Noni, señalado como sublíder del cártel del Caribe Sur, debe aguardar la resolución de una causa penal pendiente en Costa Rica.

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Andrés Felipe Restrepo Uribe, un colombiano naturalizado costarricense, es requerido en Florida. Iván Javier Pablot Martínez, por su parte, tiene aprobada una extradición a Francia.

Los casos de Picado, Restrepo y Pablot Martínez ya recibieron aval en segunda instancia. La situación de cada uno dependerá de los pasos pendientes en sus respectivos procesos judiciales.