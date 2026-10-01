República Dominicana

República Dominicana y Haití disputan el liderato del grupo A

Ambas selecciones llegan con seis puntos y dos victorias al duelo del jueves en Santo Domingo, que puede incidir en el acceso a la fase final de la Liga de Naciones

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República Dominicana y Haití se enfrentarán este jueves 1 de octubre en Santo Domingo con el liderato del grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf en disputa, en un partido al que ambos equipos llegan con seis puntos y dos victorias en sus primeras presentaciones.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez tendrá sus localidades agotadas para el duelo entre las selecciones de la isla de La Española. La expectativa creció en los últimos días por la campaña inicial de ambos conjuntos y por el antecedente histórico de el historial acumula 15 partidos desde 1967.

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Los dominicanos y los haitianos comparten la cima de la zona junto con Curazao, que ocupa el primer puesto por diferencia de goles tras vencer por 6 a 1 a Nicaragua el domingo. El encuentro en la capital dominicana puede incidir en la clasificación hacia la fase final del torneo regional.

Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana integrarán el Grupo A de la Liga A, mientras que Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador formarán el Grupo B. (Selección Dominicana)
Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana integrarán el Grupo A de la Liga A, mientras que Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador formarán el Grupo B. (Selección Dominicana)

Dominicana busca el tercer triunfo con Neveleff al frente

La selección dirigida por Marcelo Neveleff inició su participación con una victoria por 3 a 2 frente a Nicaragua en Santiago de los Caballeros. Después, obtuvo un triunfo por 2 a 1 como visitante ante Trinidad y Tobago en Puerto España.

Con esos resultados, el equipo aspira a conseguir una tercera victoria seguida que lo acerque a la fase final de la Liga de Naciones. El cuerpo técnico contará con varias de sus figuras que actúan en clubes europeos, entre ellas el mediocampista Pablo Rosario, del Porto, y Heinz Morschel, del Vizela, club portugués.

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Morschel tuvo intervención directa en los dos triunfos. Marcó el primer tanto ante Nicaragua y marcó también ante Trinidad y Tobago. En ese partido también asistió al delantero Mariano Díaz, quien definió la jugada que aseguró los tres puntos para República Dominicana.

La formación local tendrá una baja en el ataque. Edarlyn Reyes, jugador del Arsenal Tula, de la primera división rusa, sufrió una lesión muscular y no estará disponible. La Selección Dominicana de Fútbol informó que el joven Javier Roces, del Cibao Fútbol Club, ocupará su lugar en la convocatoria.

“El objetivo que tenemos es llevarnos los tres puntos”, afirmó el defensor Édgar Pujol, quien volvió a la alineación titular en el encuentro ante Trinidad y Tobago.

Seis futbolistas con camisetas deportivas de la federación dominicana posan frente a una composición gráfica de monumentos e imágenes locales.
República Dominicana debutará en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Nicaragua en el Estadio Cibao FC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wilson Isidor, la carta ofensiva de Haití

Haití arribó a Santo Domingo el martes por la noche para preparar el partido. El conjunto dirigido por el español David Badía también tiene rendimiento perfecto en el torneo: derrotó por 3 a 2 a Trinidad y Tobago y luego superó por 2 a 0 a Costa Rica.

Badía asumió la conducción de Les Grenadiers para el Mundial 2026, en reemplazo del francés Sébastien Migne. Su equipo tendrá como principal carta ofensiva a Wilson Isidor, atacante del Sunderland de la Championship inglesa.

Isidor participó en los tres goles de Haití ante Trinidad y Tobago. Dio los pases para las dos primeras anotaciones y convirtió el tanto de la victoria al minuto 98.

Para ampliar las variantes defensivas, Badía convocó al juvenil Miguel Joseph, de dieciocho años, y a Keeto Thermoncy, de veinte. Thermoncy integró la nómina haitiana para el Mundial, aunque no tuvo minutos en esa competencia.

Foto de archivo de jugadores de Costa Rica luciendo cabizbajos tras perder un partido. Estadio Nacional, San José, Costa Rica. 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Mayela López
Foto de archivo de jugadores de Costa Rica luciendo cabizbajos tras perder un partido. Estadio Nacional, San José, Costa Rica. 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Mayela López

Haití gana 13 de los 15 partidos del historial

El partido del jueves será el número 16 entre los seleccionados absolutos de República Dominicana y Haití. El balance favorece a los haitianos, con 13 victorias, 2 empates y 1 triunfo dominicano.

República Dominicana podría formar con Xavier Valdez; Junior Firpo, Noah Dollemayer, Édgar Pujol y Luiyi de Lucas; Pablo Rosario, Jean Carlos López, Heinz Morschel y Peter González; Dorny Romero y Mariano Díaz.

Haití tendría a Alexandre Pierre; Carlens Arcus, Garven Metsuala, Carl Sainté y Fabrice Picault; Martin Expérience, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson y Ruben Providence; Danley Jean Jacques y Wilson Isidor.

El resultado puede alterar la parte alta del grupo A, donde Curazao también mantiene seis puntos antes de una jornada que enfrenta a tres selecciones con pleno de victorias.

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