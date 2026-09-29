Malditos Nerds

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

La adaptación del videojuego de FromSoftware llegará al streaming internacional durante la temporada de invierno

Sekiro: No Defeat (Captura de tráiler oficial)
Sekiro: No Defeat (Captura de tráiler oficial)
Guardar

El anime Sekiro: No Defeat, basado en el videojuego de FromSoftware, llegará al catálogo internacional de Crunchyroll en enero de 2027. La producción, estrenada primero como película en los cines de Japón, será presentada fuera de ese país como una serie de ocho episodios, aunque todavía no tiene un día de lanzamiento confirmado.

De película japonesa a serie internacional

La adaptación tuvo un recorrido diferente en su mercado original. El proyecto fue presentado en los cines japoneses como un largometraje y después quedó previsto para su transmisión televisiva. Para la distribución internacional, el metraje será separado y extendido hasta formar una temporada de ocho capítulos.

PUBLICIDAD

Este cambio implica algo más que dividir la película en fragmentos. La versión serializada permitirá desarrollar la historia completa del Lobo, el guerrero encargado de proteger a Kuro, conocido como el Descendiente Celestial. Las fuentes no detallan qué escenas serán ampliadas ni cuánto material nuevo incluirán los episodios respecto del montaje cinematográfico.

Crunchyroll ubicó el estreno dentro de la temporada de anime de invierno de 2027, que comienza en enero. La plataforma todavía debe comunicar si publicará un capítulo por semana o si habilitará los ocho episodios al mismo tiempo. Tampoco informó la fecha exacta ni precisó qué idiomas tendrán doblaje desde el lanzamiento.

PUBLICIDAD

La llegada en 2027 representa una demora para el público internacional frente al estreno japonés. El anime había sido señalado como una de las producciones más esperadas de 2026, pero quienes quieran verlo legalmente fuera de Japón tendrán que esperar hasta el año siguiente.

Una producción dibujada a mano

El estudio qzil.la está detrás de la adaptación. Los primeros reportes sobre su recepción en Japón destacan el acabado visual y el tratamiento cinematográfico de la historia, aunque las fuentes disponibles no incluyen cifras de taquilla, audiencia o calificaciones que permitan medir ese desempeño.

La producción también estuvo rodeada por acusaciones sobre un posible uso de inteligencia artificial. Sus responsables rechazaron esas versiones y afirmaron que el anime fue dibujado completamente a mano. Según el equipo, una de las referencias visuales para el proyecto fueron las películas de Studio Ghibli.

El director Kenichi Kutsuna pidió además que el público evite consumir demasiados avances antes del estreno. Su preocupación es que los materiales promocionales revelen más elementos de la historia de los necesarios y reduzcan el impacto de ciertas sorpresas. La recomendación resulta particular para una adaptación de un videojuego publicado previamente, pero apunta al modo en que la trama y sus escenas fueron trasladadas a la animación.

La serie mantendrá el núcleo narrativo del juego: el vínculo entre el Lobo y Kuro, y la misión del guerrero de defender al joven incluso a costa de su vida. Por ahora no se especificó si los ocho episodios cubrirán todo el argumento del título original o si modificarán partes de su recorrido.

Sekiro: No Defeat (Captura de tráiler oficial)
Sekiro: No Defeat (Captura de tráiler oficial)

Más adaptaciones de FromSoftware en camino

Sekiro: No Defeat no será la única propiedad de FromSoftware que pasará a otro medio durante los próximos años. También está en desarrollo una película de Elden Ring, otro de los videojuegos más reconocidos del estudio japonés.

Ese largometraje estará dirigido por Alex Garland y contará con la participación de A24. A diferencia del anime de Sekiro, que ya fue exhibido en Japón, la producción cinematográfica todavía tiene un largo calendario por delante.

La película de Elden Ring tiene previsto llegar a los cines de todo el mundo el 3 de marzo de 2028.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-seriesseriesFromSoftwareSekiro: No Defeat

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘TMNT: Splintered Fate’ llega a 1,5 millones y adelanta próximas novedades

El juego base vendió más de 1,5 millones de copias, mientras que la suma con sus contenidos descargables rebasa los 2,6 millones

‘TMNT: Splintered Fate’ llega a 1,5 millones y adelanta próximas novedades

Naughty Dog amplía ‘The Last of Us’ con dos proyectos todavía sin formato confirmado

Neil Druckmann reveló que las dos historias están en sus primeras fases y todavía no confirmó si serán videojuegos

Naughty Dog amplía ‘The Last of Us’ con dos proyectos todavía sin formato confirmado

Sony limita la compra de PlayStation 5 Pro en Japón a jugadores con 60 horas

Los seleccionados pagarán un monto fijo y tendrán hasta una fecha limite para completar la compra

Sony limita la compra de PlayStation 5 Pro en Japón a jugadores con 60 horas

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

Los dos primeros capítulos llegarán el 30 de octubre, con un nuevo episodio cada viernes hasta el 25 de diciembre

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

‘Sturmjager’ combina acción arcade, cooperativo local y combates contra jefes

El matamarcianos de ciencia ficción incluirá diez misiones, cooperativo local y tres niveles de dificultad

‘Sturmjager’ combina acción arcade, cooperativo local y combates contra jefes

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

Nicolas Cage se transforma en John Madden en la biopic ‘Madden’ de Prime Video

Los directores de ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ revelan que hay un guion

Warner Bros. retrasa ‘Gremlins 3′ a 2028 y muestra el regreso de Gizmo

SERIES

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

Prime Video asegura la temporada 6 de ‘Reacher’ mientras filma la quinta

La temporada 3 de ‘The Last of Us’ reúne a Laura Bailey, Ian Alexander y John Goodman

‘Mary Poppins’ tendrá una adaptación televisiva más misteriosa y surrealista

Marvel presenta a Jocasta y anticipa su vínculo con Ultrón en ‘VisionQuest’