FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

Sekiro: No Defeat (Captura de tráiler oficial)

Guardar

El anime Sekiro: No Defeat, basado en el videojuego de FromSoftware, llegará al catálogo internacional de Crunchyroll en enero de 2027. La producción, estrenada primero como película en los cines de Japón, será presentada fuera de ese país como una serie de ocho episodios, aunque todavía no tiene un día de lanzamiento confirmado.

De película japonesa a serie internacional

La adaptación tuvo un recorrido diferente en su mercado original. El proyecto fue presentado en los cines japoneses como un largometraje y después quedó previsto para su transmisión televisiva. Para la distribución internacional, el metraje será separado y extendido hasta formar una temporada de ocho capítulos.

PUBLICIDAD

Este cambio implica algo más que dividir la película en fragmentos. La versión serializada permitirá desarrollar la historia completa del Lobo, el guerrero encargado de proteger a Kuro, conocido como el Descendiente Celestial. Las fuentes no detallan qué escenas serán ampliadas ni cuánto material nuevo incluirán los episodios respecto del montaje cinematográfico.

Crunchyroll ubicó el estreno dentro de la temporada de anime de invierno de 2027, que comienza en enero. La plataforma todavía debe comunicar si publicará un capítulo por semana o si habilitará los ocho episodios al mismo tiempo. Tampoco informó la fecha exacta ni precisó qué idiomas tendrán doblaje desde el lanzamiento.

PUBLICIDAD

La llegada en 2027 representa una demora para el público internacional frente al estreno japonés. El anime había sido señalado como una de las producciones más esperadas de 2026, pero quienes quieran verlo legalmente fuera de Japón tendrán que esperar hasta el año siguiente.

Una producción dibujada a mano

El estudio qzil.la está detrás de la adaptación. Los primeros reportes sobre su recepción en Japón destacan el acabado visual y el tratamiento cinematográfico de la historia, aunque las fuentes disponibles no incluyen cifras de taquilla, audiencia o calificaciones que permitan medir ese desempeño.

PUBLICIDAD

La producción también estuvo rodeada por acusaciones sobre un posible uso de inteligencia artificial. Sus responsables rechazaron esas versiones y afirmaron que el anime fue dibujado completamente a mano. Según el equipo, una de las referencias visuales para el proyecto fueron las películas de Studio Ghibli.

El director Kenichi Kutsuna pidió además que el público evite consumir demasiados avances antes del estreno. Su preocupación es que los materiales promocionales revelen más elementos de la historia de los necesarios y reduzcan el impacto de ciertas sorpresas. La recomendación resulta particular para una adaptación de un videojuego publicado previamente, pero apunta al modo en que la trama y sus escenas fueron trasladadas a la animación.

PUBLICIDAD

La serie mantendrá el núcleo narrativo del juego: el vínculo entre el Lobo y Kuro, y la misión del guerrero de defender al joven incluso a costa de su vida. Por ahora no se especificó si los ocho episodios cubrirán todo el argumento del título original o si modificarán partes de su recorrido.

Sekiro: No Defeat (Captura de tráiler oficial)

Más adaptaciones de FromSoftware en camino

Sekiro: No Defeat no será la única propiedad de FromSoftware que pasará a otro medio durante los próximos años. También está en desarrollo una película de Elden Ring, otro de los videojuegos más reconocidos del estudio japonés.

PUBLICIDAD

Ese largometraje estará dirigido por Alex Garland y contará con la participación de A24. A diferencia del anime de Sekiro, que ya fue exhibido en Japón, la producción cinematográfica todavía tiene un largo calendario por delante.

La película de Elden Ring tiene previsto llegar a los cines de todo el mundo el 3 de marzo de 2028.

PUBLICIDAD