Sony limita la compra de PlayStation 5 Pro en Japón a jugadores con 60 horas

Fotografía de archivo de un jugador de PlayStation 5 de Sony durante el evento Thailand Game Show 2022 en Bangkok, Tailandia, el 23 de octubre de 2022. EFE/EPA/Rungroj Yongrit

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Sony activó en Japón un sistema de solicitudes para comprar PS5 Pro ante la escasez de unidades. Si la demanda supera el stock previsto, el acceso a la compra se decidirá mediante un sorteo reservado para cuentas japonesas que hayan registrado al menos 60 horas de juego en PS4, PS5 o ambas entre el 27 de septiembre de 2024 y el 27 de septiembre de 2026.

Quién puede solicitar una unidad

La campaña está limitada a usuarios con una cuenta de PlayStation registrada en Japón. El requisito de actividad puede cumplirse con 60 horas en PlayStation 4, con 60 horas en PlayStation 5 o mediante la suma del tiempo registrado en las dos consolas durante el período indicado.

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Sony comprobará directamente esos datos después del cierre de las solicitudes. El tiempo de juego queda asociado a la cuenta utilizada en las consolas, por lo que los interesados no tendrán que presentar capturas ni comprobantes externos.

El plazo estará abierto hasta el 7 de octubre. Una vez terminado, Sony revisará qué participantes cumplen las condiciones de solicitud y compra. Las cuentas con pocas horas de actividad o registradas fuera de Japón quedarán excluidas.

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La exigencia busca introducir una barrera contra perfiles creados únicamente para conseguir una consola y revenderla. Sin embargo, haber jugado 60 horas no demuestra cuál será el destino final del producto. Sony también pidió de forma expresa que los usuarios se abstengan de participar con fines de reventa.

Cómo funcionará el sorteo

La inscripción no garantiza una PS5 Pro. Si el número de solicitudes válidas supera la cantidad de unidades reservadas para la campaña, Sony realizará una lotería entre quienes hayan pasado la verificación. El premio tampoco será una consola gratuita: los elegidos recibirán el derecho a pagarla.

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Los primeros correos electrónicos para comunicar los resultados comenzarán a enviarse el 26 de octubre. Los seleccionados tendrán hasta el 2 de noviembre para completar la operación. Si no pagan dentro del plazo o deciden renunciar, perderán la oportunidad asignada.

La campaña corresponde al modelo CFI-7100B01 de PS5 Pro, equipado con 2 TB de almacenamiento. Su precio oficial en Japón es de 137.980 yenes, equivalentes a unos 770 euros según el cambio citado en los reportes. El importe no incluye ningún descuento por haber sido elegido en la lotería.

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Las unidades liberadas por compras incompletas regresarán al sistema. Sony planea ofrecerlas mediante otro sorteo posterior, en lugar de habilitar una venta convencional por orden de llegada.

20/04/2021 Logo oficial de PlayStation POLITICA PLAYSTATION OFICIAL

Escasez, precio y controles contra la reventa

El mecanismo responde a la falta de PS5 Pro en el mercado japonés. Los reportes sobre la campaña también señalan problemas de disponibilidad en otros mercados, pese a las subidas de precio que recibió el hardware en distintas regiones.

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Japón ya recurrió a loterías durante los primeros años de PS5. En aquel período, la escasez llevó a varias tiendas a reemplazar temporalmente las filas y las ventas por orden de llegada con sorteos. Ese método distribuye el stock disponible entre solicitudes válidas y reduce la ventaja de quienes pueden comprar apenas se habilita una tienda digital.

La diferencia en esta campaña es el filtro basado en actividad previa. Sony puede identificar desde sus propios registros si una cuenta fue utilizada con regularidad durante los dos años establecidos, lo que dificulta la participación masiva con perfiles recién creados. El requisito no impide que un jugador activo revenda la consola después de adquirirla.

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Sony prevé realizar un segundo sorteo con las unidades que no sean compradas antes del 2 de noviembre, aunque todavía no informó una fecha para esa nueva ronda.