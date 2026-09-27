La decisión que tomó Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación de Racing ante Boca en la Copa Argentina

Juan Pablo Vojvoda no se presentó a la conferencia de prensa luego de la derrota de Racing en la Copa Argentina (FOTOBAIRES)

Guardar

Juan Pablo Vojvoda canceló la conferencia de prensa después de la eliminación de Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. El entrenador decidió no hablar ante los medios luego de que la Academia desperdició una ventaja de 2 a 0 y cayó 3 a 2 frente a Boca Juniors.

La ausencia del técnico en la sala de prensa concentró la atención tras el encuentro. Racing atravesaba una jornada que podía modificar el panorama de Vojvoda, cuya continuidad ya se encontraba bajo cuestionamientos antes del partido. En tanto, Rodolfo Arruabarrena asumió la conferencia de prensa por el equipo ganador.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo…