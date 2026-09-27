Guatemala

Alcalde de un municipio de Guatemala pide al Gobierno resarcir daños por inundaciones del río Pinula

Mynor Morales, alcalde de San Miguel Petapa, exige al Ejecutivo de Guatemala resarcimiento económico o reubicación para familias de Villa Hermosa, tras denunciar falta de atención ante la crecida del afluente

La acción legal solicita el resarcimiento económico o la reubicación de las familias de los sectores 2 y 4 de la colonia Villa Hermosa.
El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente de Guatemala. (Saúl de León)
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El alcalde del municipio de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra varios funcionarios del Gobierno, incluido el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tras considerar una falta de atención estatal por las inundaciones provocadas por el río Pinula.

Además del mandatario, las acciones legales fueron emprendidas con las autoridades de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), de Finanzas Pública (MFP) y de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

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El amparo exige que las autoridades nacionales otorguen resarcimiento económico o reubiquen a las familias que habitan en condiciones de peligro dentro de los sectores 2 y 4 de la colonia Villa Hermosa, tras la destrucción de sus residencias ubicadas a la orilla del río Pinula que las ha dejado completamente destruidas.

El ayuntamiento atribuye el aumento del caudal a licencias otorgadas en municipios vecinos

Morales explicó que el municipio agotó previamente los requerimientos por la vía administrativa ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente de Guatemala.
La Conred requiere una evaluación final que permita declarar el estado de calamidad pública en la zona afectada. (Saúl de León)

Según el jefe municipal, la crecida del río es producto de licencias de construcción aprobadas en Santa Catarina Pinula, Villa Canales y la Ciudad de Guatemala, cuyas aguas son canalizadas hacia el mismo afluente.

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El jefe edilitario remarcó que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), ente rector de la cuenca, depende directamente de la Vicepresidencia y de la Presidencia.

“Lo que estamos pidiendo es que todos los vecinos del área afectada puedan ser resarcidos o reubicados”, aseveró Mynor Morales.

Asimismo, precisó que la comuna realiza trabajos de enrocado desde el año 2020 con fondos municipales, aunque aclaró que la escala del desastre sobrepasa la capacidad financiera local de San Miguel Petapa.

Informes de protección civil identifican hasta 300 viviendas expuestas al colapso

Un reporte elaborado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó, días atrás, que entre 250 y 300 viviendas presentan alto riesgo o han sufrido deterioros por el avance de la corriente.

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente de Guatemala.
La acción legal solicita el resarcimiento económico o la reubicación de las familias de los sectores 2 y 4 de la colonia Villa Hermosa. (Prensa Libre)

Para reducir la vulnerabilidad antes de la época de lluvias, la institución recomendó a las municipalidades no autorizar nuevas construcciones en una franja de 50 metros medida desde las márgenes del cauce.

Morales sostuvo que la Conred debe emitir un informe de evaluación final que sirva de base para que el Ejecutivo declare Estado de Calamidad Pública en la zona afectada.

Esta figura legal permitiría redirigir recursos de emergencia hacia el municipio, decisión que deberá someterse a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala.

La Conred atribuyó el origen del problema a licencias otorgadas por administraciones anteriores en suelos no aptos e instó a las autoridades locales a entablar un diálogo con la población para relocalizar a las familias damnificadas y destinar la ribera a zonas de conservación.

El alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente de Guatemala.
Varios vecinos han optado por dejar sus viviendas de manera voluntaria, según la Conred unas 300 residencias están en riesgo. (Prensa Libre)

El jefe comunal indicó que algunas personas ya fueron trasladadas mediante asistencia municipal, pero insistió en que el Gobierno central mantiene un silencio de acción ante la crisis que atraviesa San Miguel Petapa.

Se pidió una declaración a la Presidencia, pero hasta el momento no han respondido la solicitud.

Alcalde sale abucheado

Al terminar la conferencia de prensa el alcalde Morales quiso caminar sobre las calles de Villa Hermosa, pero entre abucheos y reclamos, vecinos del lugar les exigieron que se retirara del área.

Un grupo de vecinos abucheó y lanzó críticas y reclamos contra el alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, quien acudió al lugar para ofrecer una conferencia de prensa sobre las acciones legales contra varios funcionarios por los estragos causados por el río Pinula. (Redes Sociales)

El jefe edil ha sido señalado y denunciado en varias oportunidades por supuestas anomalías en su gestión, así como por acciones de corrupción.

Las denuncias alcanzan a su hijo, Mynor Morales Zurita, alcalde de Villa Nueva, en la última denuncia contra su gestión, el diputado de la bancada Semilla, David Illescas aseguró que ambos adjudicaron varios millones de quetzales a favor de la empresa vinculada a un político allegado.

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