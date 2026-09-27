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Tras la increíble remontada de Boca Juniors ante Racing, así quedó el cuadro de la Copa Argentina: su rival en las semifinales

El Xeneize superó 3-2 a la Academia con un triplete de Enner Valencia

Boca se lo dio vuelta Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina
Boca se lo dio vuelta Racing y se metió en semifinales de la Copa Argentina
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Con una remontada épica, Boca Juniors eliminó a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y se metió en semifinales del torneo, instancia en la que enfrentará a Banfield. El partido se disputó en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central, ante una multitud de ambas parcialidades.

La Academia se puso en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo con un tanto directo de tiro de esquina convertido por Gastón Lodico. El mediocampista ejecutó el córner con un efecto que se cerró hacia el segundo palo y sorprendió al arquero de Boca, Leandro Brey, quien no llegó a cubrir el ángulo.

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El resto de la primera etapa se desarrolló con un ritmo intenso y ocasiones para ambos lados. Boca generó su mejor chance con un remate desde la frontal del área que exigió una intervención de Facundo Cambeses, mientras que Racing estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del entretiempo.

En el arranque de la segunda mitad, el arquero xeneize Brey volvió a destacarse para evitar el segundo gol, esta vez ante una llegada de Tomás Conechny. Boca mostró imprecisiones con la pelota en los pies y Racing aprovechó para imponer el trámite del partido en la mitad de la cancha.

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El segundo tanto llegó a los 47 minutos del segundo tiempo. Tras una serie de rebotes producto de otro tiro de esquina, Adrián Martínez capturó la pelota dentro del área y marcó el 2 a 0 con una volea.

De todos modos, el elenco de la Ribera logró el descuento a los 70 minutos de juego. Tras un gran centro de Lautaro Blanco, Enner Valencia decretó el 2-1 con un cabezazo certero que venció la resistencia de Facundo Cambeses.

El ecuatoriano fue el encargado de poner el 2-2 poco tiempo después. Luego de una serie de rebotes, Valencia volvió a conectar de cabeza y firmó su doblete. Todo Racing pidió falta previa del propio delantero sobre Marcos Rojo, pero el reclamo no tuvo asidero.

Pero eso no fue todo. Cuando parecía que todo se iba a los penales, Valencia volvió a aparecer con un cabezazo letal. El ecuatoriano aprovechó un centro de Carlos Palacios y decretó el 3-2 para desatar la locura de la hinchada boquense.

Con la clasificación conseguida, se cruzará con Banfield en la próxima instancia de la Copa Argentina. El Taladro había eliminado antes a Deportivo Riestra en su respectivo cruce de cuartos de final. El cuadro de semifinales quedará completo el jueves 1° de octubre, cuando Platense y Estudiantes de La Plata definan al rival de Atlético Tucumán, equipo que en la fase anterior había dejado en el camino a Independiente Rivadavia, vigente campeón del certamen.

Aún no hay fechas ni sedes establecidas para ninguna de las semifinales del certamen, pero, si se tiene en consideración que la final está pactada en principio para el 4 de noviembre, lo esperable es que los duelos se lleven a cabo durante el transcurso de octubre.

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

Cuadro Copa Argentina Boca
Así quedó el cuadro

TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA ARGENTINA

  • 2025: Independiente Rivadavia
  • 2024: Central Córdoba de Santiago del Estero
  • 2023: Estudiantes de La Plata
  • 2022: Patronato
  • 2020: Boca Juniors
  • 2019: River Plate
  • 2018: Rosario Central
  • 2017: River Plate
  • 2016: River Plate
  • 2014/2015: Boca Juniors
  • 2013/2014: Huracán
  • 2012/2013: Arsenal
  • 2011/2012: Boca Juniors
  • 1969: Boca Juniors

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