Guatemala vigila el avance de la depresión tropical Dieciocho-E

La depresión tropical Dieciocho-E se formó en el océano Pacífico a unos 800 kilómetros al suroeste del departamento de San Marcos. (Sistema Meteorológico Nacional de México)

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El desarrollo de la depresión tropical Dieciocho-E en aguas del océano Pacífico generará un incremento en el ingreso de humedad e inestabilidad en Guatemala, según confirmaron las autoridades meteorológicas nacionales.

El centro del sistema ciclónico se localizó a unos 800 kilómetros (497 millas) al suroeste de las costas del departamento de San Marcos, con un desplazamiento constante hacia el noroeste.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó la formación de la depresión tropical Dieciocho-E y sus efectos climáticos en el territorio nacional, precisando que el fenómeno no representa una amenaza directa de impacto frontal debido a su trayectoria de alejamiento.

Al tiempo que informaron que se prevén lluvias para este domingo, las cuales están asociadas a la abundante humedad, la inestabilidad atmosférica y el calentamiento diurno, por lo que prevén que las condiciones chubascos y actividad eléctrica continúen durante las próximas 24 a 48 horas.

Aunque se prevé que el ambiente se replique en la mayoría el territorio guatemalteco, estas condiciones podrían afectar más el occidente, Altiplano Central, bocacosta y los valles de Oriente.

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Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México situó la ubicación inicial del fenómeno a 435 kilómetros (270 millas) al sur-suroeste de Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (34 millas por hora) y rachas de hasta 75 kilómetros por hora (46 millas por hora).

Imagen difundida este 24 de septiembre por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) de Estados Unidos del huracán Polo (d), frente a las costas del Pacífico mexicano. (EFE/NOAAA)

Aunque el ciclón se mueve de manera paralela a las costas mexicanas y no ingresará al territorio guatemalteco, la circulación de este tipo de sistemas fomenta un abundante ingreso de humedad desde ambos litorales, el cual interactúa con las condiciones locales de calentamiento diurno.

Lluvias intensas amenazan varias regiones del territorio nacional

El Insivumeh advirtió que las precipitaciones continuarán durante las próximas 24 a 48 horas en la mayor parte del país.

Los mayores acumulados de lluvia se prevén en el Occidente, el Altiplano Central, la Bocacosta y los Valles de Oriente, donde el cielo permanecerá con nublados parciales y tormentas eléctricas durante las tardes y noches.

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Las lluvias afectarán con mayor intensidad las regiones del Occidente, el Altiplano Central, la Bocacosta y los Valles de Oriente. (Archivo/AGN)

Debido a la alta saturación de agua en los suelos acumulada a lo largo de la temporada, la institución oficial alertó sobre posibles lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, los cuales podrían causar daños severos en la red vial del país.

Conred reporta emergencias y mantiene alertas operativas

Durante las últimas 24 horas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) atendió ocho emergencias en siete departamentos del país.

Entre los incidentes reportados figuran colapsos estructurales, la caída de árboles y rocas, inundaciones, un socavamiento y un derrumbe que perjudicó a familias locales.

Las lluvias provocaron derrumbes en Guatemala y bloquearon el paso en la ruta CA-9 Norte tras la caída de rocas sobre un tráiler. (Conred Guatemala)

La temporada lluviosa del presente año registra un balance crítico en la nación centroamericana. La Conred contabiliza más de 1.500 emergencias atendidas, las cuales han provocado la evacuación de más de 22 mil personas, 16 fallecidos y cerca de 195 mil afectados en distintos municipios.

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Ante estas condiciones, los organismos de socorro instaron a la población a evitar el cruce de cauces crecidos y a seguir las indicaciones de las autoridades.