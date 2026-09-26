Detuvieron al sospechoso de atropellar y matar a una jubilada en La Matanza: abandonó a la víctima y escapó

Atropelló con su moto a una jubilada en La Matanza y escapó: la víctima murió horas después

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Raquel Ferreira, una jubilada de 67 años que vivía en Villa Luzuriaga, jurisdicción de La Matanza, fue embestida el lunes pasado por la noche en la esquina de Thames y Guido Spano por un motociclista mientras regresaba a su casa de hacer las compras. El conductor de la moto la arrastró por varios metros. Ni siquiera frenó para asistir a su víctima. Directamente, la abandonó.

Un vecino vio a Raquel en el pavimento, agonizante. Así, llamó al 911. La mujer fue trasladada al Hospital Ballestrini, donde falleció a la mañana siguiente, tras ser operada al sufrir un hematoma en el cráneo. Se inició una causa para esclarecer el hecho a cargo del fiscal Matías Marando.

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Durante la noche de este viernes, la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense detuvo en Morón al principal sospechoso, un joven de 19 años.

Jubilada atropellada en Villa Luzuriaga: el cotejo de imagenes del detenido

Cómo encontraron al sospechoso

“Por lo que pudimos averiguar con los vecinos de la zona, sabemos que es una moto negra de la marca Corven Energy, de 110 cc, y la persona tenía un pantalón blanco y tipo un cuellito polar que le tapaba la cara”, había dicho Lucas, hijo de Raquel, ante diversos medios, mientras pedía por testigos para que se presenten en la causa.

El hijo de la víctima no estaba tan errado: una Corven de 110 cc fue hallada en el allanamiento. El detenido, si es que es culpable, ni siquiera había descartado la patente.

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La torpeza al cubrir sus rastros jugó en contra del sospechoso. La DDI matancera siguió el rastro de cámaras; lograron verlo antes y después del hecho.

Así, encontraron que el acusado había salido de un domicilio en la calle Pasteur, a pocas cuadras del lugar del hecho. Allí, descubrieron que vivía una joven. Averiguaciones en la zona determinaron que esa joven tenía un novio que manejaba, precisamente, una moto de 110 cc.

El acusado de atropellar y matar a la jubilada en Villa Luzuriaga.

Así, continuaron el rastro de cámaras hasta llegar a la casa del sospechoso en Morón, cercana al barrio Santa Rosa, a pocas cuadras del límite con La Matanza. Se encontró también en el lugar la ropa que habría usado en el hecho.

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El joven, registrado como mensajero en el sistema impositivo, había sido empleado hasta hace dos meses de una importante empresa de bebidas de acuerdo a sus registros previsionales. Su indagatoria se espera en las próximas horas.