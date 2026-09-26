Crimen y Justicia

Cayeron dos hombres con más de 40 discos rígidos con imágenes de abuso sexual contra menores

Los sospechosos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad, luego de una alerta emitida por el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos

Así fueron los operativos
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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos hombres, acusados de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual contra menores de edad que tenían almacenadas en más de 40 discos rígidos y otros dispositivos.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los sospechosos cayeron, luego de dos allanamientos realizados a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional, con sede en Estados Unidos, dedicada a ayudar a encontrar a niños perdidos y reducir la explotación sexual infantil.

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Dos hombres con el rostro difuminado permanecen de pie frente a un escudo de la Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos hombres acusados de difundir imágenes de abuso sexual infantil

Ambos procedimientos fueron impulsados por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la fuerza porteña, en articulación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel. Los dos casos derivaron en secuestros de dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual infantil, ahora bajo análisis forense.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los acusados son dos hombres, de 38 y 44 años. Las investigaciones se originaron tras las alertas emitidas por la NCMEC e incluyeron el secuestro de decenas de dispositivos electrónicos con material ilegal.

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Decenas de discos duros de computadora, memorias USB y tarjetas de memoria dispuestas en filas sobre una tela blanca
Los discos rígidos y las memorias USB secuestradas

La primera alerta

El primer caso se inició en mayo, cuando la organización estadounidense emitió un reporte vinculado con la presunta distribución de material en el que aparecían menores de edad sometidos a abuso sexual.

Varios pendrives USB, cuatro tarjetas micro SD y dos tarjetas de telefonía móvil dispuestos en filas sobre una superficie blanca
Varias memorias USB, tarjetas micro SD y adaptadores de tarjetas SIM fueron secuestradas

A partir de esa alerta, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales desarrolló tareas investigativas junto con la fiscalía de Berriel.

Como resultado de esas tareas, se estableció que en un domicilio podían encontrarse elementos relacionados con el caso, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento. En el procedimiento fue detenido el hombre de 38 años.

Siete teléfonos inteligentes, una computadora portátil negra, una tableta, tres discos duros, memorias USB y tarjetas de memoria sobre papel
Parte de los dispositivos incautados

Durante el operativo se secuestraron dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual contra menores: cinco celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

El otro detenido

El segundo hecho también se originó en un reporte del NCMEC emitido este año. En ese caso, las tareas investigativas apuntaron a determinar la posible tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil por parte de un hombre de 44 años.

Con los datos recabados, la misma fiscalía interventora dispuso un nuevo allanamiento. El personal especializado detuvo al involucrado tras encontrar dispositivos que contenían abundante material ilegal.

Filas de fundas de papel blanco para discos compactos junto a dos discos duros de computadora sobre una superficie clara
La documentación secuestrada

El operativo derivó en el secuestro de 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos. La totalidad de los elementos quedó a disposición de la autoridad judicial para la realización de un análisis forense exhaustivo.

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