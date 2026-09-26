Remesas dejaron más fondos en la banca y empujaron el crédito para empresas en El Salvador

Una mano sostiene billetes de dólares estadounidenses frente a la fachada de un banco en El Salvador, simbolizando la actividad económica y el sistema financiero del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El auge de las remesas recibido por El Salvador en 2025 dejó una mayor liquidez en el sistema financiero, elevó los depósitos privados y coincidió con una expansión más acelerada del crédito a las empresas, según el reciente informe de septiembre de la firma inglesa Emerging Finance (EMFI).

La financiera sostiene que una parte de los recursos enviados desde el exterior no se destinó de forma inmediata al consumo y permaneció en los bancos. Ese movimiento amplió la disponibilidad de fondos para préstamos y podría sostener la inversión privada durante la segunda mitad de 2026 y en 2027.

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Las remesas crecieron 17.8% durante 2025 y alcanzaron casi USD 10,000 millones, de acuerdo con EMFI. En ese período, los depósitos del sector privado pasaron de un crecimiento interanual de 7.6% en enero a cerca de 15% en octubre. A junio de 2026, aún mostraban una expansión de 12.8%.

En el caso de las remesas, El Salvador sumó USD 5,924.9 millones en remesas, el 20.4% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos oficiales hasta agosto de 2026.

EMFI señala un cambio en el uso de esos ingresos. Hasta hace poco más de un año, EMFI consideraba que las remesas respaldaban el consumo, aunque no alcanzaban para aumentar de forma sostenida la capacidad productiva. Ahora, el informe señala que el excedente de liquidez generó condiciones para que el crédito acompañe a la inversión.

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Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses de un cajero bancario en El Salvador, con las banderas de Estados Unidos y El Salvador visibles de fondo, simbolizando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depósitos de los hogares, de USD 11,900 millones a USD 14,200 millones

El cambio fue visible en las cuentas de los hogares. Los depósitos de las familias pasaron de cerca de USD 11,900 millones en enero de 2025 a USD 14,200 millones en junio de 2026.

El dinero de los hogares, que reúne depósitos con menor liquidez inmediata, aceleró su crecimiento interanual desde 4.3% en enero de 2025 hasta 13.5% en diciembre de ese año. En junio de 2026, mantenía un aumento de 11.8%.

Para EMFI, esos números son consistentes con la hipótesis de que una parte de las transferencias recibidas durante el aumento de las remesas quedó depositada en el sistema financiero. El reporte también cita una evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicada en julio de 2025, que vinculó el alza de los depósitos con los flujos de remesas y con una mayor capacidad de financiamiento de los bancos.

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Las empresas también aumentaron sus saldos. En junio, los depósitos a la vista de las compañías no financieras crecieron 15.7% interanual y los depósitos de menor disponibilidad inmediata avanzaron 17.9%. La persistencia de tasas de dos dígitos, aun con una moderación de las remesas, refuerza la percepción de que la liquidez acumulada en 2025 permaneció dentro del sistema.

Las remesas recibidas en El Salvador alcanzaron 5.924,85 millones de dólares entre enero y julio de 2026, con un 98,94 % destinado al consumo y un 1,06 % a la inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crédito empresarial, más del doble que el de los hogares

La mayor disponibilidad de recursos coincidió con una expansión del financiamiento bancario. El saldo del crédito empresarial pasó de USD 9,900 millones en enero de 2025 a USD 11,400 millones en junio de 2026. En los hogares, el monto aumentó de USD 9,700 millones a USD 10,400 millones en el mismo lapso.

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Durante el primer semestre de 2026, el crédito a las compañías creció 10.5% interanual, más del doble que el 5.0% registrado en los préstamos a las familias. EMFI señaló que la construcción y los servicios concentraron parte de ese impulso.

La transmisión de la liquidez no se expresó, por ahora, en un descenso marcado de las tasas. El interés de los créditos empresariales con vencimiento de hasta un año bajó de 7.9% en el tercer trimestre de 2025 a 7.5% en el segundo trimestre de 2026. Aun así, la diferencia frente a la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos se amplió de 3.6 a 3.9 puntos porcentuales.

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La firma interpreta que el principal efecto de los mayores depósitos está en la oferta de crédito, antes que en un abaratamiento de su costo. Si las empresas canalizan esos préstamos hacia proyectos productivos, el ciclo de inversión podría mantener el ritmo incluso si las remesas reducen su crecimiento.

Representantes de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizan un acuerdo financiero por 1.400 millones de dólares, con el logo del organismo en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyección de 3.9% para 2026 e impulso esperado para 2027

EMFI mantiene su proyección de crecimiento económico de 3.9% para 2026, pues espera que la demanda interna, la inversión y el crédito empresarial sostengan la actividad en los próximos meses y durante 2027.

Esa perspectiva se respalda en el acuerdo a nivel técnico entre El Salvador y el FMI sobre la segunda y tercera revisión del programa de Servicio Ampliado del Fondo que recientemente fue dado a conocer. Si el directorio ejecutivo lo aprueba, el país accedería a un desembolso cercano a USD 140 millones. El organismo internacional también elevó su previsión de crecimiento para 2026 a 4.5%.

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El foco estará puesto en la reforma de pensiones, que el FMI espera para 2027, y en la disciplina fiscal ante las elecciones de febrero de ese año. Ante ello, EMFI advierte que la incertidumbre sobre las pensiones pesa sobre la evaluación de la deuda pública, la cual es cercana al 90% del Producto Interno Bruto, y sobre una carga de intereses equivalente al 18% de los ingresos.