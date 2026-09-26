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La OEA pidió la renovación y el “despliegue completo” de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

En una declaración conjunta, los Estados miembro han reafirmado su “solidaridad con el pueblo haitiano, su respeto a la soberanía y la independencia y la integridad territorial de Haití”

La OEA pidió la renovación y el “despliegue completo” de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití
La OEA pidió la renovación y el “despliegue completo” de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU la renovación y el “despliegue completo” de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití y ha instado a la comunidad internacional a “proporcionar el personal, la financiación, el equipo y el apoyo logístico necesarios para su despliegue pleno y sostenido”.

En una declaración conjunta, los Estados miembro de la OEA han reafirmado su “solidaridad con el pueblo haitiano, su respeto a la soberanía y la independencia y la integridad territorial de Haití”, así como “su compromiso con las soluciones lideradas por Haití”.

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Es por ello que han pedido que se implemente la resolución de la Asamblea General de la OEA adoptada el pasado mes de junio con el “propósito central de organizar el apoyo a Haití, manteniendo al mismo tiempo esa asistencia bajo liderazgo haitiano y en coordinación con Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros socios”.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, ha expresado su apoyo a la declaración y ha apuntado que es necesario “honrar las aspiraciones del pueblo haitiano continuando con el apoyo a la GSF y a la renovación de su mandato”.

“Esta fuerza está sobre el terreno desempeñando un papel esencial para ayudar a las autoridades haitianas a recuperar el control territorial, restablecer el acceso a infraestructura crítica, mejorar la seguridad pública y crear el entorno de seguridad necesario para que las instituciones funcionen y se celebren elecciones”, ha dicho.

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“Sin embargo, el apoyo a la renovación no es suficiente. Un mandato, por sí solo, no produce resultados. También debemos garantizar que los resultados que los haitianos necesitan en materia de seguridad cuenten con los recursos adecuados. Los resultados requieren personal, financiamiento, equipo, logística y, por supuesto, apoyo político sostenido”, ha apuntado.

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA. (Foto: OEA)
Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA. (Foto: OEA)

Por su parte, el representante permanente de Haití ante la OEA, Jean Josué Pierre, ha afirmado que “el mensaje está claro: renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, garantizar su despliegue completo, fortalecer las instituciones de seguridad de Haití, proteger a la población y crear las condiciones para que Haití avance hacia elecciones creíbles y una estabilidad duradera”.

El comunicado hace hincapié en que esta fuerza debe estar equipada “para apoyar a la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas del país de conformidad con sus respectivos mandatos”. “Entre las prioridades se incluyen restablecer la autoridad estatal legítima en las zonas afectadas por el control de las pandillas, garantizar el acceso al aeropuerto y al puerto, reabrir las principales rutas de transporte, proteger a la población y mantener una presencia permanente de la Policía Nacional de Haití en sitios de infraestructura estratégica y en las zonas recuperadas de las pandillas”, recoge el texto.

Desde la OEA han pedido también que se pongan en marcha medidas que lleven al “desarme, desmovilización y reintegración” de los miembros de las pandillas, además de medidas para “restablecer el acceso humanitario y los servicios públicos y ampliar las oportunidades socioeconómicas, particularmente para los jóvenes haitianos”.

“Las operaciones de la GSF y de las instituciones de seguridad haitianas a las que apoya deben cumplir con el Derecho Internacional y las normas internacionales de derechos humanos aplicables”, ha aseverado.

(Con información de Europa Press)

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