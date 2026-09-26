Honduras

Honduras: Corte de Apelaciones ratifica decomiso de más de $4.2 millones vinculados al caso de hospitales móviles

Los fondos pertenecen al empresario guatemalteco Axel López y permanecen en cuentas bancarias de Estados Unidos. La resolución ordena gestionar su recuperación para incorporarlos al patrimonio del Estado de Honduras.

La Corte de Apelaciones de lo Penal confirmó el decomiso de más de 4.2 millones de dólares vinculados al caso de los hospitales móviles. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)
La Corte de Apelaciones de lo Penal confirmó el decomiso de más de 4.2 millones de dólares vinculados al caso de los hospitales móviles. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)
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La Corte de Apelaciones de lo Penal de Honduras confirmó este viernes el decomiso de 4 millones 231 mil 667.32 dólares vinculados al empresario guatemalteco Axel Gamaliel López Guzmán, en el marco del proceso de privación definitiva de dominio relacionado con el caso de los hospitales móviles adquiridos durante la pandemia de COVID-19.

El tribunal resolvió declarar no ha lugar el recurso de apelación presentado por López, por lo que mantuvo la decisión que establece que los recursos deben pasar a favor del Estado de Honduras.

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Los fondos están relacionados con productos financieros de ELMED Medical System Inc., sociedad vinculada a López, cuyos recursos se encuentran depositados en cuentas bancarias de Estados Unidos. La resolución representa un paso dentro del proceso hondureño para recuperar activos ubicados fuera del territorio nacional.

Del monto total sometido al proceso, la resolución confirmó el decomiso de 4 millones 161 mil 400 dólares, además de otros 70 mil 267.32 dólares, correspondientes a fondos localizados en cuentas bancarias estadounidenses.

Axel López aparece vinculado al proceso judicial por los recursos relacionados con la adquisición de los hospitales móviles durante la pandemia. (Foto: Archivo)
Axel López aparece vinculado al proceso judicial por los recursos relacionados con la adquisición de los hospitales móviles durante la pandemia. (Foto: Archivo)

El tribunal también dejó constancia de que una de las cuentas cuyo aseguramiento había sido solicitado ya no se encontraba activa, debido a que había sido cancelada.

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La recuperación del dinero todavía requiere completar los procedimientos correspondientes en Estados Unidos, por lo que las autoridades hondureñas deberán recurrir a los mecanismos de asistencia jurídica internacional establecidos para este tipo de casos.

La Corte de Apelaciones dispuso que, una vez que la sentencia adquiera carácter firme, se tramite la asistencia jurídica internacional necesaria para hacer efectiva la recuperación de los fondos depositados en el extranjero.

La decisión también toma en consideración que los recursos objeto del proceso fueron identificados como fondos cuya procedencia estaría vinculada con bienes relacionados con el caso de los hospitales móviles.

Honduras deberá gestionar mediante asistencia jurídica internacional la recuperación del dinero depositado en Estados Unidos. (Foto: Archivo / Ministerio Público)
Honduras deberá gestionar mediante asistencia jurídica internacional la recuperación del dinero depositado en Estados Unidos. (Foto: Archivo / Ministerio Público)

Debido a que Invest-H, institución que estuvo involucrada en la adquisición de los hospitales durante la emergencia sanitaria, ya fue liquidada, el tribunal ordenó comunicar la resolución a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que proceda conforme a la legislación sobre privación definitiva de dominio.

Asimismo, se notificará a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), debido a su participación en el proceso de liquidación de Invest-H.

El proceso tiene como antecedente la adquisición de hospitales móviles realizada durante la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, operación que generó cuestionamientos y posteriormente investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Los equipos fueron adquiridos a través de Invest-H y el proceso derivó en investigaciones tanto en Honduras como en otros países debido a la naturaleza internacional de algunas de las operaciones financieras relacionadas con la compra.

La resolución judicial mantiene el decomiso de 4 millones 231 mil 667.32 dólares ubicados en cuentas bancarias de Estados Unidos. (Foto: Archivo / CNA)
La resolución judicial mantiene el decomiso de 4 millones 231 mil 667.32 dólares ubicados en cuentas bancarias de Estados Unidos. (Foto: Archivo / CNA)

La resolución conocida este viernes se concentra específicamente en la recuperación de los recursos financieros ubicados en Estados Unidos, y no implica por sí misma una nueva determinación sobre otros aspectos del proceso penal relacionado con la adquisición de los hospitales.

De acuerdo con la resolución judicial, el caso constituye la primera sentencia de privación definitiva de dominio en Honduras relacionada con la recuperación internacional de activos mediante la cual se ordena recuperar fondos localizados en cuentas bancarias fuera del país.

La medida abre el camino para que, una vez agotadas las etapas judiciales correspondientes, Honduras solicite formalmente a las autoridades estadounidenses la transferencia de los fondos que fueron objeto del decomiso.

El dinero podrá ser incorporado al patrimonio estatal una vez que se complete el procedimiento internacional y se cumplan las disposiciones establecidas por la legislación hondureña.

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