El “Europibe” que fue citado por la Sub 20 de España y se aleja de la selección argentina

El futbolista Valentín Pezzolesi fue convocado por España y se aleja de Argentina

Guardar

La convocatoria de Valentín Pezzolesi a la selección de España Sub 20 redujo las posibilidades de que el lateral derecho de Las Palmas represente a la Argentina en las próximas competencias. El futbolista, de 19 años e hijo de padres argentinos, formará parte del plantel que enfrentará a México el miércoles 30 de septiembre en un amistoso internacional.

La decisión se conoció tras el anuncio de Las Palmas, que confirmó la presencia del defensor en la lista elaborada por el entrenador Paco Gallardo. El encuentro se disputará en el estadio Cerro del Espino, dentro de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

Pezzolesi nació en España, pero cuenta con vínculos familiares directos con la Argentina. Sus padres crecieron en el barrio porteño de Barracas y el jugador vivió durante un año y dos meses en el país. Esa condición abrió la posibilidad de que pudiera ser considerado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para sus selecciones juveniles.

La nueva convocatoria representa otro paso de Pezzolesi dentro de la estructura juvenil española. El defensor ya había tenido presencia en la selección Sub 19 durante 2025 y, en esa ocasión, manifestó públicamente su satisfacción por la oportunidad de representar al país donde nació.

PUBLICIDAD

“Muy contento por mi debut con España y por esta experiencia única. Agradecido por esta oportunidad y por poder representar a España”, escribió entonces el futbolista en sus redes sociales.

Valentín Pezzolesi actualmente se desempeña en Unión Deportiva Las Palmas

La lista de España Sub 20 llegó en un momento de crecimiento deportivo para el lateral, que se consolidó como una alternativa habitual en Las Palmas. El club canario compite en la Segunda División española y le dio continuidad al jugador durante el inicio de la temporada.

Pezzolesi fue titular en los primeros seis partidos de la campaña y completó todos los minutos disponibles. Esa regularidad le permitió sostener su lugar en el plantel profesional y llamó la atención de los seleccionadores juveniles.

PUBLICIDAD

El nombre de Pezzolesi había aparecido entre los jóvenes con ascendencia argentina que eran observados por la AFA. El objetivo era incorporarlo a los procesos de la Sub 19 y de la Sub 20, con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos y en el Campeonato Sudamericano Sub 20 previsto para enero de 2027.

Integrantes de la AFA siguieron la situación del futbolista durante 2026 y evaluaron su posible participación en los Juegos Suramericanos. Sin embargo, esa alternativa perdió fuerza porque el calendario de la competencia no coincidía con una fecha FIFA y Las Palmas estaba en plena actividad oficial.

PUBLICIDAD

La convocatoria de España para los amistosos contra México modificó el escenario. El defensor aceptó una nueva citación de la federación española, una señal de continuidad dentro del proyecto juvenil de ese país. La posibilidad de que la Argentina lo sume a sus planteles aparece ahora más distante.

El caso de Pezzolesi se inscribe en una disputa habitual entre selecciones que buscan incorporar jugadores con doble nacionalidad. La Argentina logró en los últimos años sumar a futbolistas nacidos o formados fuera del país, como Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Valentín Carboni, quienes eligieron representar a la camiseta albiceleste.

PUBLICIDAD

En esta oportunidad, el recorrido fue diferente. El lateral de Las Palmas se desarrolló futbolísticamente en España y ya acumulaba antecedentes en sus divisiones juveniles antes del interés argentino. Su presente en el club también le dio exposición dentro del fútbol español.

Pezzolesi dio sus primeros pasos como futbolista en Tenerife. En 2022 pasó a Las Palmas, donde continuó su formación hasta llegar al primer equipo. Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también puede ocupar el sector izquierdo de la defensa.

El futbolista ya disputó 25 partidos y convirtió un gol con Las Palmas Su participación en el comienzo de la temporada ratificó su crecimiento dentro del plantel y facilitó su retorno a una lista juvenil de España.

PUBLICIDAD

La convocatoria para el partido ante México le permitirá sumar experiencia internacional en una categoría cercana al salto hacia la Sub 21. Para la Argentina, en cambio, representa la pérdida de una opción que había entrado en el radar de sus selecciones formativas.