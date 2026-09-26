Deportes

El “Europibe” que fue citado por la Sub 20 de España y se aleja de la selección argentina

El defensor de Las Palmas Valentín Pezzolesi integrará el plantel juvenil que enfrentará a México el 30 de septiembre

Valentín Pezzolesi corre en la cancha de fútbol usando la camiseta roja número dos y el pantalón azul de España
El futbolista Valentín Pezzolesi fue convocado por España y se aleja de Argentina
Guardar

La convocatoria de Valentín Pezzolesi a la selección de España Sub 20 redujo las posibilidades de que el lateral derecho de Las Palmas represente a la Argentina en las próximas competencias. El futbolista, de 19 años e hijo de padres argentinos, formará parte del plantel que enfrentará a México el miércoles 30 de septiembre en un amistoso internacional.

La decisión se conoció tras el anuncio de Las Palmas, que confirmó la presencia del defensor en la lista elaborada por el entrenador Paco Gallardo. El encuentro se disputará en el estadio Cerro del Espino, dentro de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

Pezzolesi nació en España, pero cuenta con vínculos familiares directos con la Argentina. Sus padres crecieron en el barrio porteño de Barracas y el jugador vivió durante un año y dos meses en el país. Esa condición abrió la posibilidad de que pudiera ser considerado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para sus selecciones juveniles.

La nueva convocatoria representa otro paso de Pezzolesi dentro de la estructura juvenil española. El defensor ya había tenido presencia en la selección Sub 19 durante 2025 y, en esa ocasión, manifestó públicamente su satisfacción por la oportunidad de representar al país donde nació.

PUBLICIDAD

“Muy contento por mi debut con España y por esta experiencia única. Agradecido por esta oportunidad y por poder representar a España”, escribió entonces el futbolista en sus redes sociales.

Un jugador de fútbol vestido con camiseta amarilla y pantalón azul controla un balón blanco en la cancha de un estadio
Valentín Pezzolesi actualmente se desempeña en Unión Deportiva Las Palmas

La lista de España Sub 20 llegó en un momento de crecimiento deportivo para el lateral, que se consolidó como una alternativa habitual en Las Palmas. El club canario compite en la Segunda División española y le dio continuidad al jugador durante el inicio de la temporada.

Pezzolesi fue titular en los primeros seis partidos de la campaña y completó todos los minutos disponibles. Esa regularidad le permitió sostener su lugar en el plantel profesional y llamó la atención de los seleccionadores juveniles.

El nombre de Pezzolesi había aparecido entre los jóvenes con ascendencia argentina que eran observados por la AFA. El objetivo era incorporarlo a los procesos de la Sub 19 y de la Sub 20, con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos y en el Campeonato Sudamericano Sub 20 previsto para enero de 2027.

Integrantes de la AFA siguieron la situación del futbolista durante 2026 y evaluaron su posible participación en los Juegos Suramericanos. Sin embargo, esa alternativa perdió fuerza porque el calendario de la competencia no coincidía con una fecha FIFA y Las Palmas estaba en plena actividad oficial.

La convocatoria de España para los amistosos contra México modificó el escenario. El defensor aceptó una nueva citación de la federación española, una señal de continuidad dentro del proyecto juvenil de ese país. La posibilidad de que la Argentina lo sume a sus planteles aparece ahora más distante.

El caso de Pezzolesi se inscribe en una disputa habitual entre selecciones que buscan incorporar jugadores con doble nacionalidad. La Argentina logró en los últimos años sumar a futbolistas nacidos o formados fuera del país, como Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Valentín Carboni, quienes eligieron representar a la camiseta albiceleste.

En esta oportunidad, el recorrido fue diferente. El lateral de Las Palmas se desarrolló futbolísticamente en España y ya acumulaba antecedentes en sus divisiones juveniles antes del interés argentino. Su presente en el club también le dio exposición dentro del fútbol español.

Pezzolesi dio sus primeros pasos como futbolista en Tenerife. En 2022 pasó a Las Palmas, donde continuó su formación hasta llegar al primer equipo. Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también puede ocupar el sector izquierdo de la defensa.

El futbolista ya disputó 25 partidos y convirtió un gol con Las Palmas Su participación en el comienzo de la temporada ratificó su crecimiento dentro del plantel y facilitó su retorno a una lista juvenil de España.

La convocatoria para el partido ante México le permitirá sumar experiencia internacional en una categoría cercana al salto hacia la Sub 21. Para la Argentina, en cambio, representa la pérdida de una opción que había entrado en el radar de sus selecciones formativas.

Temas Relacionados

Selección argentinaSelección de EspañaValentín Pezzolesi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto corre en el circuito callejero de Bakú del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1: se mantiene 9°

El argentino salió a pista en el riesgoso trazado por la ciudad. Pierre Gasly comienza 7° pero perdió posición ante Max Verstappen. George Russell se mantiene en el primer lugar

Franco Colapinto corre en el circuito callejero de Bakú del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1: se mantiene 9°

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El Canalla y el Pincha se miden en Santiago del Estero por un nuevo título. Desde las 16:00, por Dinsey+ Premium y DSports

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

La historia de un grupo de hinchas de Vélez que fundó un club en Barcelona: “Arrancamos con nada y tenemos una comunidad hermosa”

Todo comenzó con cuatro argentinos que se juntaron en un bar con el sueño de crear una peña en Cataluña. No solo lo consiguieron, sino que además cuentan con un equipo de fútbol jugando en la liga catalana

La historia de un grupo de hinchas de Vélez que fundó un club en Barcelona: “Arrancamos con nada y tenemos una comunidad hermosa”

El historial de clubes que obtuvieron un título nacional disputando un solo partido

En vísperas de la Supercopa Internacional que jugarán Estudiantes de La Plata y Rosario Central, cuál es el palmarés general en este rubro

El historial de clubes que obtuvieron un título nacional disputando un solo partido

Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

La delegación albiceleste obtuvo 13 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce durante la jornada del viernes, antes de las definiciones del sábado

Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

INFOBAE AMÉRICA

Bahréin denunció ante la ONU una crisis de seguridad “nunca vista en décadas” por los ataques hutíes

Bahréin denunció ante la ONU una crisis de seguridad “nunca vista en décadas” por los ataques hutíes

La Unión Europea advirtió sobre una crisis de precios de la energía por la guerra en Irán y pidió disminuir la demanda

Pezeshkian dijo que Irán está dispuesto a pactar límites a su programa nuclear en medio de las negociaciones con EEUU

León XIV celebrará una misa en los Campos Elíseos para más 500.000 fieles tras advertir sobre el avance de la IA

Tras la cumbre de Trump y Xi, EEUU y China crearán un “canal de comunicación” para incidentes relacionados con la IA