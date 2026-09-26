Nicaragua

El periodista nicaragüense Luis Galeano recupera su libertad en Florida tras doce días bajo custodia migratoria

El director de Café con Voz salió del Centro Krome Miami North luego de que se pagara una fianza de diez mil dólares. Su proceso ante un juez de inmigración continúa abierto

El comunicador abandonó el Centro de Detención Krome Miami North en Florida tras el pago de una fianza de diez mil dólares. /(Artículo 66)
El comunicador abandonó el Centro de Detención Krome Miami North en Florida tras el pago de una fianza de diez mil dólares. /(Artículo 66)
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El periodista nicaragüense Luis Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz, fue liberado durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre, después de permanecer 12 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De acuerdo con la información publicada por Artículo 66, Galeano salió del Centro de Detención Krome Miami North, en Florida, luego de que se pagara una fianza de USD 10,000. El comunicador continuará en libertad mientras enfrenta su proceso migratorio ante las autoridades estadounidenses.

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Estamos vivos, saludables y en libertad nuevamente y listos para seguir dando la batalla en contra de los tiranos Ortega y Murillo”, declaró Galeano al abandonar el centro de detención, según reportó Artículo 66.

El periodista también responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la situación que enfrentan los nicaragüenses perseguidos, muchos de los cuales han tenido que abandonar el país.

Ellos son los responsables de todo lo que nos ocurre a los perseguidos que hemos tenido que salir del país y hay que seguirlo denunciando”, afirmó.

Organizaciones opositoras nicaragüenses han pedido a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano y evitar su deportación a Nicaragua. / (Redes sociales de Luis Galeano)
Organizaciones opositoras nicaragüenses han pedido a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano y evitar su deportación a Nicaragua. / (Redes sociales de Luis Galeano)

Galeano fue detenido el 14 de septiembre por agentes de ICE mientras trabajaba como conductor de una aplicación de transporte, según informó su familia. El arresto ocurrió en Florida y posteriormente fue trasladado a un centro de detención migratoria. La detención generó pronunciamientos de solidaridad entre periodistas y organizaciones nicaragüenses en el exilio, que pidieron a las autoridades estadounidenses considerar su condición de perseguido político.

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Reportes previos indicaron que Galeano tenía un proceso de asilo pendiente en Estados Unidos. La concesión de la fianza le permite continuar ese procedimiento fuera de un centro de detención, aunque su situación migratoria todavía no está resuelta. Artículo 66 informó que la audiencia migratoria había sido adelantada y estaba prevista para el lunes siguiente, 28 de septiembre. Informaciones difundidas previamente por otros medios habían señalado que la audiencia estaba programada para el 2 de octubre.

La esposa del periodista, Deykell Santamaría, comunicó durante los días de detención que Galeano recibiría la libertad bajo fianza. El director de Café con Voz tiene 48 años y fue detenido mientras realizaba labores de transporte paralelas a su trabajo periodístico, una actividad que desempeñaba en Florida.

El sacerdote nicaragüense y obispo auxiliar de Managua en el exilio, monseñor Silvio José Báez, celebró la liberación. Báez relató que visitó a Galeano el sábado anterior en el centro de detención y que participó junto con otros detenidos en una eucaristía.

ARCHIVO: Luis Galeano responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución que sufre el periodismo en Nicaragua. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
ARCHIVO: Luis Galeano responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución que sufre el periodismo en Nicaragua. /(AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

“Doy gracias a Dios por la libertad de mi querido amigo Luis Galeano, quien hoy ya está junto a Deykel, su esposa, y sus hijos”, escribió el religioso. “Hemos extrañado su presencia y su voz. Bienvenido, querido Luis. Te queremos”, agregó.

Galeano cuenta con más de 25 años de trayectoria periodística y dirige Café con Voz desde el exilio, donde el programa opera desde 2018. Ese año salió de Nicaragua después de que se emitiera una orden de captura en su contra, según antecedentes difundidos por organizaciones opositoras y defensoras de la libertad de prensa.

El comunicador también figura entre los nicaragüenses a quienes el régimen de Ortega y Murillo despojó de su nacionalidad. Su liberación no pone fin al proceso migratorio iniciado en Estados Unidos, que deberá continuar ante un juez de inmigración.

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