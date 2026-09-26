Cuba

Reportan el feminicidio número 53 en Cuba: “Yusy” murió tras un ataque atribuido a su exyerno durante un apagón

La mujer de 41 años fue atacada el 19 de septiembre en su vivienda, según el conteo de la organización independiente Alas Tensas

El Observatorio de Género Alas Tensas informó sobre el feminicidio de Yusinay Capetillo Martínez en Santos Suárez. (REUTERS/Norlys Perez)
El Observatorio de Género Alas Tensas informó sobre el feminicidio de Yusinay Capetillo Martínez en Santos Suárez. (REUTERS/Norlys Perez)
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El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) informó este viernes el feminicidio de Yusinay “Yusy” Capetillo Martínez, una mujer de 41 años que fue atacada presuntamente por su exyerno durante un apagón en su vivienda del barrio Santos Suárez, en el municipio Diez de Octubre de La Habana. El crimen ocurrió el 19 de septiembre y elevó a 53 los feminicidios documentados en Cuba durante 2026.

La víctima se encontraba en su casa cuando el supuesto agresor aprovechó la falta de electricidad para atacarla, de acuerdo con OGAT. La entidad clasificó el caso como un feminicidio de índole familiar.

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Hasta el cierre del reporte, el observatorio no había podido confirmar la detención del sospechoso. Las últimas informaciones disponibles lo ubicaban prófugo varios días después del asesinato. Esa situación, señaló la organización, se suma a denuncias de familiares de víctimas sobre demoras en las capturas de presuntos feminicidas.

Los apagones forman parte de la vida cotidiana de buena parte de la población cubana y el 19 de septiembre coincidió con una interrupción eléctrica de alcance nacional.

Siluetas oscuras de un hombre y una mujer proyectadas en la pared de un cuarto en penumbra iluminado por una ventana.
El presunto agresor atacó a la víctima dentro de su casa mientras la zona no contaba con electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OGAT alertó por la situación de la hija y la nieta de la víctima

El observatorio puso el foco en la seguridad de una hija y una nieta de la víctima. Ambas podrían encontrarse en riesgo mientras no se confirme que el hombre fue localizado y detenido.

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“Focalizamos la situación de la hija y la nieta de Yusy relacionadas con el presunto agresor“, indicó OGAT. La organización consideró que la falta de confirmación sobre su arresto exige atención sobre el entorno familiar de la mujer asesinada.

Yusinay Capetillo tenía tres hijas mayores de edad. El observatorio transmitió sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a la víctima.

El caso de Capetillo Martínez volvió a poner en primer plano la vulnerabilidad de las mujeres dentro de sus propios hogares, un escenario recurrente en los registros de violencia feminicida elaborados por plataformas independientes en Cuba.

Contabilizan 53 feminicidios y 27 intentos en lo que va del año

Con datos actualizados a este viernes, OGAT contabilizó un total de 53 feminicidios, 27 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida en Cuba durante 2026.

La cifra de feminicidios documentados por OGAT ya superó el total de 49 casos que la propia organización registró durante todo 2025. El conteo se basa en información reunida a partir de denuncias de familiares, reportes en redes sociales y verificaciones posteriores de las plataformas que siguen la violencia contra las mujeres en la isla.

Ilustración del perfil de un rostro con una mano sobre la boca y una lágrima en la mejilla, situada junto a la bandera de Cuba.
La cifra de casos registrados en 2026 ya superó los 49 feminicidios documentados en todo 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El observatorio también solicitó acceso a los informes de investigación relacionados con las muertes de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, señaló que analiza como posible suicidio feminicida el caso de Bárbara Sánchez González.

Además, OGAT investiga 12 posibles feminicidios, cinco tentativas y un asesinato de un hombre en contexto feminicida que fueron alertados en 2025. Para 2026, la entidad recibió reportes sobre otros 11 posibles feminicidios y 10 intentos que aún se encuentran bajo verificación.

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