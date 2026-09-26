La coalición liderada por Arabia Saudita interceptó y destruyó drones de los hutíes con destino a Riad

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La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudita informó este sábado que sus fuerzas interceptaron y destruyeron dos drones lanzados por los rebeldes hutíes contra la región de Riad. A su vez, indicó que las defensas sauditas derribaron un misil balístico atribuido a los insurgentes, cuyo objetivo era Khamis Mushait, una ciudad del sudoeste que alberga una base aérea.

“Las defensas aéreas interceptaron y destruyeron dos drones lanzados por la milicia terrorista hutí hacia la zona de Riad”, afirmó el portavoz de la coalición en la red social X. Los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, impusieron un bloqueo naval contra Arabia Saudita, atacaron petroleros y tomaron amplias zonas de la costa yemení sobre el mar Rojo, una ruta relevante para las exportaciones de crudo.

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Hezam Alasad, integrante del Buró Político hutí, afirmó este sábado que las operaciones recientes representan una etapa inicial de una ofensiva mayor. “A pesar de la fuerza, el alcance y el impacto de la operación, nuestras fuerzas armadas la consideran simplemente un ensayo a pequeña escala para una escalada a gran escala”, declaró.

En la previa a los ataques, representantes militares de Arabia Saudita, Pakistán y Turquía se reunieron el viernes en Riad para reforzar la cooperación en defensa, con foco en el intercambio de inteligencia, la coordinación operativa y la integración de capacidades militares frente al aumento de las tensiones regionales.

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El ministro de Defensa de Arabia Saudita, el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, se reúne con el jefe de las Fuerzas de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, en Riad (Arabia Saudita), el 25 de septiembre de 2026 (Saudi Press Agency/Imagen cedida vía REUTERS)

El encuentro tuvo lugar un mes después de la firma del Convenio de La Meca para la Defensa Conjunta, suscripto por el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

Las delegaciones analizaron el escenario de seguridad tras los ataques recientes atribuidos a los hutíes y las amenazas que enfrenta el reino. También condenaron los ataques contra La Meca y contra infraestructura civil y económica de Arabia Saudita.

“Los mandatarios expresaron su fuerte condena por los ataques que han dirigido contra La Meca y la infraestructura civil y económica del Reino”, indicó el comunicado. El texto destacó la actuación de las Fuerzas Armadas sauditas para resguardar a ciudadanos, residentes y el territorio nacional. Los representantes subrayaron la solidez de los vínculos bilaterales y la confianza entre sus ejércitos. La cita en Riad, señalaron, expresa la decisión de poner en marcha de inmediato los compromisos previstos en el acuerdo de defensa.

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Los tres países reafirmaron su compromiso con la protección de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Arabia Saudita. El pacto establece el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva y promover la paz, la seguridad y la estabilidad regional. Los Gobiernos de los tres países destacaron en agosto que el entendimiento se apoya en “lazos históricos” de “hermandad y solidaridad islámicas”, intereses estratégicos comunes y una cooperación previa en defensa.

Partidarios de los hutíes gritan consignas durante una manifestación antisaudí en medio de una escalada de tensiones con el reino, en Saná, Yemen (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)

La iniciativa se suma al acuerdo que Riad e Islamabad firmaron el año pasado, que ya contemplaba la disuasión conjunta. En ese momento, el ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, no descartó sumar a un tercer país.

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En paralelo, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, ofreció una amnistía general a los rebeldes hutíes que abandonen al movimiento y se incorporen al Ejército yemení.

Al Alimi realizó el anuncio en un discurso televisado, después de llamar a una movilización general contra los insurgentes. “Todo aquel que tome la iniciativa -a partir de este día- de abandonar las milicias terroristas hutíes y cesar en su lucha o colaboración con ellas, se acogerá a una amnistía general”, afirmó.

(Con información de AFP)