El regreso de ‘Plaza Sésamo’: Netflix prepara una nueva película

Netflix lleva Plaza Sésamo a una nueva etapa con película en desarrollo.

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Netflix continúa ampliando su catálogo dirigido al público infantil con nuevos proyectos de animación y entretenimiento para preescolares.

Entre los anuncios más recientes se encuentra el desarrollo de una película de Plaza Sésamo, además de la extensión del acuerdo de la plataforma con Sesame Workshop para continuar la serie hasta su temporada 62.

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El proyecto forma parte de la colaboración entre Netflix y Sesame Workshop, que también contempla nuevos episodios de la serie. L

a plataforma anunció que más capítulos de la temporada 57 llegarán el 23 de noviembre, aproximadamente un mes después del estreno de Mecha Builders, una producción derivada de Plaza Sésamo realizada con animación CGI, cuyo lanzamiento está programado para el 26 de octubre.

Los nuevos capítulos de Plaza Sésamo llegaran después de 'Mecha Builders'.

La expansión de la programación infantil de Netflix también incluye nuevas producciones derivadas de franquicias existentes. Una de ellas es Doozie’s Doghouse, serie ambientada en el universo de Gabby’s Dollhouse.

La producción tendrá como protagonista a Doozie, presentada como la hermana menor de Gabby y cuya afición por los perros contrasta con la relación de su hermana con los gatos.

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El personaje de Doozie apareció por primera vez en 2025, cuando fue presentada en Gabby’s Dollhouse: The Movie. Posteriormente debutó oficialmente en la temporada 14 de la serie. Celestina Harris presta su voz al personaje. Doozie’s Doghouse llegará a Netflix el 9 de noviembre.

El universo de Gabby’s Dollhouse también tendrá nuevos contenidos relacionados con las celebraciones de fin de año. La plataforma prepara Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers, una colección de cuatro especiales centrados en actividades de repostería.

El especial de Gabby’s Dollhouse se suma a los contenidos infantiles de Netflix.

Los episodios estarán presentados por Laila Lockhart Kraner, actriz que interpreta a Gabby. Netflix informó que nuevos episodios de estos especiales serán lanzados durante 2027.

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La próxima programación para preescolares también contempla Puppy Pirates, una serie protagonizada por cuatro perros que recorren distintos lugares del mundo en busca de objetos perdidos.

A esta oferta se sumarán nuevos videojuegos inspirados en producciones como KPop Demon Hunters, Trash Truck, Numberblocks y Danny Go!. Netflix también confirmó que habrá nuevas temporadas de Bad Dinosaurs.

Otro de los anuncios está relacionado con una nueva categoría denominada “low-stimulation collection”, destinada a ofrecer contenidos con un ritmo narrativo más pausado, imágenes menos intensas y estructuras argumentales sencillas y predecibles. La colección incluye producciones como Trash Truck, Puffin Rock y Llama Llama.

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De acuerdo con Netflix, los contenidos dirigidos a niños y familias representaron el 15 por ciento del total de horas vistas en la plataforma durante la primera mitad de 2026.

El contenido infantil representa el 15% de las visualizaciones de Netflix.

Dentro de su catálogo para preescolares también se encuentran programas como Ms. Rachel, Mark Rober’s CrunchLabs y The Creature Cases.

Heather Tilert, vicepresidenta de Series de Animación, Kids y Preschool de Netflix, explicó que la compañía está desarrollando una programación compuesta por series, películas y videojuegos dirigidos a diferentes etapas del desarrollo infantil.

La ejecutiva mencionó entre los próximos contenidos la expansión del universo de Gabby’s Dollhouse, la llegada de Puppy Pirates y la continuidad de Plaza Sésamo.

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