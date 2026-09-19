Deportes

La Sub 19 de Argentina consiguió su primer triunfo en los Juegos Suramericanos ante Uruguay y mantiene chances de clasificarse a semifinales

El equipo dirigido por Diego Placente se impuso por 1 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa, con un cabezazo de Franco Domínguez

Guardar

El estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys albergó el triunfo de Argentina por 1-0 ante Uruguay por el segundo partido del Grupo B de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputó en la ciudad de Rosario, donde la selección argentina buscó hacer valer su condición de local ante la Celeste en un duelo que tuvo llegadas para ambos equipos, una presión sostenida de la Albiceleste y una definición que recién apareció en el tramo final.

Argentina fue superior en buena parte del partido, generó las ocasiones más claras y consiguió abrir el marcador a los 72 minutos mediante un cabezazo de Franco Domínguez tras un centro de Facundo Jainikoski. Uruguay resistió durante más de una hora, tuvo algunos intentos en la primera etapa y contó con intervenciones defensivas que evitaron que la diferencia llegara antes.

PUBLICIDAD

El seleccionado argentino Sub-19 venció a Uruguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (@Argentina)
El seleccionado argentino Sub-19 venció a Uruguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (@Argentina)

La Albiceleste intentó tomar el control desde el inicio, mientras que Uruguay apenas logró intimidar al arco de Máximo Leguizamón en dos oportunidades durante la primera mitad. Facundo Martínez ejecutó dos remates que pegaron cerca de la esquina de los tres palos y representaron las aproximaciones más peligrosas de la visita en ese período. Emiliano Domínguez también registró un intento para la Celeste, aunque el conjunto argentino dispuso de una mayor cantidad de situaciones ofensivas.

El equipo argentino exigió en varias ocasiones al arco uruguayo. Facundo Carrizo probó con un remate desde afuera del área, mientras que Ian Subiabre generó una oportunidad a través de un tiro libre dirigido hacia el palo derecho, aunque el envío no tuvo la precisión suficiente para transformarse en gol. Las resoluciones individuales comenzaron a predominar en la búsqueda de la Albiceleste, que insistió para romper la igualdad sin encontrar una definición eficaz antes del descanso.

PUBLICIDAD

El resultado dejó a la Albiceleste con margen para definir su continuidad en el certamen durante la próxima fecha (@Argentina)
El resultado dejó a la Albiceleste con margen para definir su continuidad en el certamen durante la próxima fecha (@Argentina)

Una acción colectiva de Argentina terminó con una atajada de Axel Amaral, un rebote dentro del área y un cabezazo de Santiago Espíndola que tampoco logró modificar el marcador. Gran parte de la presión alta del seleccionado dirigido por Diego Placente surgió por la banda derecha, desde donde el equipo local intentó construir ataques con profundidad. Antes del final de los primeros 45 minutos, Santiago Silveira se retiró lesionado y Thiago Pérez ingresó en su lugar.

El partido también contó con una presencia especial en uno de los sectores de la tribuna. El cuerpo técnico de la selección argentina mayor siguió el encuentro y la transmisión mostró a Lionel Scaloni acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. La asistencia se produjo en la previa de los amistosos que el plantel deberá disputar entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, con una serie de tres compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y una lista de convocados ya anunciada.

Argentina vs Uruguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El cuerpo técnico de la selección argentina mayor presente en el Coloso (@Argentina)

En el complemento, Salas intentó probar suerte con un remate que fue desviado al córner. A los 63 minutos, una jugada derivó en una situación clara para Argentina, que aprovechó los espacios disponibles pero no logró concluir la acción con el tanto que buscaba. Seis minutos después, Subiabre volvió a aparecer en el área rival con un cabezazo que la defensa uruguaya alcanzó a desviar con lo justo.

La insistencia argentina finalmente tuvo resultado a los 72 minutos. Facundo Jainikoski envió un centro preciso al área y Franco Domínguez convirtió el primer gol del encuentro con un cabezazo. La jugada permitió que la Albiceleste concretara las llegadas que había generado durante el desarrollo del partido y se adelantara en el marcador ante Uruguay. Incluso, la Celeste estuvo muy cerca de alcanzar el empate con un remate de Lautaro Navarro. Para fortuna del local, no logró impactar la pelota con comodidad frente al arco y la ocasión no terminó en gol.

Franco Domínguez convirtió el gol del triunfo en el tramo final del partido (@Argentina)
Franco Domínguez convirtió el gol del triunfo en el tramo final del partido (@Argentina)

Con este resultado, Argentina alcanzó los 3 puntos, después de la derrota en el estreno ante Paraguay, e igualó a Venezuela en la tabla. Ambos equipos se enfrentarán el lunes a partir de las 15 y, si la Albiceleste vuelve a ganar, se clasificará a las semifinales sin depender del resultado entre Paraguay y Uruguay.

<b>Formaciones:</b>

Argentina: Máximo Leguizamón; Santiago Silveira, Nicolás Marcipar, Fernando Closter, Joaquín Salas; Santiago Espíndola, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián, Ian Subiabre; Felipe Esquivel y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

Suplentes: Demian Talavera, Thiago Pérez, Leandro Olima, Matías Satas, Facundo Jainikoski, Pedro Pascual, Franco Domínguez.

Uruguay: Axel Amaral; Valentino Würth, Benjamín García, Rodrigo Álvez, Thomas Sorensen; Lautaro Ultra, Ezequiel Amaro, Julio Daguer, Facundo Martínez; Emiliano Domínguez y Thiago Fernández. DT: Santiago Espasandín.

Suplentes: Felipe Ortíz, Ahmed Njankouo, Román Clematte, Mateo Soria, Kevin Suárez, Lautaro Navarro.

<b>El calendario de los Juegos Suramericanos 2026:</b>

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre

Colombia 2 - Perú 0

Chile 4 - Panamá 1

Jueves 17 de septiembre

Argentina 1 - Paraguay 2

Uruguay 1 - Venezuela 0

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre

Colombia 0 - Panamá 1

Chile 0 - Perú 2

Sábado 19 de septiembre

Paraguay 2 - Venezuela 0

Argentina 1 - Uruguay 0

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre

10.00 Colombia - Chile

15.00 Perú - Panamá

Lunes 21 de septiembre

10.00 Paraguay - Uruguay

15.00 Argentina - Venezuela

FASE FINAL

Miércoles 23 de septiembre

Semifinales

Viernes 25 de septiembre

Tercer puesto y Final

*Formato: los dos primeros de cada grupo clasifican a semifinales; los ganadores juegan la final por el oro y los perdedores el partido por el bronce. Todo se juega en el Estadio Marcelo Bielsa.

Temas Relacionados

Selección argentina Sub 19Juegos Suramericanos Santa Fe 2026UruguayDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina clasificó al Mundial de vóley y definirá este domingo ante Brasil el boleto a los Juegos Olímpicos 2028

El seleccionado nacional venció 3-0 a Bolivia en el Sudamericano y aseguró su pasaje a la Copa del Mundo de Polonia 2027. Además, jugará la final ante su clásico rival en Río de Janeiro con la plaza olímpica en disputa

Argentina clasificó al Mundial de vóley y definirá este domingo ante Brasil el boleto a los Juegos Olímpicos 2028

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

El Millonario, tras una seguidilla de buenos resultados, intentará afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Desde las 19, por ESPN Premium

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

A la espera de River-Huracán, así están las posiciones de la Tabla Anual para la clasificación a la Copas Libertadores y Sudamericana

Independiente Rivadavia es el equipo con más puntos ganados en 2026, mientras que Boca Juniors y River Plate dan pelea para acercarse a los puestos de vanguardia

A la espera de River-Huracán, así están las posiciones de la Tabla Anual para la clasificación a la Copas Libertadores y Sudamericana

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza empató con Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

El Lobo igualó con el Malevo y no pudo alcanzar la cima en su zona. En La Plata, su homónimo también dejó escapar puntos ante Banfield. Luego, La Gloria cerrará la jornada del sábado ante La T

Antes del duelo clave Instituto-Talleres, Gimnasia de Mendoza empató con Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura

Un guardia de la prisión reveló la escalofriante frase que habría dicho uno de los principales acusados de asesinar al ex Puma Federico Martín Aramburu

Un agente penitenciario de la prisión Fleury-Mérogis declaró que oyó Loïk Le Priol referirse a “las últimas cuatro balas” que disparó contra el deportista argentino

Un guardia de la prisión reveló la escalofriante frase que habría dicho uno de los principales acusados de asesinar al ex Puma Federico Martín Aramburu

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”

La contundente defensa de Pierce Brosnan y Helen Mirren a Tom Hardy: “Sin él, no tendríamos MobLand”

Netflix cancela “Dulces Magnolias” después de cinco temporadas y deja a sus fans sin un final oficial

Bailó descalza y sobre el capó de un auto: el inesperado momento de Celine Dion frente a su hotel en París

Luces, cámara y oro: La atleta dominicana Marileidy Paulino salta a la pantalla grande en su mejor momento deportivo

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador prevé lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo durante el fin de semana

El Salvador prevé lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo durante el fin de semana

Lluvias intensas elevan el riesgo de inundaciones y obligan a evacuar familias en Honduras mientras declaran alerta en varios municipios

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla asegura que “Nicaragua es una vergüenza” y hace comparaciones con Corea del Norte

Río Las Vacas teñido de rojo en Guatemala: suspenden a empresa y activan peritajes para determinar responsabilidad

Envían a juicio a un exministro de Obras Públicas por presunto acto de peculado en El Salvador