La Sub 19 de Argentina consiguió su primer triunfo en los Juegos Suramericanos ante Uruguay y mantiene chances de clasificarse a semifinales

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El estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys albergó el triunfo de Argentina por 1-0 ante Uruguay por el segundo partido del Grupo B de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputó en la ciudad de Rosario, donde la selección argentina buscó hacer valer su condición de local ante la Celeste en un duelo que tuvo llegadas para ambos equipos, una presión sostenida de la Albiceleste y una definición que recién apareció en el tramo final.

Argentina fue superior en buena parte del partido, generó las ocasiones más claras y consiguió abrir el marcador a los 72 minutos mediante un cabezazo de Franco Domínguez tras un centro de Facundo Jainikoski. Uruguay resistió durante más de una hora, tuvo algunos intentos en la primera etapa y contó con intervenciones defensivas que evitaron que la diferencia llegara antes.

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El seleccionado argentino Sub-19 venció a Uruguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (@Argentina)

La Albiceleste intentó tomar el control desde el inicio, mientras que Uruguay apenas logró intimidar al arco de Máximo Leguizamón en dos oportunidades durante la primera mitad. Facundo Martínez ejecutó dos remates que pegaron cerca de la esquina de los tres palos y representaron las aproximaciones más peligrosas de la visita en ese período. Emiliano Domínguez también registró un intento para la Celeste, aunque el conjunto argentino dispuso de una mayor cantidad de situaciones ofensivas.

El equipo argentino exigió en varias ocasiones al arco uruguayo. Facundo Carrizo probó con un remate desde afuera del área, mientras que Ian Subiabre generó una oportunidad a través de un tiro libre dirigido hacia el palo derecho, aunque el envío no tuvo la precisión suficiente para transformarse en gol. Las resoluciones individuales comenzaron a predominar en la búsqueda de la Albiceleste, que insistió para romper la igualdad sin encontrar una definición eficaz antes del descanso.

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El resultado dejó a la Albiceleste con margen para definir su continuidad en el certamen durante la próxima fecha (@Argentina)

Una acción colectiva de Argentina terminó con una atajada de Axel Amaral, un rebote dentro del área y un cabezazo de Santiago Espíndola que tampoco logró modificar el marcador. Gran parte de la presión alta del seleccionado dirigido por Diego Placente surgió por la banda derecha, desde donde el equipo local intentó construir ataques con profundidad. Antes del final de los primeros 45 minutos, Santiago Silveira se retiró lesionado y Thiago Pérez ingresó en su lugar.

El partido también contó con una presencia especial en uno de los sectores de la tribuna. El cuerpo técnico de la selección argentina mayor siguió el encuentro y la transmisión mostró a Lionel Scaloni acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. La asistencia se produjo en la previa de los amistosos que el plantel deberá disputar entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, con una serie de tres compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y una lista de convocados ya anunciada.

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El cuerpo técnico de la selección argentina mayor presente en el Coloso (@Argentina)

En el complemento, Salas intentó probar suerte con un remate que fue desviado al córner. A los 63 minutos, una jugada derivó en una situación clara para Argentina, que aprovechó los espacios disponibles pero no logró concluir la acción con el tanto que buscaba. Seis minutos después, Subiabre volvió a aparecer en el área rival con un cabezazo que la defensa uruguaya alcanzó a desviar con lo justo.

La insistencia argentina finalmente tuvo resultado a los 72 minutos. Facundo Jainikoski envió un centro preciso al área y Franco Domínguez convirtió el primer gol del encuentro con un cabezazo. La jugada permitió que la Albiceleste concretara las llegadas que había generado durante el desarrollo del partido y se adelantara en el marcador ante Uruguay. Incluso, la Celeste estuvo muy cerca de alcanzar el empate con un remate de Lautaro Navarro. Para fortuna del local, no logró impactar la pelota con comodidad frente al arco y la ocasión no terminó en gol.

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Franco Domínguez convirtió el gol del triunfo en el tramo final del partido (@Argentina)

Con este resultado, Argentina alcanzó los 3 puntos, después de la derrota en el estreno ante Paraguay, e igualó a Venezuela en la tabla. Ambos equipos se enfrentarán el lunes a partir de las 15 y, si la Albiceleste vuelve a ganar, se clasificará a las semifinales sin depender del resultado entre Paraguay y Uruguay.

<b>Formaciones:</b>

Argentina: Máximo Leguizamón; Santiago Silveira, Nicolás Marcipar, Fernando Closter, Joaquín Salas; Santiago Espíndola, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián, Ian Subiabre; Felipe Esquivel y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

Suplentes: Demian Talavera, Thiago Pérez, Leandro Olima, Matías Satas, Facundo Jainikoski, Pedro Pascual, Franco Domínguez.

Uruguay: Axel Amaral; Valentino Würth, Benjamín García, Rodrigo Álvez, Thomas Sorensen; Lautaro Ultra, Ezequiel Amaro, Julio Daguer, Facundo Martínez; Emiliano Domínguez y Thiago Fernández. DT: Santiago Espasandín.

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Suplentes: Felipe Ortíz, Ahmed Njankouo, Román Clematte, Mateo Soria, Kevin Suárez, Lautaro Navarro.

<b>El calendario de los Juegos Suramericanos 2026:</b>

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre

Colombia 2 - Perú 0

Chile 4 - Panamá 1

Jueves 17 de septiembre

Argentina 1 - Paraguay 2

Uruguay 1 - Venezuela 0

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre

Colombia 0 - Panamá 1

Chile 0 - Perú 2

Sábado 19 de septiembre

Paraguay 2 - Venezuela 0

Argentina 1 - Uruguay 0

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre

10.00 Colombia - Chile

15.00 Perú - Panamá

Lunes 21 de septiembre

10.00 Paraguay - Uruguay

15.00 Argentina - Venezuela

FASE FINAL

Miércoles 23 de septiembre

Semifinales

Viernes 25 de septiembre

Tercer puesto y Final

*Formato: los dos primeros de cada grupo clasifican a semifinales; los ganadores juegan la final por el oro y los perdedores el partido por el bronce. Todo se juega en el Estadio Marcelo Bielsa.

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