Panamá

Para atraer la inversión inmobiliaria y financiera Panamá actualiza régimen para inversionistas calificados

Establece nuevas condiciones que permitan a los extranjeros solicitar la residencia permanente en el país

Programa ya había mostrado un aumento en la cantidad de certificados otorgados a inversionistas interesados en establecerse de forma permanente en Panamá.
Programa ya había mostrado un aumento en la cantidad de certificados otorgados a inversionistas interesados en establecerse de forma permanente en Panamá.
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Panamá actualizó el Régimen Especial para Inversionista Calificado con nuevas condiciones para la inversión inmobiliaria y financiera que permite a extranjeros solicitar la residencia permanente en el país.

La medida fija en $300.000 el monto mínimo para adquirir propiedades nuevas de primera venta. Las autoridades buscan que esos recursos se traduzcan en proyectos de construcción, actividad comercial, servicios y empleos para los panameños.

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El cambio reduce el umbral de acceso para las inversiones en inmuebles nuevos y mantiene en $500.000 el requisito para las propiedades de segunda venta.

El Consejo de Gabinete aprobó la modificación como parte de una estrategia orientada a atraer capital extranjero hacia desarrollos que generen movimiento económico dentro del país.

Los datos indican que el programa ya había mostrado un aumento en la cantidad de certificados otorgados a inversionistas interesados en establecerse de forma permanente en Panamá.

Cambio reduce el umbral de acceso para las inversiones en inmuebles nuevos y mantiene en $500.000 el requisito para las propiedades de segunda venta. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo
Cambio reduce el umbral de acceso para las inversiones en inmuebles nuevos y mantiene en $500.000 el requisito para las propiedades de segunda venta. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Entre julio de 2025 y junio de 2026, las autoridades emitieron 268 certificados que estuvieron respaldados por inversiones por $113,6 millones.

En el período previo, el régimen había otorgado 193 certificados vinculados con inversiones superiores a $90,1 millones. El resultado reflejó una expansión tanto en el número de beneficiarios como en el capital asociado a las solicitudes.

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El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que el programa entrará en una nueva etapa tras los cambios aprobados.

Este programa ya está trayendo inversión a Panamá y ahora queremos llevarlo a una nueva etapa”, sostuvo el funcionario. Señaló que los ajustes apuntan a impulsar proyectos y ampliar el efecto de esos recursos sobre la economía nacional.

El ministro también planteó que la meta es que la inversión no quede limitada al trámite migratorio. “Queremos que la inversión se convierta en proyectos, en movimiento económico y en más oportunidades de empleo para los panameños”, expresó.

Edificio en construcción con trabajadores, grúa de construcción elevando materiales, andamios, barreras de seguridad y un horizonte urbano de rascacielos.
Modificación es parte de una estrategia orientada a atraer capital extranjero hacia desarrollos que generen movimiento económico dentro del país.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las modificaciones quedaron formalizadas en el Decreto Ejecutivo 17 del 8 de septiembre de 2026, que reemplaza la norma establecida en 2020.

La nueva reglamentación conserva el monto de $500.000 para quienes aspiren al estatus migratorio mediante la compra de propiedades inmobiliarias de segunda venta.

El decreto incorpora, además, una vía de inversión a través de la banca estatal. Los depósitos a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros deberán alcanzar una inversión mínima de $500.000.

Las alternativas dentro del mercado de valores también se ampliaron, aunque el texto no detalla los instrumentos que podrán utilizar los inversionistas bajo esta modalidad.

La norma establece procesos y plazos más claros para la atención de solicitudes y trámites. Con ello, el Ejecutivo busca consolidar un régimen con condiciones más competitivas para los extranjeros que evalúan invertir y residir en Panamá.

Los depósitos a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros deberán alcanzar una inversión mínima de $500.000.. EFE/Carlos Lemos/Archivo
Los depósitos a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros deberán alcanzar una inversión mínima de $500.000.. EFE/Carlos Lemos/Archivo

El Ministerio de Comercio e Industrias también confirmó su apoyo, por segundo año consecutivo, a la Academia SEM, una iniciativa que conecta a jóvenes universitarios panameños con empresas multinacionales instaladas en el país.

El programa es impulsado junto con la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales y la Fundación Ciudad del Saber.

Su objetivo es preparar a estudiantes para las oportunidades profesionales que ofrecen las compañías acogidas al Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales.

Moltó destacó que el aporte de esas empresas no se limita a sus operaciones o al capital que ingresan al país. El funcionario puso el foco en la transferencia de conocimientos, el desarrollo de capacidades y las oportunidades laborales que pueden abrir para los jóvenes.

El aporte de estas empresas al país no está solamente en su inversión y sus operaciones”, afirmó al anunciar el respaldo a la segunda promoción del programa.

Panamá es un país que ofrece muchas ventajas para el comercio mundial. EFE/ Carlos Lemos
Panamá es un país que ofrece muchas ventajas para el comercio mundial. EFE/ Carlos Lemos

Durante seis meses, los participantes reciben formación práctica y mentorías sobre habilidades blandas, tecnología, inteligencia artificial e inglés.

La Ciudad del Saber e Innova Nation participan en el desarrollo, la organización y la implementación del plan académico. Las universidades y las empresas patrocinadoras también respaldan la formación de los estudiantes seleccionados.

Entre las instituciones universitarias que acompañan la iniciativa figuran la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Católica Santa María La Antigua, la Universidad del Istmo y Quality Leadership University.

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