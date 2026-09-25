Nicolas Cage se transforma en John Madden en la biopic ‘Madden’ de Prime Video

Madden presenta su tráiler.

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Amazon MGM Studios presentó el tráiler de Madden, la película biográfica protagonizada por Nicolas Cage sobre el entrenador y comentarista John Madden. El largometraje, dirigido por David O. Russell, llegará a Prime Video el 18 de noviembre de 2026 y recorrerá desde la etapa de Madden con los Raiders hasta su participación en la creación de la serie de videojuegos deportivos de EA.

La transformación de Nicolas Cage

El primer adelanto muestra a Cage con una transformación física marcada para interpretar al robusto entrenador durante sus años al frente de los Oakland Raiders. La historia se concentra en la sociedad deportiva y personal de Madden con Al Davis, encarnado por Christian Bale, y en el camino que llevó al equipo a ganar el Super Bowl.

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La película también abordará el final de la carrera de Madden como entrenador, ocurrido a finales de la década de 1970. Según la información difundida sobre el argumento, sus últimas temporadas quedaron atravesadas por una úlcera sangrante y por las consecuencias de no atender el diagnóstico con suficiente seriedad. El problema de salud terminó empujándolo a tomar la decisión de abandonar profesionalmente el trabajo que había definido esa etapa de su vida.

El retiro de los bancos no significó una separación prolongada del fútbol americano. Madden encontró otra forma de mantenerse vinculado al deporte al convertirse en comentarista. Su estilo frente al micrófono lo llevó a ser una de las voces más reconocibles de la NFL, una faceta que la película presentará como el puente entre su carrera como entrenador y su posterior llegada a los videojuegos.

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El avance destaca el trabajo gestual y vocal de Cage, además del maquillaje utilizado para cubrir diferentes períodos de la vida del protagonista. La intención es mostrar tanto al entrenador en plena actividad como al hombre obligado a reconstruir su carrera después de dejar los Raiders.

Del campo de juego a EA Sports

Uno de los ejes principales de Madden será el encuentro del exentrenador con Trip Hawkins, fundador de Electronic Arts e interpretado por John Mulaney. Hawkins convenció a Madden de prestar su nombre y sus conocimientos para desarrollar una simulación de fútbol americano que buscaba representar el deporte con mayor fidelidad.

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La participación de Madden fue más allá de una licencia comercial. Sus conocimientos tácticos ayudaron a definir una serie que terminaría convertida en uno de los lanzamientos deportivos recurrentes de EA Sports. La franquicia Madden NFL comenzó en 1988 y recibió entregas anuales desde entonces, con la excepción de 1989, según la cronología citada por la producción.

Ese tramo conecta la película con una audiencia que conoce el apellido Madden principalmente por los videojuegos. El relato explicará cómo una figura surgida de los Raiders pasó de dirigir partidos y comentarlos en televisión a colaborar con una marca distribuida internacionalmente. También permitirá ver los primeros pasos de una relación entre el deporte profesional, las licencias oficiales y las simulaciones anuales.

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El recorrido planteado abarca así tres ocupaciones distintas: entrenador, comentarista y asesor de videojuegos. Todas estuvieron ligadas al fútbol americano, incluso después de que su estado de salud le impidiera continuar trabajando al costado del campo.

Madden (Captura de tráiler oficial)

El reparto y el equipo creativo de Madden

Russell escribió el guion junto con Cambron Clark. El director, nominado al Premio de la Academia y responsable de películas como El lado bueno de las cosas y La gran estafa americana, vuelve a trabajar con un elenco encabezado por dos actores ganadores del Oscar.

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Junto a Cage, Bale y Mulaney aparecen Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis y Dan Matteucci. La información publicada hasta ahora no detalla los personajes de todos ellos, aunque el argumento ubica la relación entre Madden y Davis como el centro personal del relato.

La producción representa otro trabajo de Cage para Amazon después de Spider-Noir, serie que no continuará con nuevas temporadas. En esta ocasión, su interpretación cubre varias etapas de una figura conocida dentro del deporte estadounidense, la televisión y los videojuegos.

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Madden estará disponible exclusivamente en Prime Video desde el 18 de noviembre de 2026.