Las exigentes normas que Klopp impuso al plantel de Alemania tras asumir como entrenador: uso del celular, peluqueros y visitas familiares

El alemán dio inicio a su ciclo como entrenador (Reuters)

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Jürgen Klopp prepara una reestructuración de la selección de Alemania que incluye nuevas normas de convivencia y una identidad táctica basada en la presión tras pérdida. Según informó Bild, replicado por diversos medios como The Sun, el entrenador estableció pautas para las concentraciones del equipo, con cambios en los horarios de las comidas, el uso de teléfonos móviles, las visitas familiares y hasta los cortes de pelo durante las estadías en hoteles.

El técnico alemán asumió el cargo después de la salida de Julian Nagelsmann, tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su estreno está previsto para el jueves frente a Países Bajos, en Ámsterdam, dentro de una etapa que busca modificar el funcionamiento del plantel dentro y fuera del campo.

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Las directrices fueron definidas durante un retiro de varios días junto con su cuerpo técnico. Bild señaló que Klopp explicó a los futbolistas cómo deberán desempeñarse en el futuro, con especial atención a la intensidad, la concentración y la responsabilidad colectiva.

Klopp convocó 44 jugadores en esta fecha FIFA (Reuters)

Uno de los primeros cambios afecta la rutina diaria de los jugadores. Bajo la conducción anterior, los integrantes del seleccionado podían incorporarse al comedor de manera gradual a partir de las 19:00 o las 20:00. Con Klopp, el grupo deberá presentarse en conjunto y a horario para las cenas programadas.

La medida apunta a que los futbolistas compartan más tiempo y fortalezcan los vínculos durante las concentraciones. El nuevo seleccionador pretende que ese espacio sirva para la comunicación interna y el desarrollo de una dinámica común entre los convocados.

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El cambio forma parte de una serie de reglas que, de acuerdo con la información publicada por Bild, priorizan la vida colectiva del plantel por sobre las rutinas individuales. La intención es que el equipo llegue a los compromisos internacionales con una convivencia más ordenada y una estructura interna definida.

La segunda norma se refiere al uso de dispositivos móviles. Los teléfonos estarán prohibidos antes de los partidos, durante los masajes y en las sesiones de gimnasio. Klopp pretende que los futbolistas mantengan la atención en la preparación física y en el intercambio con sus compañeros. Las conversaciones entre integrantes del plantel estarán permitidas y serán promovidas en esos momentos. La restricción se limita al uso de los celulares, una medida que busca evitar distracciones durante las actividades previas a los encuentros.

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El diario alemán indicó que esta decisión responde a la intención del entrenador de elevar el nivel de concentración antes de cada partido. La regla se suma a las pautas de puntualidad y convivencia que el cuerpo técnico considera necesarias para instalar una nueva disciplina en la selección.

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Otra de las disposiciones alcanza a los cuidados personales. Klopp prohibió las visitas de peluqueros a los hoteles de concentración, por lo que los futbolistas deberán llegar con esa cuestión resuelta antes de incorporarse al equipo.

La idea, según la información difundida, es que los convocados afronten la concentración con los asuntos personales ya organizados, bajo un criterio comparable al de cualquier trabajador que debe realizar un viaje laboral. El entrenador busca reducir actividades que no estén vinculadas con la preparación deportiva o la convivencia del grupo.

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Las visitas de familiares también tendrán límites. Durante los grandes torneos, solo se permitirán de manera excepcional. Esta pauta modifica el esquema aplicado durante el Mundial de 2026, cuando se autorizó la presencia de familiares y parejas junto a los jugadores siempre que fuera posible.

La decisión busca que el plantel permanezca enfocado en el objetivo deportivo y consolide una dinámica de grupo durante las competencias. La próxima Eurocopa, prevista para 2028 en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, aparece como uno de los torneos en los que podría aplicarse este modelo.

Klopp tomó las riendas de la selección tras la eliminación temprana de Alemania en el Mundial (Reuters)

Las nuevas reglas fuera del campo acompañarán una transformación táctica. el medio alemán WELT, por su parte, informó que Klopp definió durante un retiro realizado en agosto en Blankenhain las pautas para el trabajo de la selección, que tendrá su nueva base de entrenamiento de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en esa ciudad a partir del próximo año.

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El técnico expuso su concepto defensivo desde el primer encuentro con los jugadores. “Durante 25 años, he estado formando equipos donde todos son responsables de la defensa. Todos. Siempre”, afirmó Klopp durante la presentación del plantel. “¡Eso beneficia al jugador!”, agregó. “¡Ayúdense mutuamente!”, fue otra de las consignas transmitidas por el entrenador, según WELT. También definió su modelo como “caos organizado”: “Para los demás parece caótico, pero para nosotros era organizado”.

Para sus primeros compromisos, Klopp convocó a 44 futbolistas y trabajó con 24 integrantes del denominado “Equipo 1”. Entre las decisiones anticipadas figura la designación de Marc-André ter Stegen como arquero titular, además de la presencia de Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck entre las alternativas defensivas. Joshua Kimmich volverá al mediocampo, mientras que Kai Havertz aparece como delantero centro.

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