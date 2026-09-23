Sociedad

Prefectura amplió la búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

El despliegue sumó al guardacostas GC-26 Thompson y extendió los rastrillajes por agua, aire y tierra para hallar a los hombres de 64 y 43 años, que permanecen sin ser localizados

El operativo de búsqueda de los dos kayakistas a bordo de una embarcación de Prefectura Naval Argentina
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La Prefectura Naval Argentina amplió el operativo de búsqueda de dos kayakistas que ingresaron al mar el lunes en Santa Teresita y no pudieron regresar a la costa por las condiciones meteorológicas adversas.

La fuerza incorporó el guardacostas GC-26 “Thompson” y extendió los rastrillajes por agua, aire y tierra para localizar a los hombres, de 64 años y 43 años.

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Mapa digital costero con una línea negra dibujada sobre el litoral y una flecha que indica búsqueda terrestre
La ruta marcada para el operativo de búsqueda terrestre cerca del sector de Termas Marinas. (Prefectura Naval Argentina)

Antes de ingresar al agua, ambos deportistas habían sido advertidos en una dependencia de Prefectura sobre un alerta meteorológico vigente y la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones. El operativo se desarrolla con fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

La emergencia comenzó cuando uno de los deportistas llamó a la dependencia ubicada en Santa Teresita. Informó que navegaba en un kayak turquesa frente a la calle 29, a unas dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros mar adentro, y que no podía regresar a la playa.

Dos efectivos de la Prefectura Naval Argentina caminan de espaldas por una playa de arena junto al agua
Dos agentes de la Prefectura Naval Argentina recorren la zona costera de Santa Teresita durante las tareas de vigilancia. (Prefectura Naval Argentina)

El guardacostas zarpó desde la Base Naval Mar del Plata para sumarse a las embarcaciones que ya rastrillaban el área. También se desplegó un avión desde la Estación Aérea San Fernando, aunque la visibilidad reducida, las lloviznas, los techos bajos y el viento dificultaron las tareas.

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Los recorridos terrestres y a pie abarcan las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además del sector costero y las inmediaciones del arroyo San Clemente. El Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata pidió colaboración a los buques pesqueros que navegan por la zona para que informen cualquier indicio relacionado con los hombres.

Un hombre a bordo de una moto acuática sale en búsqueda de los dos hombres desaparecidos en el mar (Prefectura Naval Argentina)

El personal continúa con las diligencias y la recopilación de información para orientar la búsqueda, que permanece activa con medios aéreos, de superficie y terrestres. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.

Como ocurrió la desaparición

Según confirmaron fuentes a Infobae, todo comenzó cuando la dependencia de la fuerza en esa localidad del interior bonaerense recibió un llamado telefónico de uno de los deportistas.

La respuesta de la Autoridad Marítima nacional fue inmediata. Primero envió un medio de superficie al área y, luego, sumó una segunda embarcación para reforzar las tareas de rastrillaje. Las condiciones meteorológicas adversas, sin embargo, dificultaron los trabajos desde el primer momento.

Una persona vestida de rojo navega en una moto acuática sobre la superficie del mar entre olas con espuma
Una moto acuática que salió en búsqueda de los kayakistas (Prefectura Naval Argentina)

A la par, la fuerza desplegó un avión desde la Estación Aérea San Fernando, que realizó pasadas sobre la zona afectada con visibilidad reducida por lloviznas, techos bajos y los mismos vientos que habían atrapado a los kayakistas.

Con el objetivo de ampliar el alcance del operativo, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que transitaban por la zona. La iniciativa, no obstante, no arrojó resultados positivos.

Prefectura naval desplegó un operativo para buscar a dos kayakistas en Santa Teresita
Prefectura naval desplegó un operativo para buscar a dos kayakistas en Santa Teresita

Ayer se retomó la búsqueda con la utilización de un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima de la Armada Argentina, que sobrevolaron el área durante 5 horas, con resultados negativos.

Asimismo, zarpó desde la Base Naval Mar del Plata el patrullero oceánico ARA “Storni” con personal de Sanidad a bordo y personal de la Agrupación Buzos Tácticos con botes de goma para brindar apoyo. El área de búsqueda se encuentra dividida en cuatros subáreas, en las que también se encuentran trabajando buques de la Prefectura y pesqueros.

El clima adverso dificultó el rastrillaje

La Costa Atlántica permaneció este lunes bajo alerta naranja por los intensos vientos del fenómeno meteorológico que, desde el domingo, afectó a la provincia de Buenos Aires. Monte Hermoso y Necochea padecieron una fuerte sudestada que causó destrozos, entre otras localidades situadas frente al Mar Argentino.

Prefectura naval desplegó un operativo para buscar a dos kayakistas en Santa Teresita
El mal tiempo con lluvias y ráfagas de viento dificultó el rastrillaje de los desaparecidos

En este contexto, con la búsqueda de las personas en Santa Teresita y la reciente alerta meteorológica, un video que se difundió en redes mostró a dos kayakistas en el mar durante un aviso de alerta en Mar del Plata.

Tras el fuerte temporal de viento que afectó el lunes a Mar del Plata y a toda la costa, ayer empezó una mejora paulatina de las condiciones, aunque persisten vientos considerables. El fenómeno provocó ráfagas que estuvieron cerca de los 100 kilómetros por hora y ocasionó diversos inconvenientes en la ciudad.

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