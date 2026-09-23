Economía

Con bajo impulso de las hipotecas, las escrituras de compraventa en CABA cayeron casi 5% interanual en agosto

Se realizaron 6.055 operaciones para comprar inmuebles, mientras que el mercado hipotecario profundizó su retroceso

Una casa en miniatura de color beige con techo marrón está sobre papeles viejos, rodeada de varias llaves metálicas y monedas plateadas esparcidas.
El monto promedio de cada operación fue de $181.422.612, equivalente a USD 119.270 al tipo de cambio oficial promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires cayó 4,9% interanual en agosto y alcanzó las 6.055 operaciones, frente a las 6.370 registradas en el mismo mes de 2025. A pesar de la baja en el número de transacciones, el monto total involucrado aumentó 4,8% en términos nominales y llegó a $1.098.513 millones.

Según el Colegio de Escribanos porteño, en la comparación mensual, en tanto, la actividad se mantuvo prácticamente estable: las escrituras crecieron apenas 0,1% respecto de julio, cuando se habían registrado 6.051 operaciones. Con estos datos, durante los primeros ocho meses de 2026 se acumularon 41.583 compraventas, un 2,3% menos que en igual período del año pasado.

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El monto promedio de cada operación fue de $181.422.612, equivalente a USD 119.270 al tipo de cambio oficial promedio. El valor medio aumentó 10,3% interanual medido en pesos, aunque mostró una baja de 2,7% cuando se lo expresa en moneda estadounidense.

Departamentos 5 Ambientes CABA
El valor medio de las operaciones aumentó 10,3% interanual medido en pesos, aunque mostró una baja de 2,7% cuando se lo expresa en moneda estadounidense

La presidenta del Colegio, Magdalena Tato, destacó: “Agosto dejó 6.055 escrituras, un número que sitúa al mes entre los cinco mejores agostos de los últimos 28 años. Para encontrar un registro superior al de 2026 hay que remontarse hasta 2025, 2007 y 1998, años que marcan los picos históricos de la serie”.

“Eso habla de un mercado que sigue mostrando una base robusta y una actividad que, en perspectiva histórica, se ubica muy por encima de los años más difíciles de la última década. En los primeros ocho meses del año acumulamos 41.583 escrituras, apenas 2,3% por debajo de 2025: la diferencia es mínima y confirma que el piso de demanda se mantiene sólido”, añadió.

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Fuerte caída de las escrituras con hipoteca

Uno de los principales contrastes que muestran los datos aparece en el segmento hipotecario. En agosto se formalizaron 1.059 escrituras con hipoteca, lo que representa una caída del 20,8% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros ocho meses del año se contabilizaron 6.170 operaciones de este tipo, casi 34% menos que las 9.341 registradas durante el mismo período del año pasado.

Al respecto, Tato señaló: “Lo que los datos de agosto nos siguen marcando con claridad es la brecha entre la actividad de compraventa y el crédito hipotecario. El mercado opera prácticamente al mismo nivel que el año pasado, pero las hipotecas acumulan en ocho meses una caída del 34% respecto de 2025″.

“Lejos de ser una señal de alarma, esa estadística representa una oportunidad concreta: el mercado tiene margen real de crecimiento, y cada mejora en el acceso al financiamiento se va a traducir de manera directa en más escrituras. Desde el Colegio vamos a seguir trabajando con todos los actores del sector para que ese crédito llegue a más ciudadanos con las nuevas líneas que se anunciaron”, señaló.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En agosto se formalizaron 1.059 escrituras con hipoteca

Vale mencionar que, frente a este escenario, el Banco Ciudad anunció recientemente una reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios destinados a la compra de la primera vivienda.

La nueva tasa de interés fija preferencial asciende a 6,5%. Así, por ejemplo, para un préstamo en UVAs de $100 millones, al plazo máximo de 25 años, la cuota inicial es de $658.000.

Los préstamos están dirigidos tanto a empleados en relación de dependencia que cobren su sueldo en el Banco Ciudad o decidan trasladar allí su cuenta sueldo como a monotributistas y trabajadores autónomos.

Cuánto cuesta comprar una vivienda en CABA

El valor de publicación del metro cuadrado de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registró una leve suba de 0,2% en agosto y llegó a USD 2.476, según Zonaprop. De esta manera, se mantuvo 11,5% por debajo del máximo histórico de la serie. En el acumulado de 2026, los precios de oferta del mercado inmobiliario porteño avanzaron 1,1%.

Al analizar los valores según el tipo de propiedad, los monoambientes promediaron USD 110.196, mientras que las unidades de dos ambientes se ofrecieron a USD 131.272. En tanto, los departamentos de tres ambientes alcanzaron un valor medio de USD 180.264.

En cuanto a la distribución por barrios, Puerto Madero volvió a concentrar los precios de publicación más elevados, con un promedio de USD 6.148 por m². Palermo se ubicó en segundo lugar, con USD 3.437 por m², seguido por Núñez, donde el valor llegó a USD 3.399 por m².

En el otro extremo de la tabla se encontró Lugano, con un precio promedio de USD 1.056 por m². Luego aparecieron Nueva Pompeya, con USD 1.501 por m², y La Boca, con USD 1.583 por m².

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