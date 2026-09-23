Cultura

El “templo del arte para la gente”: George Lucas abrió su museo con un caza estelar en la entrada, Frida Kahlo en las paredes y una legión de fanáticos de ‘La guerra de las galaxias’

El espacio de 9.300 metros cuadrados, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, reúne piezas de Frida Kahlo, Banksy y otros artistas, además de cómics e ilustraciones

Fanáticos de "La guerra de las galaxias" acuden al nuevo museo de George Lucas (REUTERS/Daniel Cole)
Fanáticos de "La guerra de las galaxias" acuden al nuevo museo de George Lucas (REUTERS/Daniel Cole)
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Los fanáticos de La guerra de las galaxias y los amantes del arte acudieron este martes a la inauguración del muy esperado Museo de Arte Narrativo de George Lucas en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los aficionados a la obra de Lucas formaron filas para conocer la colosal estructura, que evoca una nave espacial.

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El museo construido por el creador de la franquicia, de 82 años, junto con su esposa y socia comercial Mellody Hobson, pretende ser un “templo del arte para la gente”, según sus creadores.

George Lucas (REUTERS/Daniel Cole)
George Lucas (REUTERS/Daniel Cole)

La pareja se dispuso a la entrada del museo para invitar a pasar y estrechar la mano a sus primeros 100 visitantes.

Eric Cheung, un dentista y agente inmobiliario que llegó disfrazado de piloto de la saga, dijo que se hizo miembro del museo rápidamente e incluso se formó como voluntario.

“Cada pieza de arte cuenta una historia”, dijosobre las intenciones del museo.

El museo fue construido en lo que antes era un estacionamiento junto a la Universidad del Sur de California, alma máter del cineasta (REUTERS/Daniel Cole)
El museo fue construido en lo que antes era un estacionamiento junto a la Universidad del Sur de California, alma máter del cineasta (REUTERS/Daniel Cole)

El museo fue construido en lo que antes era un estacionamiento junto a la Universidad del Sur de California, alma máter del cineasta.

Para Brenda Chambliss, residente de la zona en el sur de Los Ángeles desde hace más de una década, que Lucas haya puesto el museo en el vecindario “lo significa todo”.

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La zona puede arrastrar un “estigma” ligado al crimen o la pobreza, dijo. Pero el “impresionante” edificio lleno de arte es una atracción positiva.

George Lucas y su esposa Mellody Hobson en el nuevo museo (REUTERS/Mike Blake)
George Lucas y su esposa Mellody Hobson en el nuevo museo (REUTERS/Mike Blake)

En la entrada, los visitantes son recibidos por el caza estelar amarillo Naboo N-1 que aparece en la La amenaza fantasma (1999), el primer episodio de La guerra de las galaxias.

Sin embargo, sus más de 9.300 metros cuadrados de exposición ofrecen mucho más que reliquias de la afamada saga.

Las más de 30 galerías presentan obras de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott (REUTERS/Daniel Cole)
Las más de 30 galerías presentan obras de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott (REUTERS/Daniel Cole)

Las más de 30 galerías presentan obras de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott.

También cómics de Winsor McCay, Jack Kirby y Frank Frazetta e ilustraciones de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith y N.C. Wyeth.

“Me encanta que Lucas use su plataforma para reunir a otros artistas”, declaró Sandi Granados en la tienda de regalos.

Una escultura de Yoda, el personaje de "Star Wars", junto a un sendero en el área de jardines del Museo de Arte Narrativo de George Lucas, en una vista previa del sitio, el lunes 31 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)
Una escultura de Yoda, el personaje de "Star Wars", junto a un sendero en el área de jardines del Museo de Arte Narrativo de George Lucas, en una vista previa del sitio, el lunes 31 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

“Está usando su nombre para ayudar a que artistas locales y grandes artistas se unan”, afirmó esta cosmetóloga de 30 años que trabaja en la industria cinematográfica.

Fuente: AFP

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