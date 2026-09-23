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Santiago Peña: “Paraguay no es neutral en el conflicto del Indo-Pacífico, estamos con Taiwán”

El mandatario dejó en claro que apoya a la isla en su conflicto con China. Además habló de su visita a Venezuela para colaborar con la integración del país caribeño al mundo y su regreso a la democracia

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay del mandatario paraguayo, Santiago Peña, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Presidencia De Paraguay
Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay del mandatario paraguayo, Santiago Peña, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Presidencia De Paraguay
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El presidente paraguayo Santiago Peña dijo durante su participación en la Asamblea General de la Naciones Unidas que, en referencia al conflicto que se vive en la región del Indo-Pacífico, el mandatario descartó una posición de neutralidad por parte de su país.

“Paraguay no es neutral; mi país está con Taiwán”, afirmó.

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El mandatario además defendió su visita a Venezuela, pese a la interrupción de relaciones entre ambos países, y aseguró que su objetivo fue promover una salida democrática.

“No fui a Venezuela a validar un régimen; el pueblo venezolano merece la democracia”, dijo.

Peña planteó que Caracas debe recuperar vínculos regionales y sostuvo que el país debería incorporarse al Mercosur.

“Ayudemos a Venezuela para que se vuelva a integrar al mundo”, afirmó.

El mandatario vinculó esa apertura con la seguridad regional.

“Esta es una forma también de combatir el crimen transnacional que no tiene fronteras”, dijo, y extendió ese planteo a Nicaragua, Cuba y Haití.

Delcy Rodríguez Santiago Peña
Delcy Rodríguez y Santiago Peña

Al referirse a la situación política venezolana, Peña cuestionó la falta de medidas de la dirigencia regional durante las últimas décadas.

“Durante 25 años los líderes sudamericanos se la pasaron lanzando consignas sobre Venezuela, pero sin hacer nada; se miró, se habló, pero no se actuó, mientras nuestros hermanos venezolanos sufrían”, sostuvo.

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El presidente paraguayo señaló que su país atravesó una dictadura de 35 años hasta la década de 1980 y expresó su expectativa para el futuro venezolano.

“Yo quiero para Venezuela lo que mi país logró tras una dictadura”, afirmó.

Peña también se refirió a la crisis en Medio Oriente y expresó la preocupación de Paraguay por lo que ocurre en el golfo Pérsico.

“Hago un llamado al cese inmediato de los ataques y a la plena apertura del estrecho de Ormuz”, declaró.

“Pido a todos mis hermanos latinoamericanos, pero también a las Naciones Unidas: unámonos para ayudar a que Venezuela, ese país tan bello, vuelva a insertarse al mundo y que tenga un Gobierno democrático”, dijo el mandatario paraguayo durante su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra del 22 al 28 de septiembre en Nueva York.

De igual manera, afirmó que “lo que vale para Venezuela vale quizás con más fuerza para Nicaragua, Cuba y Haití”.

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