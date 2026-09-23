Panamá

Hidroeléctricas aportan el 46% de la electricidad en Panamá en medio de El Niño

Fortuna encabezó la producción del 22 de septiembre, mientras los embalses del occidente mostraron niveles más cercanos a sus máximos operativos que Bayano.

Las centrales que aprovechan la fuerza del agua aportaron el 46,1% de la electricidad entregada al sistema panameño el 22 de septiembre. Tomada de Internet
Las centrales que aprovechan la fuerza del agua aportaron el 46,1% de la electricidad entregada al sistema panameño el 22 de septiembre. Tomada de Internet
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En medio del fenómeno de El Niño, las hidroeléctricas aportaron la mayor cantidad de electricidad al sistema panameño el martes 22 de septiembre. Entregaron 17.550,75 megavatios hora (MWh), el 46,1% del total, de acuerdo con el reporte diario del Centro Nacional de Despacho (CND). La planta de gas Proyecto Gatún ocupó el segundo lugar, con 11.648,6 MWh, equivalentes al 30,6%.

La central Fortuna, en Chiriquí, fue la hidroeléctrica de mayor producción, con 4.163,95 MWh netos. Después aparecieron Changuinola 1, en Bocas del Toro, con 1.444,6 MWh, y Estí, también en Chiriquí, con 1.189,22 MWh. Entre las tres suministraron cerca de 6.798 MWh, más de un tercio de toda la energía hidráulica entregada durante la jornada.

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La ubicación de estas centrales ayuda a explicar por qué El Niño no se refleja de igual manera en cada embalse. Fortuna y Estí aprovechan recursos hídricos del occidente de Chiriquí, mientras Changuinola 1 está en Bocas del Toro. Son cuencas distintas de la del Canal y de la de Bayano. La producción del 22 de septiembre indica que seguían generando, pero un día de operación no demuestra por sí solo cuánto ha llovido en cada una.

El contraste importa porque el episodio climático ya muestra una intensidad muy fuerte en el Pacífico ecuatorial, según la actualización del 21 de septiembre del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad. Sus efectos sobre las precipitaciones pueden variar dentro de Panamá. Por eso, para medir el riesgo de una reducción de generación, hay que observar la lluvia y los niveles de cada cuenca durante varias semanas.

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El gas natural fue la segunda fuente de electricidad durante la jornada, con el 30,6% de la energía entregada al sistema. REUTERS/Enea Lebrun
El gas natural fue la segunda fuente de electricidad durante la jornada, con el 30,6% de la energía entregada al sistema. REUTERS/Enea Lebrun

En Fortuna, el embalse comenzó el día en 1.045,85 metros sobre el nivel del mar y terminó en 1.045,78 metros, siete centímetros menos. Pese a esa reducción, cerró a 4,22 metros de su máximo operativo, establecido en 1.050 metros, y 45,78 metros por encima del mínimo. Es una reserva relevante para la central que más electricidad hidroeléctrica aportó en el reporte.

El embalse de Changuinola 1 aumentó 33 centímetros: pasó de 161,73 a 162,06 metros entre el inicio y el cierre de la jornada. Quedó a 2,94 metros de su máximo operativo de 165 metros y a 12,06 metros de su mínimo. Aunque la planta registró cero megavatios en la hora de demanda máxima, produjo 1.444,6 MWh a lo largo del día.

En Estí, el nivel consignado por el reporte pasó de 217,04 a 216,97 metros. Frente al rango operativo de Estí-Barrigón, entre 216 y 218 metros, la lectura final quedó apenas 1,03 metros por debajo del máximo. En cambio, Bayano cerró en 54,68 metros, a 7,82 metros de su máximo de 62,5 metros. La central de Chepo entregó 716,91 MWh durante la jornada.

La disminución de las precipitaciones en sectores del país no debe trasladarse automáticamente a todas las cuencas hidroeléctricas. Como referencia de esa presión, la Autoridad del Canal reportó que entre mayo y agosto las lluvias en su cuenca estuvieron 34% por debajo del promedio histórico.

Vista aérea de extensos campos de paneles solares y aerogeneradores en un terreno árido con vegetación baja bajo un cielo despejado.
La energía solar representó el 13,8% del suministro eléctrico registrado el 22 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), las lluvias acumuladas en la cuenca durante los primeros 21 días de septiembre superaron el promedio histórico. Fue el primer período favorable de la temporada lluviosa de 2026, después de cuatro meses de déficit: las precipitaciones estuvieron 26% por debajo del promedio en mayo, 44% en junio, 32% en julio y 23% en agosto.

Murillo señaló que las lluvias iniciadas a finales de agosto han favorecido una recuperación gradual de los embalses, más visible en Alhajuela que en Gatún. La ACP mantiene, sin embargo, una postura de “prudencia optimista”: el repunte de septiembre no elimina los efectos de El Niño ni garantiza que octubre será igual de lluvioso. La entidad prevé para ese mes unos 200 milímetros de lluvia, frente a un promedio cercano a 300 milímetros.

El resto de la electricidad entregada procedió principalmente de plantas solares, con 5.245,79 MWh, equivalentes al 13,8%. El informe registra además 3.012,97 MWh de autogeneración térmica de Cobre Panamá en una categoría separada. En total, el CND contabilizó 38.095,85 MWh entregados al sistema. La demanda máxima fue de 2.093 megavatios a las 3:22 de la tarde.

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