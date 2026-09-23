Economía

La OCDE redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y espera una inflación de 30,8%

El informe actualizó los cálculos difundidos en junio, ubicó el producto interno bruto en 2,6% este año y anticipó una moderación de precios hacia 2027. Milei hablará en la sede del organismo en París la semana próxima, en el Argentina Week

Javier Milei expondrá la próxima semana en la sede de la OCDE, en París, durante el inicio de la Argentina Week EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Javier Milei expondrá la próxima semana en la sede de la OCDE, en París, durante el inicio de la Argentina Week EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó que la actividad económica de la Argentina crecerá 2,6% durante 2026 y estimó una inflación anual de 30,8%. Las nuevas previsiones corrigieron los cálculos del reporte de junio, que había situado la expansión del Producto Interno Bruto (PBI) en 2,8% y la variación de precios en 31,1 por ciento.

De esta manera, el organismo redujo en dos décimas porcentuales su proyección de crecimiento para este año. La actualización de las estimaciones se conoció antes de la exposición que realizará el presidente Javier Milei la próxima semana en la sede de la OCDE, en París. El mandatario participará del inicio de la Argentina Week, mientras el organismo internacional difunde sus perspectivas para la economía argentina y para el escenario global.

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El documento no modificó la expectativa de expansión económica para 2026. La corrección se concentró en la magnitud del aumento previsto para el producto interno bruto. Para 2027, el organismo anticipó un crecimiento del 3%.

En relación con la inflación, el organismo estimó que la variación anual alcanzaría 30,8% durante 2026. El número quedó por debajo del 31,1% proyectado en junio. Y la desaceleración permanecería el año próximo. La OCDE proyectó para 2027 una inflación de 20,5%, lo que implica una diferencia de 10,3 puntos porcentuales frente al 30,8% previsto para 2026.

Las proyecciones del Presupuesto, más optimistas

Las estimaciones de la OCDE difirieron de las previsiones que el Gobierno incorporó en el proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo calculó un crecimiento del PBI de 4% para el próximo año.

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También surgieron diferencias en la previsión de inflación. El Gobierno calculó que la variación de precios llegaría a 18% en 2027, por debajo del 20,5% que proyectó la OCDE. La distancia entre ambas estimaciones inflacionarias fue de 2,5 puntos porcentuales. El proyecto de Presupuesto 2027 contempló una desaceleración mayor de los precios que la prevista por el organismo.

El informe también incluyó estimaciones sobre la economía mundial, la evolución de los precios y los riesgos ligados al conflicto en Oriente Medio. A nivel global, el organismo estimó un crecimiento económico de 2,9% durante 2026 y de 3% en 2027. La evaluación incluyó una advertencia sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio. “La evolución del conflicto en Oriente Medio sigue siendo muy incierta y continuará planteando riesgos considerables para las proyecciones de referencia”, señaló la OCDE.

La OCDE vinculó el aumento de los precios mundiales de la energía con mayores presiones inflacionarias y proyectó un crecimiento global de 2,9% en 2026 REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo
La OCDE vinculó el aumento de los precios mundiales de la energía con mayores presiones inflacionarias y proyectó un crecimiento global de 2,9% en 2026 REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

El organismo sostuvo que la economía mundial resistió mejor de lo esperado la crisis de suministro energético provocada por el conflicto. Al mismo tiempo, advirtió que las presiones inflacionarias y la incertidumbre afectan las perspectivas de corto plazo.

“La economía mundial ha resistido mejor de lo esperado la crisis de suministro energético provocada por el conflicto en Oriente Medio, pero las continuas presiones inflacionarias y la incertidumbre están lastrando las perspectivas a corto plazo”, indicó el informe.

El análisis de la OCDE vinculó las perspectivas inflacionarias con el aumento de los precios mundiales de la energía. Según el organismo, esa situación llevará a una inflación mayor en las economías del Grupo de los 20 durante 2026 y 2027 frente a los cálculos previos.

Para el Grupo de los 20 (G20), la OCDE proyectó una inflación de 4,1% durante 2026. Para 2027, estimó que la variación de precios baje a 3,6%.

El organismo atribuyó esa proyección a la suba de los precios internacionales de la energía. El informe sostuvo que ese factor incidirá en los cálculos inflacionarios para las economías del G20 durante los próximos dos años.

La OCDE afirmó que “los bancos centrales deben mantenerse vigilantes y garantizar que las expectativas de inflación estén bien ancladas”. También indicó que “se necesitan mayores esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Sobre las medidas ante la crisis energética, el organismo señaló que deberán ser “específicas y temporales para mantener los incentivos al ahorro energético”.

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