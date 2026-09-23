Costa Rica recibió 171,602 turistas por vía aérea en agosto, un 5.9% menos que hace un año

Costa Rica registró la llegada de 171,602 turistas por vía aérea durante agosto, lo que representó un descenso del 5.9% interanual. (Fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas)

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En agosto, Costa Rica recibió 171,602 turistas por vía aérea, una cifra 5.9% inferior a la registrada en el mismo mes de 2025, cuando los arribos superaron los 182,000 visitantes.

La variación coincidió con una disminución de los viajeros procedentes de Estados Unidos, el principal mercado emisor para el país, según los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) recogidos por El Observador.

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El resultado de agosto fue el segundo descenso interanual dentro del último trimestre. Las llegadas aéreas habían bajado 1.2% en junio, luego crecieron 2.3% en julio y volvieron a registrar una variación negativa al mes siguiente.

El mercado estadounidense aportó 88,198 turistas durante agosto, 13.9% menos que un año antes.

La diferencia representó alrededor de 14,200 visitantes menos en comparación con el mismo mes de 2025 y coincidió con la reducción de los arribos procedentes de América del Norte.

El resultado de agosto constituyó la segunda caída interanual de los arribos aéreos dentro del último trimestre. (Cortesía: ICT)

Costa Rica recibió 109,836 turistas desde esa región durante agosto, un descenso de 9.4% interanual. Ocho de cada diez de esos viajeros llegaron desde Estados Unidos, mientras que Canadá y México registraron aumentos en el número de visitantes enviados al país.

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Estados Unidos acumuló cuatro meses sin aumentos superiores a 1%

El comportamiento del mercado estadounidense había mostrado variaciones acotadas en los meses anteriores. Las llegadas crecieron 0.2% en mayo y 0.4% en julio, mientras que en junio habían disminuido 3%, una secuencia que antecedió al descenso registrado en agosto.

Pese a los resultados recientes, Estados Unidos mantuvo una variación positiva en el acumulado de los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto, aportó 1,209,160 turistas, un aumento de 2.7% frente al mismo período de 2025.

El ICT indicó que seguirá la evolución de los factores que pueden incidir en los mercados emisores. Entre las variables mencionadas figuran los conflictos geopolíticos, las condiciones económicas de algunos países, las decisiones comerciales de las aerolíneas y un posible efecto posterior al Mundial de Fútbol sobre la planificación de viajes hacia el final del año.

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El organismo no definió esos elementos como causas concluyentes del descenso de agosto. La referencia se vinculó con el seguimiento de condiciones que podrían influir en la demanda turística durante los próximos meses.

La llegada de visitantes estadounidenses sufrió una disminución del 13.9% durante el octavo mes del año. (Crédito: ICT)

Canadá y México registraron aumentos, aunque América del Norte cayó 9.4%

Canadá aportó 11,628 visitantes en agosto, un incremento de 19.4% respecto del mismo mes del año anterior. México envió 10,010 turistas, con una suba de 9.8%, de acuerdo con las cifras del ICT.

Los dos mercados también mostraron resultados positivos en el acumulado anual. Las llegadas desde Canadá crecieron 24.8% entre enero y agosto, mientras que los visitantes procedentes de México aumentaron 8.3% durante ese período de acuerdo a datos de El Observador.

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Los incrementos de Canadá y México se produjeron en un contexto de caída para el conjunto de América del Norte. El resultado regional estuvo asociado a la disminución observada en Estados Unidos, que concentró la mayor parte de los arribos desde esa zona.

Durante 2025, las llegadas de turistas internacionales por vía aérea a Costa Rica habían crecido 1% frente a 2024, según cifras divulgadas por la Cámara Nacional de Turismo. Ese antecedente se sumó a las variaciones mensuales observadas en lo que va de 2026.

Canadá y México mostraron incrementos en la emisión de viajeros hacia Costa Rica tanto en agosto como en el acumulado anual. (Cortesía: Visit Costa Rica)

Europa mantuvo un crecimiento de 2.7% y el acumulado anual llegó a 2,025,032 turistas

Las llegadas desde Europa alcanzaron 37,498 viajeros durante agosto, un aumento de 2.7% interanual. La región mantuvo una trayectoria positiva, aunque el ritmo fue menor que el registrado en junio, cuando el crecimiento fue de 12.9%, y en julio, cuando llegó a 9.5%.

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Entre enero y agosto, Europa acumuló una expansión de 8.8%. España fue el principal mercado emisor europeo, con 9,665 turistas, seguida por Alemania, con 5,784; Francia, con 5,307; y el Reino Unido, con 4,510 visitantes.

Las variaciones en los cuatro mercados europeos de mayor volumen fueron moderadas. España creció 1.1%, el Reino Unido aumentó 1%, Francia avanzó 0.5% y Alemania registró una suba de 0.1%.

El flujo de turistas desde Europa creció un 2.7% interanual en agosto hasta alcanzar los 37,498 viajeros. (EFE/Jeffrey Arguedas)

Portugal mostró un incremento de 41.1%, Italia aumentó 20.5% y la República Checa registró una variación positiva de 25.6%. Esos mercados tuvieron cantidades de visitantes inferiores a las registradas por España, Alemania, Francia y el Reino Unido.

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Entre enero y agosto, Costa Rica recibió 2,025,032 turistas por vía aérea, una cifra 5.8% superior a la del mismo período de 2025. El resultado acumulado mantuvo una variación positiva a pesar de los descensos interanuales registrados en junio y agosto, con el impulso del primer semestre como parte del desempeño observado.