SNK confirma cinco clásicos de Data East para la nueva NeoGeo AES+

NeoGeo AES+

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NeoGeo AES+ incorporará cinco juegos de Data East distribuidos en cuatro cartuchos físicos, según anunció Plaion Replai durante una presentación para medios en el Tokyo Game Show 2026. Los títulos elegidos son Fighter’s History Dynamite, Magical Drop 2, Magical Drop 3, Dunk Dream y Miracle Adventure, todos vinculados con la etapa arcade de la plataforma de SNK. El lanzamiento del nuevo hardware está programado para el 16 de septiembre de 2027.

Cinco juegos en cuatro cartuchos

Aunque el anuncio incluye cinco videojuegos, la colección ocupará cuatro cartuchos. Magical Drop 2 y Magical Drop 3 se venderán juntos en una edición 2 en 1. Al iniciar ese cartucho aparecerá una pantalla desde la cual el jugador podrá seleccionar cuál de las dos entregas quiere ejecutar, según explicó el equipo responsable del hardware a Famitsu.

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Ambos títulos pertenecen a una serie de puzles competitivos caracterizada por sus partidas rápidas. Su inclusión conjunta evita separar dos entregas cercanas y permite recuperar buena parte de la etapa de Magical Drop en NeoGeo mediante un único lanzamiento físico.

Los otros juegos representan géneros diferentes. Fighter’s History Dynamite, conocido como Karnov’s Revenge en algunos mercados, es un título de lucha. Dunk Dream recibió fuera de Japón el nombre Street Hoop y propone partidos de baloncesto callejero de tres contra tres, con reglas y ritmo propios de los salones recreativos.

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Miracle Adventure, publicado internacionalmente como Spinmaster, es un juego de acción y plataformas protagonizado por Johnny y Tom. Sus escenarios avanzan con desplazamiento lateral y combinan enemigos, saltos y ataques a distancia. Las ediciones para AES+ conservarán los nombres asociados con cada mercado, aunque Plaion Replai todavía no detalló cómo se distribuirán regionalmente.

La llegada de Data East amplía el proyecto más allá de las propiedades de SNK. La editora japonesa tuvo una presencia importante en los arcades de las décadas de 1980 y 1990, y varios de sus juegos compartieron hardware y salones recreativos con títulos de NeoGeo.

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Una consola física y compatible con el hardware clásico

NeoGeo AES+ no será una pequeña consola de emulación con una selección de juegos instalada. El proyecto consiste en una recreación moderna del hardware, diseñada para ejecutar cartuchos físicos y recuperar el funcionamiento básico de la AES original.

Uno de sus datos más relevantes es la compatibilidad cruzada. Los nuevos cartuchos podrán utilizarse en consolas NeoGeo AES originales, mientras que AES+ aceptará los juegos y periféricos clásicos. Esto permite que quienes todavía conservan una colección anterior puedan emplearla en el nuevo equipo, sin depender de versiones digitales separadas.

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El hardware agregará una salida HDMI de baja latencia con resolución de hasta 1080p. La baja latencia reduce el tiempo entre una pulsación del control y su respuesta en pantalla, un factor especialmente importante en juegos de lucha, puzles competitivos y acción. La consola también mantendrá conexiones compatibles con accesorios originales.

Los cartuchos y sus cajas estarán inspirados en las publicaciones históricas de NeoGeo. La AES lanzada a comienzos de los años 90 buscaba trasladar al hogar versiones muy cercanas a las máquinas recreativas de SNK, pero tanto la consola como sus grandes cartuchos tenían precios elevados. Esa combinación convirtió al sistema y a sus juegos en piezas codiciadas entre coleccionistas.

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NeoGeo AES+

Un catálogo que seguirá creciendo hasta 2027

Los títulos de Data East se suman a una biblioteca que ya incluye Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Shock Troopers, Pulstar, Twinkle Star Sprites y Samurai Shodown V Special, entre otros juegos anunciados para el sistema.

Plaion Replai también presentó una versión inédita para NeoGeo de Zero Wing, el shoot ‘em up de Toaplan publicado originalmente en 1989. Un shoot ‘em up es un juego de disparos, habitualmente con desplazamiento automático, en el que el jugador controla una nave y enfrenta oleadas de enemigos. Zero Wing nunca tuvo una edición oficial para la plataforma original, por lo que su cartucho será una adaptación nueva y no una reedición directa.

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La presencia de Data East muestra que el catálogo puede incorporar producciones externas que tuvieron relación con el ecosistema de NeoGeo. Sin embargo, SNK y Plaion Replai no confirmaron qué otras editoras podrían participar ni qué juegos se anunciarán durante los meses restantes.

NeoGeo AES+ tenía previsto llegar en noviembre de 2026, pero sufrió un retraso debido a problemas en el suministro de componentes que obligaron a revisar el hardware. Su fecha actual de lanzamiento es el 16 de septiembre de 2027.

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