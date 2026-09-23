Economía

Que significa la corbata que usó Milei en la ONU: un guiño a la historia de la economía liberal y al presente de la IA

La prenda, identificada con Adam Smith, tiene una historia ligada al liberalismo económico y fue utilizada por referentes como Milton Friedman

Tres hombres en traje y corbata se toman una selfie. En el fondo se observa una pared clara, un cactus y un tapiz decorativo
El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller, Pablo Quirno
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El presidente Javier Milei sumó un detalle particular a su vestimenta para brindar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: llevó una corbata con el perfil de Adam Smith, el referente de la economía del libre mercado. El detalle fue destacado en X por el canciller, Pablo Quirno, quien publicó una imagen junto al mandatario y al ministro de Economía, Luis Caputo, a la espera de la exposición.

La prenda, conocida como la “corbata de Adam Smith”, tiene una extensa tradición dentro de los círculos vinculados al liberalismo económico. Su diseño está compuesto por un patrón repetido con el perfil del economista y filósofo escocés, autor de La riqueza de las naciones, publicada en 1776.

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Milei dijo al ser consultado por TN sobre la corbata: “A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, en una de las premiaciones que me hizo. Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman y, si no, es muy parecida a las que usaba Friedman. Así que esta corbata es toda una declaración. Yo nunca uso corbatas rayadas, siempre uso corbatas planas, pero, dado el rol de la inteligencia artificial, me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith. Es decir, Adam Smith tiene errores en sus textos, pero eso no quita la parte maravillosa de su contribución”.

Según fuentes de la comitiva argentina, la historia de la corbata se remonta a 1968, cuando fue creada por integrantes del Political Economy Club de la Universidad de St Andrews, en Escocia. Posteriormente, el Institute of Economic Affairs (IEA) de Londres contribuyó a su comercialización y difusión. Con el tiempo, la prenda pasó a funcionar como una señal de pertenencia entre economistas, académicos y dirigentes identificados con las ideas de mercado.

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Durante las décadas de 1970 y 1980, la corbata ganó particular visibilidad en Estados Unidos. El economista Milton Friedman, uno de los principales referentes de la Escuela de Chicago y defensor de la libertad económica, fue fotografiado en distintas oportunidades utilizándola.

Milton Friedman viste traje marrón y corbata con micrófono de solapa, y gesticula con la mano abierta
El economista estadounidense Milton Friedman (Bloomberg)

Milei se ha declarado en varias oportunidades fiel admirador de dicho académico e incluso en diciembre de 2024 recibió el Premio Internacional “Milton Friedman” en Roma. Durante la ceremonia sostuvo: “Desde mi punto de vista, Milton Friedman ha tenido un rol fundamental para recobrar el camino hacia las ideas de la libertad. De hecho, las ideas de la libertad, hasta entrada la década del 20 del siglo anterior, eran las ideas dominantes, y, de hecho, la escuela dominante en ese momento era la escuela austríaca”.

“Pero algunos errores, especialmente lo que implicó la Gran Depresión, llevaron a pensar equivocadamente que las ideas de la libertad no eran las correctas. Y el éxito del keynesianismo hundió al mundo en un cono de oscuridad, que se pudo poner fin a inicios de la década del 70. Y eso se debió a las contribuciones de Milton Friedman, como derribó el aparato keynesiano”, agregó.

También el jefe de Estado encabezó en marzo pasado un homenaje a Adam Smith realizado en el Palacio Libertad. En ese entonces, Milei afirmó: “Desde mi punto de vista básicamente Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, es decir, una persona que escribió 200 años adelantado a su época”.

Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. REUTERS/CAITLIN OCHS
Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. REUTERS/CAITLIN OCHS

Para Milei, Smith anticipó conceptos vinculados al crecimiento económico, los rendimientos crecientes, la división del trabajo y el progreso tecnológico, a partir de su análisis de la producción y de la especialización.

Asimismo, el presidente remarcó la vigencia de sus ideas para el debate económico actual, especialmente en torno a la apertura comercial, la competencia y la desregulación.

Según Milei, la división del trabajo y los rendimientos crecientes dependen del tamaño del mercado, por lo que “la consecuencia natural, en términos de política económica, es que tengo que abrir la economía”.

Además, definió a la inteligencia artificial como “la fábrica de alfileres del siglo XXI” y sostuvo que las ideas de Smith permiten interpretar el progreso tecnológico y cuestionar los escenarios que advierten sobre sus efectos negativos sobre el empleo.

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