“Merecías más tiempo”: la exnovia de Presley Gerber rinde homenaje con un emotivo mensaje en redes

Charlotte D'Alessio homenajeó en Instagram a Presley Gerber tras la muerte del modelo a los 27 años (Shutterstock/Instagram/@charlottedalessio)

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Charlotte D’Alessio, ex pareja de Presley Gerber, publicó un homenaje cargado de emoción tras la muerte del modelo a los 27 años.

La modelo, de 28 años, compartió el mensaje el lunes 21 de septiembre a través de sus historias de Instagram, acompañado de fotografías de la relación que ambos mantuvieron durante casi dos años.

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“Compartimos un amor puro y por eso agradezco y honro tu vida”, escribió D’Alessio sobre una imagen en la que ambos aparecen abrazados en un muelle.

Y agregó: “Merecías más tiempo. Merecías más vida. Estoy muy enojada por esto”.

La publicación incluyó varias instantáneas de la relación: una imagen en blanco y negro de la pareja abrazada, una foto tomada en una fiesta de disfraces y un video de Gerber jugando con un perro pequeño de color blanco.

Fotos en la playa y en fiestas de disfraces fueron parte del emotivo homenaje de Charlotte D’Alessio a Presley Gerber

“Siempre te recordaré así”, escribió D’Alessio junto a ese clip. “Te amo, Pres. Siempre. Allá arriba, aquí abajo, nunca dudes de eso. Todos te amamos mucho. Espero que puedas sentirlo”, concluyó la modelo en otra de sus historias.

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D’Alessio y Gerber se conocieron en diciembre de 2017 a través de Kaia Gerber, hermana del modelo, y comenzaron una relación poco después que se extendió por alrededor de dos años.

Presley Gerber, hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación ubicado en Santa Mónica, según registros de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Fuentes indicaron que el modelo, contratado por la agencia IMG Models a los 15 años, “no parecía estar sobrio” al ingresar a la residencia de rehabilitación de Resolutions Living, valuada en 7,7 millones de dólares.

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La causa de muerte de Presley Gerber quedó pendiente de estudios adicionales tras completarse la autopsia (AP/Chris Pizzello, archivo)

El Departamento de Policía de Santa Mónica informó que la muerte de Gerber se investiga como una “presunta sobredosis”, sin “indicios de un acto criminal”. La investigación permanece abierta.

La autopsia se completó el lunes y el médico forense determinó que el cuerpo de Gerber está “listo para ser entregado” a la familia.

La causa de muerte, sin embargo, quedó postergada hasta que se realicen estudios adicionales.

La familia difundió un comunicado en el que pidió respeto por su privacidad “durante este momento tan difícil y doloroso”.

Un allegado a la familia dijo que Cindy Crawford y Rande Gerber “nunca dejaron de apoyar” a su hijo.

Un allegado afirmó que Cindy Crawford y Rande Gerber nunca dejaron de apoyar a su hijo Presley (Instagram/@presleygerber)

“Siempre hubo preocupación por Presley. Cindy y Rande lo amaban muchísimo y se preocupaban por él. Querían que estuviera sano y llegara a un buen lugar”, señaló la fuente.

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En años previos a su muerte, Gerber se refirió abiertamente a sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones.

En una entrevista de 2023 con el podcast “Studio 22” expresó: “Habiendo lidiado con salud mental, depresión y otras cosas que vienen con eso, creo que ya sea que ayude a una persona o a cien a salir de ese lugar en el que estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”.

“Es una parte enorme de mi vida. Es un trabajo de 24 horas los siete días de la semana y hay mucho detrás de eso. Eso es lo que realmente quiero hacer: ayudar a la gente a salir, ya sea que estén deprimidos o luchando contra algo que está teniendo un efecto negativo en su cuerpo”, agregó el modelo en ese mismo diálogo.

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