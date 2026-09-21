Australia anticipó un cambio demográfico histórico: las muertes superarán a los nacimientos por primera vez en la década de 2060 (REUTERS)

Guardar

Australia prevé que las muertes superen a los nacimientos por primera vez en la década de 2060, en un cambio demográfico que impactará sobre una economía marcada por el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y una menor inmigración.

La proyección fue presentada este lunes por el Departamento del Tesoro en un informe intergeneracional que analiza las principales transformaciones que afectarán las perspectivas económicas del país durante las próximas cuatro décadas. El documento identificó como factores centrales a la inteligencia artificial, la fragmentación geopolítica, la transición energética, el envejecimiento de la población y el avance de una economía basada en los servicios.

PUBLICIDAD

“Por primera vez, se prevé que las muertes superen en número a los nacimientos para la década de 2060”, afirmó el tesorero Jim Chalmers durante un discurso.

Australia sostuvo durante décadas su crecimiento demográfico a partir de la inmigración, que permitió compensar las bajas tasas de natalidad. Sin embargo, el menor ritmo de llegada de inmigrantes modifica esa dinámica y acerca al país a una situación que ya afecta a otras economías desarrolladas, entre ellas Japón, Alemania y Corea del Sur, donde las muertes ya superan a los nacimientos.

El Tesoro prevé que el crecimiento de la población se reduzca a un promedio anual del 0,9% durante las próximas cuatro décadas, frente al incremento medio del 1,4% registrado en los últimos 40 años.

PUBLICIDAD

La proyección responde a la combinación de una menor tasa de natalidad y una reducción de la migración neta internacional, indicador que refleja la diferencia entre las personas que llegan al país y quienes lo abandonan. Según el informe, ese flujo continuará en descenso antes de alcanzar una etapa de estabilización.

“Por primera vez, se prevé que las muertes superen en número a los nacimientos para la década de 2060”, afirmó el tesorero Jim Chalmers durante un discurso (REUTERS)

El envejecimiento también tendrá efectos sobre la demanda de servicios públicos. Chalmers advirtió que el número de australianos mayores de 85 años se triplicará para 2066, una evolución que ejercerá una presión adicional sobre el sistema sanitario.

“El número de australianos mayores de 85 años se triplicará para 2066, lo que supondrá una mayor presión sobre los servicios sanitarios”, señaló el tesorero.

PUBLICIDAD

El informe también alertó sobre las consecuencias del cambio demográfico para el mercado laboral. Las regiones con una población de mayor edad enfrentarán una mayor escasez de trabajadores en los sectores de atención sanitaria y cuidado de personas mayores, dos áreas que dependen en gran medida de trabajadores migrantes.

El escenario demográfico se produce además después de que el Gobierno laborista endureciera la semana pasada las normas de inmigración, mientras el primer ministro Anthony Albanese intenta contener el avance de apoyo al partido populista de derecha One Nation, que plantea una reducción drástica de la inmigración.

El índice de aprobación de Albanese también descendió esta semana hasta su nivel más bajo desde que asumió como primer ministro en 2022.

Las proyecciones demográficas aparecen en un contexto de presión sobre las finanzas de los hogares australianos. El informe anticipó recortes de impuestos en futuros presupuestos, mientras el Partido Laborista prevé nuevas ayudas para reducir el impacto del costo de vida sobre los ciudadanos.

PUBLICIDAD

El índice de aprobación de Albanese también descendió esta semana hasta su nivel más bajo desde que asumió como primer ministro en 2022 (REUTERS)

El Tesoro vinculó ese escenario con una combinación de inflación elevada, tasas hipotecarias más altas y precios de la vivienda que afectan a los hogares. Al mismo tiempo, el país deberá afrontar una transformación de su estructura poblacional que reducirá el aporte de los nacimientos al crecimiento demográfico y aumentará la demanda de servicios vinculados con una población de mayor edad.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la combinación de menor natalidad, menor migración neta y mayor esperanza de vida modificará de forma progresiva la composición de la población australiana durante las próximas cuatro décadas.

(Con información de REUTERS)