Política

Tras el contrapunto por el Presupuesto, la mesa política volverá a reunirse para intentar encauzar las tensiones

La senadora manifestó su malestar luego de la inclusión de un nuevo ajuste en discapacidad que no fue comunicado. Tras dudar, finalmente asistirá al intercambio del martes. Sin Milei en el país, el reducido círculo intentará reordenarse

Patricia Bullrich saluda con la mano extendida al salir de una camioneta negra junto a la Casa Rosada y personal de seguridad
Patricia Bullrich saluda al descender de un vehículo en la Casa Rosada antes de asistir a una reunión de gabinete.
Guardar

La presentación del Presupuesto 2027 abrió un nuevo contrapunto interno luego de que la senadora Patricia Bullrich se mostrara visiblemente molesta por desconocer el detalle de la previsión de gastos, que contemplaba un fuerte ajuste en materia de discapacidad. El episodio, que tensó el vínculo con los aliados en el Congreso, esta vez parece haber tenido otra dimensión.

Tras cuestionar la dinámica de la mesa política, que se encarga de ultimar detalles de la hoja de ruta legislativa y precisar los tiempos, la legisladora que dudó si asistir, finalmente confirmó el domingo por la noche que asistirá al nuevo intercambio que se celebrará este martes a las 13 en Casa Rosada, como ya es habitual. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, planteó en declaraciones a La Nación+, luego de que Diego Santilli sostuviera que la ex ministra no había estado en la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes del intercambio.

PUBLICIDAD

“La mesa es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad”, expresó Bullrich el pasado viernes. Casi cuatro días después, el reducido círculo volverá a reunirse, pero la senadora evaluó ausentarse. No es el primer traspié de Bullrich con la mesa política. El antecedente más inmediato es el decreto que asignó a Mendoza el 100% de las regalías de la represa hidroeléctrica sobre el río Atuel y dejó a La Pampa sin participación en esos recursos.

“Lo va a tener que pensar. El Senado es profundamente federal y nadie evalúa el impacto de lo que pasó. Si quieren perder en 2027, que le avisen y listo”, precisaron ante Infobae.

PUBLICIDAD

La complejidad surgió a raíz de la inclusión de un capítulo en la “ley de leyes” que contemplaba fuertes ajustes en discapacidad y que iba a contramano de un proyecto “superador” en la materia del oficialismo para contentar a los aliados. “Así como está no sale”, advertían varios integrantes del Ejecutivo, que también se enteraron del detalle con el envío o a través del llamado de algún legislador.

La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

La letra de la normativa en la que trabajaban las diputadas bullrichistas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici encontró reparos entre las filas oficialistas por “no ajustarse a los lineamientos del Poder Ejecutivo”. Por eso, Luis y Santiago Caputo incluyeron “la versión del Presidente” en el Presupuesto.

Por la preparación del discurso que brindará el mandatario en la Asamblea de las Naciones Unidas de Nueva York, la reunión de Gabinete de los lunes fue suspendida pese a que el viernes figuraba en los planes. Por eso, el intercambio de la mesa política será la primera instancia cara a cara que tendrán luego de los resquemores.

El clima al interior de la administración libertaria no es el mejor y los proyectos se apilan a la espera de ser tratados. “Hace tres años que Patricia se desmarca y no pasa nada. Ella cree que es aliada y tiene que marcar sus diferencias para no perder su singularidad”, le facturan desde el karinismo.

La senadora levanta la mano ante lo que considera que está mal y hará lo que haga falta para evitar que el peronismo recupere el poder en 2027. Bullrich responde por los suyos y actúa en línea con lo que le demanda su electorado, consciente de que cuenta con peso específico y buenos números en las encuestas. “Es muy importante que el proyecto reelija”, repite sin dar mayor nivel de detalle.

Por eso, no pierde oportunidad para advertirle a Milei sobre la necesidad de acelerar la recuperación económica y encontrar una respuesta al problema de la morosidad.

Patricia Bullrich y Karina Milei
La senadora Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

La titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, conoce esa dinámica, que fue una de los principales motivos por los que el vínculo con la legisladora se resintió en más de una oportunidad. “Funciona como un régimen soviético que Patricia no está dispuesta a tolerar”, expresó un referente cercano a Bullrich. “No hay nada nuevo en lo que hace Patricia. Está en su ADN”, se expidieron desde el entorno de la menor de los Milei.

Con la instancia de debate designada por Milei en tensión, los libertarios deberán ordenarse para continuar la discusión en torno al detalle del Presupuesto. A la agenda se suman la Ley de Soberanía Nacional, enviada en los últimos días al Congreso, y la necesidad de definir los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, aprobada en Diputados, además de los cambios al régimen de Zona Fría.

La reforma electoral, una de las piezas centrales de la estrategia de La Libertad Avanza para buscar la reelección del mandatario, completa la hoja de ruta con las prioridades legislativas de la Casa Rosada. A 70 días de la finalización del período de sesiones ordinarias del Congreso, el oficialismo deberá intensificar las negociaciones con los aliados para avanzar en la eliminación de las PASO.

Con ese objetivo, esta semana, el jefe de Gabinete recibirá el lunes en Casa Rosada a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jueves a Leandro Zdero (Chaco). La tarea del funcionario es sumar apoyos al Presupuesto 2027 y convencerlos de respaldar la reforma antes de sentarse a conversar los términos y condiciones de los eventuales entendimientos electorales.

Temas Relacionados

Patricia BullrichGobiernoJavier MileiKarina MileiLuis CaputoPresupuesto 2027Últimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno enfrenta un conflicto involuntario con Patricia Bullrich: reclamos y esfuerzos para que no escale la tensión

En el círculo íntimo del presidente Javier Milei tratan de calmar la situación y evitar así un problema en la cúpula del oficialismo, pero cerca de la senadora muestran hartazgo por la falta de coordinación

El Gobierno enfrenta un conflicto involuntario con Patricia Bullrich: reclamos y esfuerzos para que no escale la tensión

El juez Mariano Llorens: el legado de su padre peronista, la autoridad de los jueces y la implementación del sistema acusatorio

En una nueva entrega de Sr. Juez, el magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal habla de la colección de Borges y Bioy Casares que definió su carrera, de la necesidad del Poder Judicial de recuperar la confianza de la sociedad y explica su mirada sobre el sistema acusatorio.

El juez Mariano Llorens: el legado de su padre peronista, la autoridad de los jueces y la implementación del sistema acusatorio

Sobresueldos en la Armada: el hallazgo fortuito que destapó una trama de complicidades para desviar casi $ 1.000 millones

Una revisión de haberes de enero abrió una cadena de decisiones internas. Meses más tarde, un nombre inesperado cambió el tono del expediente. Ahora conviven la denuncia penal y una falta “gravísima” que se encamina a terminar en una decena de destituciones

Sobresueldos en la Armada: el hallazgo fortuito que destapó una trama de complicidades para desviar casi $ 1.000 millones

Milei viaja a New York para ratificar su compromiso con Malvinas, profundizar la relación con EEUU y defender el programa de ajuste

Durante su discurso ante la ONU ratificará la soberanía nacional en las Islas del Atlántico Sur, mantendrá un cónclave con el secretario de Estado, Marco Rubio, y disertará en el Club Económico, que reúne al establishment americano

Milei viaja a New York para ratificar su compromiso con Malvinas, profundizar la relación con EEUU y defender el programa de ajuste

Designaron a un nuevo funcionario en un área clave para la seguridad nacional

El nuevo funcionario se incorporará a la estructura de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada

Designaron a un nuevo funcionario en un área clave para la seguridad nacional

DEPORTES

El innovador plan para transformar el deporte en la Argentina: federalización para el crecimiento del alto rendimiento

El innovador plan para transformar el deporte en la Argentina: federalización para el crecimiento del alto rendimiento

Hizo historia en el boxeo argentino y murió en un trágico incendio, olvidada en la pobreza: “Estaba sola en el mundo”

El presidente del ACA, con Infobae: “Argentina va a tener nuevamente la Fórmula 1”

Todo lo que hay que saber sobre la venta de entradas para los amistosos de la Selección y la despedida de Messi: precios y cómo comprar

Chino Maidana, a fondo: su nueva promotora, el club que recuperó, la denuncia sobre una icónica pelea y ¿vuelta al ring?

TELESHOW

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

El dramático testimonio de Costa sobre su internación: “Pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más”

La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes: “¡Qué idea tan genial!"

La China Suárez y Mauro Icardi acompañaron a Amancio en un momento muy especial: “Jugó su primer campeonatito”

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes mundiales se reúnen en la ONU con las guerras, el avance de la IA y la crisis climática como temas centrales

Los líderes mundiales se reúnen en la ONU con las guerras, el avance de la IA y la crisis climática como temas centrales

Si la ONU logra consensuar una Convención de Derechos de las Personas Mayores será en gran parte mérito de la Argentina

Tres militares surcoreanos resultaron heridos por una explosión de causa desconocida en la zona desmilitarizada con Corea del Norte

Las bolsas asiáticas avanzaron ante la expectativa por la reunión entre Trump y Xi, con el foco en comercio, IA y geopolítica

Australia anticipó un cambio demográfico histórico: las muertes superarán a los nacimientos por primera vez en la década de 2060