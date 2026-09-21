Nueva misión del Fondo Monetario: por dónde irá la revisión del acuerdo y el dato que destacará Economía

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional se reúnen con funcionarios del Ministerio de Economía por la tercera revisión del programa. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

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Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirán a partir de hoy con los funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar con la tercera revisión del programa iniciado en abril del año pasado.

La revisión pasará por la meta fiscal que se fijó para este año y los desafíos para alcanzarla. Pero, tras el mal resultado de junio, en las últimas horas, el Gobierno ahora tiene para mostrar buenos datos de superavit primario acumulado hasta agosto y los pondrá sobre la mesa.

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La tercera revisión se concentrará en la evolución de las cuentas públicas y en las medidas que el equipo económico deberá explicar ante los representantes del organismo. El resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo de la meta acordada: el compromiso fijaba un superávit primario equivalente a 0,7% del producto interno bruto (PIB), pero el indicador llegó a 0,6% del PIB. La diferencia obligará a los funcionarios a detallar qué medidas prevén para alcanzar el objetivo anual. Ahí es que las cifras de agosto servirán de respaldo en el ida y vuelta con los auditores del Fondo.

El viernes, Economía comunicó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones. Con ese resultado, durante los primeros ocho meses de 2026 se acumuló un superávit primario cercano al 1,1% del PIB y uno financiero de 0,2% del PIB. Fue una mejora respecto del resultado de julio, que había llevado a incumplir la meta semestral prevista dentro del programa de facilidades extendidas.

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El buen dato

Luego del déficit de junio y del incumplimiento de la meta semestral, el Gobierno buscará mostrar que el saldo positivo del octavo mes del año permitió recomponer el acumulado fiscal. La misión del Fondo analizará las cifras del primer semestre, el desempeño registrado en junio y el resultado posterior de agosto, junto con las proyecciones que el equipo económico presentará para sostener el superávit primario hasta el cierre de 2026.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional bajaron entre julio y agosto: pasaron de $17.092.374 millones a $15.027.157 millones, una reducción de $2.065.217 millones. Pero a pesar de ello, el resultado primario volvió a terreno positivo porque los gastos también retrocedieron. Los gastos primarios totales pasaron de $14.132.041 millones en julio a $13.036.836 millones en agosto, una baja de $1.095.205 millones. Esa evolución permitió que la reducción de los ingresos no derivara en un nuevo déficit y dejó un saldo mensual de $1.990.322 millones para presentar ante los representantes del organismo durante la tercera revisión.

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El Sector Público Nacional informó un superávit primario de $1.990.322 millones durante agosto. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

La mayor baja se produjo en los gastos corrientes primarios, que descendieron de $13.851.091 millones en julio a $12.632.870 millones en agosto. La diferencia fue de $1.218.221 millones. Dentro de esa categoría, los gastos de funcionamiento y otros se redujeron de $2.824.750 millones a $2.050.462 millones, una caída de $774.288 millones. Esa partida explicó la parte más amplia de la reducción mensual de las erogaciones corrientes del Estado.

Las prestaciones sociales también bajaron durante agosto. Pasaron de $8.687.144 millones en julio a $8.401.245 millones, una diferencia de $285.899 millones. Las transferencias a universidades descendieron de $697.606 millones a $499.670 millones, mientras que las transferencias corrientes a provincias pasaron de $181.357 millones a $168.060 millones. A su vez, los otros gastos corrientes se redujeron de $279.618 millones a 242.717 millones de pesos.

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A contra mano de los compromisos

La disminución de esos rubros corrientes permitió contener el gasto total durante agosto, incluso con aumentos en otras partidas. Los subsidios económicos subieron de $1.180.615 millones en julio a $1.270.715 millones en agosto, un incremento de $90.100 millones. Los gastos de capital también crecieron, desde $280.951 millones hasta $403.966 millones, una suba de $123.015 millones.

Dentro de los gastos de capital, aumentaron las erogaciones destinadas a energía, transporte, vivienda, agua potable y alcantarillado, además del rubro otros. El gasto en energía pasó de $70.134 millones en julio a $127.578 millones en agosto. Transporte subió de $109.354 millones a $120.978 millones y vivienda avanzó de $7.579 millones a $12.926 millones. Agua potable y alcantarillado aumentó de $46.866 millones a $85.880 millones, mientras que otros gastos de capital pasaron de $46.325 millones a 56.088 millones de pesos.

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Educación fue la única categoría dentro de los gastos de capital que registró una baja mensual. La partida descendió de $692 millones en julio a $515 millones en agosto, una reducción de $177 millones. El aumento de los subsidios económicos y de la mayor parte de las partidas de capital convivió, por lo tanto, con una reducción de los gastos de funcionamiento, las prestaciones sociales, las transferencias a universidades y las transferencias corrientes a provincias.

Esa composición tendrá relevancia en la discusión con el FMI porque el Gobierno asumió compromisos específicos durante la segunda revisión del acuerdo con el objetivo de blindar el superávit primario. Las definiciones incluyeron la postergación de iniciativas vinculadas con la reforma laboral, una mayor recaudación por impuestos específicos y una mejora en la focalización de los subsidios al transporte. Los datos de agosto permitirán al equipo económico exhibir una baja del gasto primario total y una reducción más pronunciada en los gastos corrientes, aun cuando los subsidios económicos registraron un aumento durante el mes.

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Una de las medidas principales para preservar el resultado fiscal que el Gobierno ya tomó fue la postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La entrada en vigencia de esa iniciativa pasó al 1° de noviembre, aunque ahora volvió a quedar bajo duda qué ocurrirá con su aplicación. Ese tema se sumará a las explicaciones que los funcionarios del Ministerio de Economía deberán dar durante la revisión, junto con la mayor recaudación por impuestos específicos y las decisiones previstas sobre los subsidios al transporte.

Próximo vencimiento

La agenda con el Fondo coincidirá con una semana de actividad internacional para la Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La superposición de esas actividades impedirá que el titular del Palacio de Hacienda asista a todos los encuentros con los representantes del organismo, mientras la misión técnica mantendrá reuniones con funcionarios argentinos.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, no se encontrará en el país durante la tercera revisión del acuerdo porque viajará con el presidente, Javier Milei a la reunión de la ONU.

Además de las conversaciones por la tercera revisión y del viaje a Nueva York, la semana incluirá un vencimiento de deuda de USD 800 millones que aún no está claro cómo el Gobierno lo va a afrontar. Según el último informe del Banco Central (BCRA), los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.357 millones al 16 de septiembre. Sin embargo, en los últimos dos días sufrieron una caída de USD 401 millones ya que al 14 de septiembre se ubicaban en USD 2.758 millones.