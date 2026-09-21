Chino Maidana, a fondo: su nueva promotora, el club que recuperó, la denuncia sobre una icónica pelea y ¿vuelta al ring?

El logo de la nueva compañía de boxeo Chino Maidana Promociones

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El doble campeón mundial de boxeo, Marcos Maidana, recordó a su primo Pileta, presentó el nuevo equipo detrás de su promotora e hizo importantes anuncios a través de sus redes sociales. Con una entrevista que dio a conocer en su canal de YouTube, el ex campeón santafesino formalizó su renovada participación en Chino Maidana Promociones (CMP) y puso el foco en una nueva etapa que combina la gestión de peleadores, la organización de veladas y la recuperación de un club de barrio.

La renovada promotora que impulsa Maidana

El ex campeón mundial obtuvo el mes pasado la licencia de promotor-mánager, el respaldo legal que necesitaba para asumir una participación más activa en la compañía. CMP atravesó una reorganización interna después de la muerte de Gustavo Maidana, conocido como Pileta, ocurrida el 29 de agosto de 2025. El proyecto ahora tiene a Marcos René Maidana más involucrado en las decisiones y a su prima Mariana Gómez Maidana, hermana de Pileta, al frente de una estructura que también cuenta con el trabajo internacional de la mánager y matchmaker Antonela María Obreja.

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El objetivo del exboxeador es reconstruir una plataforma para captar talentos, acompañarlos en sus carreras y abrirles oportunidades en el exterior. “Antes, en la otra promotora, mi primo Pileta era el que se encargaba de todo con otra gente. Pero ahora estoy yo, junto con Mariana”, explicó Maidana. El santafesino detalló que quiere conocer desde adentro la actividad de la compañía: “Voy a meterme y conocer un poco más de lo que se hace en la promotora con los boxeadores, los contratos y todo eso. Antes yo no lo miraba mucho, ni conocía a los boxeadores que teníamos”, reconoció.

El legado de Pileta y el rol de su hermana Mariana

Marcos Maidana, Mariana Gómez Maidana, Nicolás Jaime (izquierda) y Daniel Veuthey, parte del equipo principal de la empresa de boxeo CMP (Chino Maidana Promociones)

La decisión de continuar con el proyecto no fue automática después de la pérdida de Pileta. Maidana señaló que, en un primer momento, había perdido el interés por seguir ligado al ambiente boxístico. “Después de lo que pasó con mi primo, yo ya no tenía ganas de seguir en el boxeo ni estar en la promotora, nada. Ahí fue Mariana la que insistió para seguir. Entonces estamos acá, nos pusimos las pilas para continuar y Mariana está cumpliendo el rol que cumplía el primo Pileta, lo está haciendo muy bien”, relató el excampeón.

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Mariana explicó que la continuidad del trabajo responde a una idea que su hermano sostenía junto con Maidana. “Mi hermano quería que siguiera con esto, él trabajó mucho para que puedan crecer con Marcos”, expresó. La dirigente agregó: “Después de lo que pasó con Pileta es como dice Marcos, no sabía ni quiénes eran los boxeadores que él tenía, porque todo eso se ocupaba mi hermano. Ahí ocurrieron algunos asuntos en los que se abusaron no sé si de su confianza o qué, porque fue un momento en el que él no estaba bien por lo que le pasó a Pileta”. También destacó la inversión que requiere la expansión del emprendimiento: “Le agradezco a Marcos, que confió también porque acá hay una inversión grande de dinero para que esto crezca”. Maidana coincidió con esa mirada: “Yo creo que sí, como dice Mariana, Pileta siempre está ahí, nos está guiando”.

La recuperación del club Honor y Patria

Un seguimiento por las instalaciones de la Sociedad de Fomento Honor y Patria de José León Suárez. De la mano de Chino Maidana, el club del partido de San Martín, Buenos Aires, será puesto en valor para sus vecinos y contará con un gimnasio exclusivo de boxeo a cargo de la promotora CMP

La recuperación de la Sociedad de Fomento Honor y Patria, club ubicado en San José Luis Suárez, San Martín, provincia de Buenos Aires, ocupa un lugar central en los planes de Maidana. “Queremos recuperarlo al club, que es una referencia del barrio. Allí se harán eventos porque pondremos un ring. Tenemos muchas cosas planeadas, vamos paso a paso, pero vamos bien, vamos firmes”, confesó. Para el excampeón, el sitio tiene un valor personal: “Es donde yo hice mis primeros pasos, lo vi un poco como dejado, abandonado. Entonces quise agarrarlo ahora que puedo y tengo las comodidades para hacerlo”.

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La propuesta contempla un gimnasio orientado a chicos del barrio y actividades para adultos mayores. Mariana indicó que los jubilados recuperaron el acceso a un sector del lugar tras un conflicto que les impedía ingresar por la gente que lo ocupaba: “Los jubilados después de mucho tiempo pudieron entrar, porque ellos no tenían acceso a su lugar. Después de que lo recuperamos, lo pintamos y lo estamos arreglando”. La dirigente recordó una conversación con Ramón, presidente del centro de jubilados: “Pensé que no iba a volver a entrar, que no iba a poder volver a entrar”, le dijo, según su relato. La familia intentó sumar a quienes se encontraban en el lugar a una comisión de trabajo, aunque la propuesta no prosperó: “Ellos se adueñaron del lugar. Nuestra actitud fue la de no sacar a nadie, sino unir para trabajar todos juntos”, agregó Mariana.

Los planes de expansión y la cartelera del 10 de octubre

La cartelera de CMP del evento del próximo 10 de octubre en San Pedro (@ChinoMaidana_promociones)

El proyecto deportivo contempla la instalación de un ring, la organización de funciones y una señal propia para emitir contenidos por streaming. “Apuntamos a hacer crecer boxeadores. A ver si conseguimos un campeón por ahí como el que tenemos acá”, sumó Mariana. El objetivo de Maidana incluye conseguir peleas locales antes de buscar oportunidades en el exterior: “La idea es hacerlos pelear acá, llevarlos afuera y que ganen su dinero”, explicó. El excampeón destacó la labor de Obreja desde España: “Sacamos boxeadores para Rusia, para toda Europa con ella”.

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El próximo compromiso anunciado por CMP será el 10 de octubre en San Pedro, con cuatro peleas profesionales y diez amateurs. La cartelera incluirá la revancha entre Muguruza y Silva, que Mariana confirmó “por el título latino que quedó vacante”. Maidana remarcó el vínculo con los aficionados como condición necesaria para sostener los eventos: “Sin la gente no podríamos hacer nada”, aseguró.

La denuncia sobre el vendaje en la pelea con Amir Khan

El aspirante argentino Marcos Maidana (derecha) golpea al campeón superligero de la AMB, el inglés Amir Khan, el 11 de diciembre de 2010 en Las Vegas, Nevada (Foto AFP / Gabriel Bouys)

Al hablar de su histórico combate con Amir Khan, Maidana cuestionó el vendaje que le colocó su entrenador Miguel Díaz y afirmó que esa situación le impidió noquear al boxeador británico. “El entrenador, Miguel Díaz, fue el que me puso muchas vendas en los guantes. Entonces, ahí se me complicó para noquearlo. Le pegué mucho y nada, las vendas me impidieron eso. Últimamente lo vi y le dije. Él dice que no, pero fue así”, relató.

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El exboxeador sostuvo que en aquel momento no sospechó de su propio rincón, pese al entramado de intereses que rodeaba la velada. “¿Cómo voy a desconfiar de una persona que está en tu rincón y tu entrenador, que es el que tiene que ganar con sacar el equipo adelante? Nunca pensé, pero estaban los de Top Rank, Pacquiao, Freddie Roach, él y Amir Khan, todos trabajaban juntos ahí. Entonces, cuando voy yo a pelear estaba peleando contra el árbitro, mi rincón, el boxeador, contra todo”, afirmó el Chino.

¿Vuelta al ring? Maidana no cierra la puerta

El exboxeador argentino Marcos "Chino" Maidana se refiere al tremendo KO que le propinó al boxeador y streamer Oblivion que "le faltó el respeto" en una sesión de sparring

Luego de su encuentro con Broner en Estados Unidos, la posibilidad de que Maidana vuelva a subirse a un ring profesional todavía no está descartada por completo. “La puerta creo que no está encerrada. Siempre está abierto eso para cualquier situación. Pero estuvimos hablando y él quiere que baje de peso. Son 76 kilos, estoy pesando 80 ahora. Estamos en una discusión sobre eso, así que vamos a ver qué pasa. Por ahora no está del todo cerrado. Está ahí en standby”, indicó.

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El santafesino recordó un guanteo posterior a su retiro en el que un joven lo golpeó con fuerza y provocó su reacción: “Desde que me retiré, después hice un par de guanteos así, pero pasaron ocho años sin hacer eso”. Maidana reflexionó sobre la diferencia con otras leyendas del boxeo: “Yo creo que Pacquiao, Mayweather, toda esa gente nunca han dejado de entrenar. Yo no, yo dejé totalmente, veo un guante y me voy para otro lado”. Cuando le plantearon que todavía podía quedar Chino Maidana para rato, dejó abierta esa posibilidad, aunque puso límites: “Me sentí bien también, pero sé que no estoy para pelear ni nada. Creo que hay que saber cuándo retirarse también y uno conoce el cuerpo, y sus limitaciones”.

Maidana fue el primer boxeador argentino en ingresar al Salón de la Fama de Nevada, en Las Vegas. “Fue un reconocimiento muy bueno para mi carrera como boxeador. Ojalá por ahí algún día podamos llegar al Salón de la Fama de Nueva York, de Canastota, donde está Monzón, donde está Nicolino Loche, donde están todos los grandes”, cerró el excampeón, antes de dedicarle un saludo a sus seguidores y de invitarlos a acompañar los próximos eventos de la promotora.

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LA ENTREVISTA COMPLETA DEL CHINO MAIDANA