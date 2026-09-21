Se dificulta el camino de la “desinflación”: los alimentos presionan y el alza de precios podría acercarse al 2% en septiembre

Por la presión de alimentos y bebidas, las consultoras proyectan que la inflación de septiembre podría subir al 2% mensual. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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Luego del 1,7% que marcó la inflación en agosto, que el Gobierno salió a festejar por tratarse del dato más bajo en 14 meses y del menor registro para ese mes desde 2017, la duda está en si logrará consolidar una tendencia de desaceleración que continúe en septiembre. A la tercera semana, los relevamientos de las consultoras no resultan optimistas por la presión de alimentos y bebidas, que podrían llevar al Índice de Precios al Consumidor (IPC) al piso de 2 por ciento.

El resultado de agosto quedó por debajo del 2,1% de julio y abrió una discusión sobre la continuidad de la baja del nivel general de precios. La información de referencia atribuyó una parte relevante de esa reducción a cuestiones estacionales asociadas con las vacaciones de invierno, un factor que incidió sobre algunos rubros de la canasta.

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Sin embargo, las mediciones privadas de septiembre mostraron subas en alimentos y bebidas. Analytica registró una variación de 0,7% durante la tercera semana del mes y calculó que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó 2,7% en esa división. Frente a esto, la consultora estimó que el nivel general de precios subirá 2% en septiembre. Esa proyección ubicó al índice en torno al umbral que el Gobierno celebró haber dejado atrás con el dato de agosto, aunque las estimaciones oficiales y privadas todavía presentan diferencias sobre la trayectoria de los próximos meses.

Presión de alimentos

En el promedio de cuatro semanas, las verduras mostraron el incremento más alto dentro de los rubros relevados por la consultora, con 12,6%. Las frutas ocuparon el segundo lugar, con un alza de 4,3%. Los aumentos más acotados se concentraron en carnes y derivados, que avanzaron 0,9%, y en aceites, grasas y mantecas, con 0,6%.

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También la consultora LCG informó que los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,6% durante la tercera semana de septiembre. El informe señaló que esa división registró subas por segunda semana consecutiva.

Las consultoras registraron una aceleración de la inflación de alimentos y bebidas en la tercera semana de septiembre. (Foto: Reuters/Luis Jaime Acosta)

En el promedio de las últimas cuatro semanas, LCG calculó una inflación de alimentos de 1,8%. El resultado implicó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a la medición anterior. La mitad de la suba semanal respondió al aumento de las carnes, que avanzaron 1,1% en la comparación semanal. Las verduras, con un incremento de 2,3%; las bebidas, con 0,8%; y los panificados, con 0,7%, explicaron el resto de la variación. La consultora destacó que las bebidas explicaron el 70% de la inflación promedio de alimentos de las últimas cuatro semanas. Esa categoría acumuló una suba de 9,3% mensual, según su relevamiento.

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La estimación oficial

Los datos de los privados van a contramano de las proyecciones oficiales. Esta semana que pasó, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, expresó una previsión más optimista que la de las consultoras y los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado. Luego de la inflación de agosto, afirmó que el indicador puede perforar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

El funcionario sostuvo que la inflación ya rompió el nivel de 2% mensual y se mueve en una franja de entre 1,5% y 2%. “Yo soy bastante más optimista, el año que viene y en los próximos meses podemos romper el piso. El del 2% ya se rompió; ahora estamos en la zona entre 1,5% y 2%, pero acá lo importante es la secuencia de la película”, afirmó en una entrevista con A24.

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El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación mensual puede perforar el rango de entre 1% y 1,5% en los próximos meses o en 2027.

Furiase vinculó la evolución futura de los precios con el sostenimiento del orden fiscal y monetario. “Hay que estar tranquilos, que manteniendo el orden fiscal y monetario, es cuestión de tiempo que la inflación va a converger a niveles internacionales”, expresó.

Próximos meses

La expectativa del secretario de Finanzas quedó por debajo de los números previstos por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Las proyecciones disponibles no anticiparon una variación mensual menor a 1,6% durante el último tramo de 2026 ni en los dos primeros meses de 2027. La mediana del REM, que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA), proyectó una inflación mensual de 1,8% para septiembre. Para octubre, la estimación se ubicó en 1,7%; para noviembre, en 1,6%; y para diciembre, en 1,8 por ciento.

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Los analistas consultados no proyectaron una baja del índice por debajo de 1,6% durante el último cuatrimestre de 2026. La secuencia prevista se concentró entre 1,6% y 1,8%, por encima de la expectativa expresada por Furiase. Para enero de 2027, la mediana del relevamiento estimó una suba mensual de 1,6%. La misma previsión se repitió para febrero. Entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, las proyecciones privadas no contemplaron un registro inferior a ese nivel.

La mediana de las consultoras proyectan que la inflación en septiembre se va a ubicar en 1,8% en septiembre y que no bajara del 1,6% hasta febrero de 2027. (Foto: Banco Central)

Para diciembre de 2026, la proyección interanual alcanzó 30%, con un aumento de 0,21 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. Esa estimación quedó un punto por encima de la pauta que figura en el proyecto de presupuesto 2027. El proyecto de presupuesto 2027 que se giró a la Cámara de Diputados estableció una inflación de 29% para el cierre de 2026 y de 18% para 2027. Esa pauta mostró una diferencia con la previsión del REM, que ubicó la variación interanual en 30% para diciembre de este año.

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La meta oficial para 2026 quedó cerca de la expectativa de mercado, aunque reflejó una diferencia de un punto porcentual. La distancia fue mayor frente a la proyección de Furiase, quien planteó la posibilidad de que el índice mensual perfore el rango de entre 1% y 1,5 por ciento.