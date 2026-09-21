Las bolsas asiáticas avanzaron ante la expectativa por la reunión entre Trump y Xi, con el foco en comercio, IA y geopolítica (REUTERS)

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Las principales bolsas asiáticas avanzaron este lunes mientras los inversores siguen las novedades previas a la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, prevista para esta semana en Washington, donde ambos podrían abordar cuestiones comerciales, inteligencia artificial y asuntos geopolíticos.

Los futuros de Wall Street también registraron subas después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificara de “muy exitoso” el contacto mantenido el domingo con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Nueva York, antes del encuentro entre los dos mandatarios.

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“Tuvimos un compromiso muy exitoso con la parte china”, afirmó Bessent ante periodistas tras las conversaciones, en las que, según el funcionario, las delegaciones trataron asuntos vinculados con el comercio y la inteligencia artificial.

Las acciones tecnológicas asiáticas también avanzaron por el impulso del sector de la inteligencia artificial, pese a que líderes de empresas tecnológicas estadounidenses pidieron una desaceleración del desarrollo de esta tecnología por cuestiones relacionadas con la seguridad.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió 1,8% hasta 7.018,98 puntos. Las acciones de Samsung Electronics avanzaron 5%, mientras que los títulos del fabricante de chips de memoria SK Hynix ganaron 1%. En Taiwán, el índice Taiex aumentó 1,1%, mientras que las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), uno de los principales fabricantes de chips para inteligencia artificial, subieron 0,6%.

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En Hong Kong, el índice Hang Seng avanzó 0,6% hasta 24.891,58 puntos, mientras que el Shanghai Composite, principal indicador de la Bolsa de Shanghái, también ganó 0,6% hasta 3.933,37 unidades. El mercado de Japón permanecerá cerrado hasta el miércoles por un feriado. En Australia, el índice S&P/ASX 200 se mantuvo casi sin cambios en 8.730,40 puntos, mientras que el Sensex de India avanzó 0,6%.

Las acciones tecnológicas asiáticas también avanzaron por el impulso del sector de la inteligencia artificial, pese a que líderes de empresas tecnológicas estadounidenses pidieron una desaceleración del desarrollo de esta tecnología por cuestiones relacionadas con la seguridad (REUTERS)

Las conversaciones entre Washington y Beijing incluyeron cuestiones comerciales y relacionadas con la inteligencia artificial. Estados Unidos y China también mantienen negociaciones sobre una reducción recíproca de aranceles aplicada a bienes por un valor de 30.000 millones de dólares de cada lado.

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El comercio, los aranceles y la seguridad de la inteligencia artificial figuran entre los asuntos que podrían formar parte de la agenda del encuentro entre Trump y Xi. La guerra en Irán, la situación en Medio Oriente y los vínculos entre China e Irán también podrían ser parte de las conversaciones.

En los mercados energéticos, el petróleo cayó en las primeras operaciones del lunes después de un aumento del tránsito de embarcaciones y de los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz, aunque el paso permanece en gran parte cerrado y persisten las incertidumbres vinculadas con las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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Las tensiones entre Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán, junto con el cierre de un importante oleoducto saudita, también ejercieron presión sobre el suministro mundial de petróleo.

El Brent, referencia internacional, cayó 2,1% hasta 101,67 dólares por barril. El crudo cotizaba cerca de los 72 dólares a finales de febrero, antes del inicio de la guerra en Irán. El petróleo estadounidense de referencia perdió 2,2% hasta 93,99 dólares por barril.

En el mercado de divisas, el dólar subió a 157,02 yenes, frente a los 156,81 yenes de la sesión anterior. El euro cotizó a 1,1476 dólares, por debajo de los 1,1483 dólares previos. En Wall Street, el índice S&P 500 ganó 0,2% el viernes, mientras que el Dow Jones Industrial Average perdió 0,2% y el Nasdaq Composite, de fuerte presencia tecnológica, avanzó 0,4%.

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En los mercados energéticos, el petróleo cayó en las primeras operaciones del lunes después de un aumento del tránsito de embarcaciones y de los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz (REUTERS)

Los inversores también siguen la evolución del mercado de bonos después de que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzara el 5%. La Reserva Federal decidió la semana pasada elevar las tasas de interés por primera vez en tres años, mientras que el Banco de Japón también incrementó sus tasas hasta un nivel no registrado en 31 años.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales permanecen elevados desde el inicio de la guerra debido a las presiones inflacionarias derivadas del impacto del conflicto sobre los precios de la energía y al aumento de la deuda nacional de Estados Unidos.

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(Con información de Associated Press)