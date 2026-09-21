Maíz y frijol: prácticas para enfrentar la variabilidad climática en Guatemala

El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático propone ajustar las siembras, conservar suelos y almacenar agua para enfrentar sequías, lluvias extremas y calor que alteran el rendimiento y la seguridad alimentaria rural. (Foto archivo, cortesía Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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Guatemala enfrenta sequías prolongadas, lluvias intensas, vientos fuertes, temperaturas más altas y cambios en el inicio de la temporada lluviosa que afectan la producción de maíz y frijol. Ante ese escenario, el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, organización guatemalteca dedicada al estudio y la gestión del cambio climático, plantea un conjunto de medidas basadas en conocimientos locales, manejo del suelo, diversificación productiva y planificación comunitaria.

Los dos cultivos forman parte de la alimentación cotidiana y de la economía de numerosas familias rurales. Las alteraciones del clima afectan las fechas de siembra, la germinación, el desarrollo de las plantas y el rendimiento de las cosechas.

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El instituto sostiene que la adaptación requiere medidas que se apliquen antes de que ocurra una emergencia, no solo cuando aparecen las pérdidas.

Una infografía del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático detalla medidas para proteger los cultivos de maíz y frijol ante el fenómeno de El Niño en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajuste de fechas de siembra para aprovechar mejor las lluvias

Las sequías reducen la disponibilidad de agua para las plantas y pueden limitar el crecimiento del maíz y el frijol. Frente a ese riesgo, una de las prácticas recomendadas es ajustar el calendario de siembra según el comportamiento de las lluvias y la información climática disponible en cada zona.

El uso de semillas tolerantes a la falta de agua constituye otra alternativa. Estas variedades pueden responder mejor a períodos secos, aunque su elección debe considerar las condiciones del suelo, la altitud y las características de cada comunidad.

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La captación y el almacenamiento de agua durante la época lluviosa también ofrecen una reserva para los momentos de menor disponibilidad. Esta medida puede complementarse con riego cuando existan las condiciones e infraestructura necesarias.

El documento del instituto recomienda, además, reducir el movimiento del suelo mediante labranza mínima y dejar o incorporar residuos de cosecha. Estas prácticas ayudan a conservar la humedad y a mantener la fertilidad del terreno, dos factores que influyen en la capacidad de los cultivos para resistir períodos secos.

El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático detalla los impactos agrícolas de seis amenazas meteorológicas y las medidas de adaptación recomendadas para proteger los cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asocio de maíz y frijol como distribución del riesgo productivo

El sistema tradicional que combina maíz y frijol en una misma parcela aparece entre las estrategias de adaptación señaladas para las familias agricultoras. La diversificación evita que toda la producción dependa de un único cultivo: si uno sufre mayores daños por las condiciones climáticas, el otro puede aportar parte de la cosecha esperada.

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El asocio también permite aprovechar de otra forma el suelo y diversificar los alimentos que se producen. Para el instituto, esta práctica forma parte de un modelo que puede reducir la exposición de las familias a pérdidas totales.

Los sistemas agroforestales representan otra opción. Consisten en integrar árboles con los cultivos para generar cobertura, proteger el suelo y favorecer la infiltración del agua. La presencia de árboles puede contribuir a regular la temperatura de la parcela y a reducir la erosión, especialmente en áreas expuestas a lluvias o vientos.

Una plantación muestra cultivos afectados por las condiciones secas y los cambios de temperatura, en medio de la alerta agrícola que afecta a 175 municipios de Guatemala. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Drenajes y camellones para reducir los daños de las lluvias intensas

Las lluvias fuertes pueden causar encharcamientos, pudrición de raíces y pérdida de suelo por erosión. Para disminuir esos efectos, el instituto propone construir drenajes que permitan evacuar el exceso de agua y sembrar en camellones o elevaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran.

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La conservación de suelos también resulta necesaria en zonas con pendientes o con alta exposición al escurrimiento. Las barreras vivas, la cobertura vegetal y otras prácticas que retienen la tierra pueden limitar la degradación de las parcelas después de tormentas o inundaciones.

El monitoreo del clima y los sistemas de alerta temprana pueden aportar información para decidir si conviene mantener, adelantar o retrasar una siembra. El objetivo es evitar que las etapas más sensibles del cultivo coincidan con los períodos de mayor riesgo climático.

Cortinas rompevientos y aporque contra el acame

Los vientos fuertes pueden provocar acame, es decir, el volteo o la inclinación de las plantas, además de daños mecánicos en tallos y hojas. Entre las medidas sugeridas figuran las cortinas rompevientos, el aporque y la conservación de áreas boscosas cercanas.

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Agricultores comunitarios en Guatemala trabajan en hortalizas para mantener la producción de alimentos frente a las variaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporque consiste en acumular tierra alrededor de la base de la planta para darle mayor soporte. Esta práctica puede mejorar la estabilidad del maíz frente a ráfagas intensas y favorecer el desarrollo de raíces.

Respuestas diferenciadas ante temperaturas altas y heladas

El aumento de la temperatura puede generar estrés térmico y reducir el rendimiento de los cultivos. En esos casos, los sistemas agroforestales, las semillas adaptadas y el asocio de cultivos figuran entre las prácticas que pueden contribuir a moderar los impactos.

Las heladas, aunque menos frecuentes en ciertas regiones, pueden ocasionar daños fisiológicos y muerte de tejidos en las plantas. Para enfrentarlas, el instituto recomienda modificar las fechas de siembra, emplear variedades resistentes, mantener una nutrición adecuada y utilizar riego cuando sea posible.

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La cobertura arbórea también puede ofrecer protección ante cambios bruscos de temperatura. Cada amenaza climática requiere una respuesta ajustada al territorio, al tipo de suelo y al ciclo agrícola local.

Organización comunitaria

La adaptación no depende únicamente de las tareas dentro de la parcela. El acceso a pronósticos, alertas tempranas, asistencia técnica y mecanismos de planificación territorial forma parte de la preparación ante eventos adversos.

Agricultores en Guatemala coordinan técnicas de siembra y cultivo para afrontar el impacto de la sequía y el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre comunidades, productores e instituciones puede facilitar la circulación de información climática y la adopción de medidas preventivas. También permite identificar zonas vulnerables, organizar el uso del agua y definir acciones ante sequías, inundaciones o vientos.

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