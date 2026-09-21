La Fiscalía de Chile volvió a apuntar a Diosdado Cabello por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

El ministro del Interior del régimen chavista, Diosdado Cabello (EFE)

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El fiscal chileno Héctor Barros volvió a apuntar a Diosdado Cabello por el secuestro y asesinato del ex militar venezolano opositor Ronald Ojeda y afirmó que los antecedentes reunidos durante la investigación indican que el dirigente venezolano estuvo detrás del encargo al Tren de Aragua. En una entrevista con Noticias Caracol, Barros sostuvo que el secuestro y homicidio fue un acto concertado y ejecutado por integrantes de esa organización criminal.

“Las conexiones que puedan haber (entre el Tren de Aragua) con el gobierno de Nicolás Maduro vienen dados por una cuestión previa que es la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno”, explicó Barros. Según el fiscal, a partir de las diligencias realizadas surgieron antecedentes que llevaron a la conclusión de que quien estaba detrás del encargo del secuestro con homicidio era el gobierno venezolano.

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“¿Quién del gobierno venezolano? De acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos en la investigación, es Diosdado Cabello”, afirmó Barros. El fiscal aclaró que esa conclusión surgió después de un período prolongado de investigación y de las diligencias realizadas en torno al caso.

La investigación citada por Noticias Caracol también reconstruyó los antecedentes de una operación contra exmilitares y opositores venezolanos que comenzó en Colombia. En diciembre de 2023, un grupo de exmilitares y opositores se reunió en Cúcuta para planear una operación que buscaba derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Según el material difundido, la contrainteligencia militar venezolana tenía infiltrado al grupo y se alió con el ELN y el Tren de Aragua para secuestrar a sus integrantes en territorio colombiano.

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Uno de los objetivos fue el excapitán Angelo Heredia, quien fue secuestrado por el ELN y entregado al otro lado de la frontera a la contrainteligencia militar venezolana. Otro de los perseguidos fue el líder estudiantil Pablo Parada, quien logró evitar el secuestro porque no llegó a la reunión.

El ex militar venezolano opositor Ronald Ojeda (EP)

El tercer objetivo fue Ronald Ojeda, quien consiguió escapar y salió por tierra desde Colombia hasta Chile, donde vivía asilado. Dos meses después, en febrero de 2024, el régimen venezolano contrató al Tren de Aragua para asesinarlo en ese país.

Por el crimen de Ojeda, la justicia chilena comenzó los juicios contra más de 20 integrantes del Tren de Aragua y mantiene a Cabello dentro de una línea de investigación. Barros explicó que la Fiscalía chilena continúa trabajando sobre esa hipótesis y también busca establecer si otras personas tuvieron responsabilidad política en el caso.

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El fiscal confirmó además que Chile solicitó a Estados Unidos la posibilidad de tomar declaración a Nicolás Maduro por el secuestro y homicidio de Ojeda. Según explicó, la Fiscalía considera que Maduro podría contar con información sobre quién dentro de su gobierno encargó la operación.

“Nosotros le hemos solicitado Estados Unidos la posibilidad de tomarle declaración a Nicolás Maduro a propósito de la comisión del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda”, afirmó Barros.

El fiscal sostuvo que, de acuerdo con las declaraciones y los mensajes de WhatsApp incorporados a la investigación, Diosdado Cabello encargó el crimen y negoció con el Tren de Aragua. “Porque, de acuerdo a las declaraciones y a los WhatsApp que tenemos nosotros, esto lo encarga Diosdado Cabello y es quien finalmente negocia con la organización Tren de Aragua”, señaló.

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Consultado sobre si la Fiscalía tenía evidencia de que Cabello había dado las órdenes y había pagado por el crimen, Barros respondió: “De acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos recopilados, sí”.

El fiscal sostuvo que, de acuerdo con las declaraciones y los mensajes de WhatsApp incorporados a la investigación, Diosdado Cabello encargó el crimen y negoció con el Tren de Aragua (REUTERS)

El fiscal aclaró, sin embargo, que todavía existen aspectos sobre los que la investigación no tiene certeza. Entre ellos mencionó los montos exactos del dinero pagado y la forma en que se concretó el pago. Sí afirmó que los investigadores tienen claridad sobre la existencia de un encargo realizado por Cabello a los niveles superiores del Tren de Aragua.

Según Barros, la mitad del pago se realizó al inicio del trabajo y la otra parte debía entregarse al final. Sobre ese segundo pago existen discrepancias en las versiones recogidas durante la investigación. Algunos sostienen que se pagó y que el dinero quedó en manos de la cúpula superior del Tren de Aragua, mientras que otros afirman que no se realizó porque los responsables hicieron mal el trabajo.

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Respecto del futuro de la investigación sobre Cabello, el fiscal explicó que la línea permanece abierta y que no se limita al dirigente venezolano. “En el caso de Diosdado Cabello, nosotros esa es una línea investigativa que está abierta y no solo respecto de él, sino que respecto de cualquiera que pueda ser responsable políticamente en este caso del gobierno o de la política venezolana o de cualquiera que haya estado atrás de este cargo”, afirmó.

Barros señaló que la Fiscalía continuará con distintas diligencias y que observará qué ocurre con los últimos extraditados y durante los juicios orales. También mencionó la posibilidad de que alguno de los involucrados decida declarar y aporte información para la investigación.

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